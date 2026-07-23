Spis treści: Kim jest Aida Kosojan-Przybysz? Aida Kosojan-Przybysz z przesłaniem na 23 lipca. "Bądź dziś uważny w rozmowach z innymi"

Kim jest Aida Kosojan-Przybysz?

Aida Kosojan-Przybysz to jedna z najbardziej znanych w Polsce osób związanych z wizjonerstwem i doradztwem duchowym. Jest autorką wielu książek - m.in. "Potęga obfitości", gdzie pisze o mądrości przodków, sile wdzięczności i wewnętrznej mocy. Kosojan-Przybysz działa również artystycznie - komponuje i tworzy piosenki oraz wierszobajki dla dzieci, które cieszą się ogromną popularnością. Swoimi głębokimi przemyśleniami, wizjami i radami dotyczącym duchowości dzieli się regularnie w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją już 111 tys. internautów, którzy każdego dnia czerpią od wizjonerki dawkę motywacyjnych treści.

Aida Kosojan-Przybysz z przesłaniem na 23 lipca. "Bądź dziś uważny w rozmowach z innymi"

Niezwykle pozytywnym odbiorem cieszą się na instagramowym profilu Aidy Kosojan-Przybysz krótkie filmiki, publikowane zwykle o poranku, w których zaleca konkretne działania na wybrane przez nią dni. Zdaniem wizjonerki mogą mieć one ogromne znaczenie w budowaniu pewności siebie oraz wpływ na lepsze, szczęśliwsze życie. Co konkretnie radzi na czwartek, 23 lipca? Jej zdaniem dziś warto skupić się bardzo mocno na pielęgnowaniu relacji.

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- Słowo jest kluczem. Dzisiaj słowa otwierają lub zamykają relacje. Dzisiaj szczególnie Ty musisz zadbać o to, aby nie powiedzieć za dużo, nie powiedzieć za mało. Dzisiaj jest dzień równowagi tego co powinniśmy powiedzieć i komu powiedzieć - powiedziała w nagraniu Aida Kosojan-Przybysz.

Wizjonerka jest zdanie, że dziś szczególnie warto być uważnym w rozmowach z innymi.

- Jak często otwierasz się przed kimś, a potem żałujesz, że powiedziałeś za dużo? Albo przeciwnie - wracasz do rozmowy i zastanawiasz się, dlaczego przemilczałeś coś ważnego? Bądź dziś uważny w rozmowach z innymi. Słuchaj i słysz. A kiedy mówisz, zastanów się nad każdym słowem - czy nie jest zbyt słodkie, czy nie jest zbyt ostre.

Czy zdarzyło ci się powiedzieć za dużo albo przemilczeć coś ważnego? - zapytała internautów.



