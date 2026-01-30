Aida Kosojan-Przybysz o 31 stycznia 2026 roku

O Roku Lustra Aida Kosojan-Przybysz mówi już od dłuższego czasu, określając tym mianem 2026 rok. Jej słowa wypowiedziane w nagraniu na Instagramie, nie są przypadkowe. Data 31 stycznia 2026 roku staje się symboliczną bramą do tego, co autorka nazywa właśnie "Rokiem Lustra". W jej przekazie lustro nie jest jedynie przedmiotem codziennego użytku, ale metaforą relacji z samą sobą.

"31 stycznia to jest cudowny moment, żeby z otwartym sercem powitać Rok Lustra. To jest najlepszy moment, żeby te lustra umyć i przejrzeć się w tych lustrach. Zobaczyć swój uśmiech na twarzy, zobaczyć swoje drugie ja w nowej odsłonie. To jest najpiękniejsze, co możemy dla siebie zrobić - to ta komunikacja nasza wewnętrzna i równolegle akceptacja naszego własnego świata zewnętrznego, bo my jesteśmy i tu i w odbiciu lustrzanym" - mówi w nagraniu Aida.

"Umycie luster" to akt oczyszczenia spojrzenia: z ocen, lęków, cudzych oczekiwań i narracji, które przez lata nakładały się na nasze własne odbicie.

Kosojan-Przybysz zachęca do aktu odwagi - do spojrzenia na siebie z otwartym sercem. Nie po to, by się krytykować, lecz by zobaczyć siebie w nowej odsłonie. Jej słowa o "drugim ja" wskazują na wewnętrzny dialog, który często zaniedbujemy. To rozmowa z tą częścią nas, która wie więcej, czuje głębiej i często bywa zagłuszana przez codzienny pośpiech.

Ważnym elementem tego przekazu jest uśmiech, nie jako powierzchowny gest, lecz jako znak akceptacji. "Nasz uśmiech potrafi czynić cuda" brzmi jak proste zdanie, ale w istocie odnosi się do potężnego mechanizmu psychologicznego: zmiany relacji z samą sobą poprzez łagodność i życzliwość. Uśmiech w lustrze staje się pierwszym krokiem do pojednania się ze sobą.

Drugie "ja" jako źródło siły i sprawczości

Wpisy i nagrania Aidy często są optymistyczną wskazówką dla jej odbiorców Krzysztof Kuczyk Agencja FORUM

Opis, który Aida Kosojan-Przybysz dodała do nagrania, rozwija myśl przewodnią i nadaje jej jeszcze bardziej osobisty wymiar. Aida mówi o komunikacji - nie z innymi, ale ze sobą samą. To zaproszenie do relacji, która bywa najtrudniejsza, a jednocześnie najbardziej fundamentalna. Przyjaźń, miłość, zaufanie, akceptacja i bliskość emocjonalna - wartości, których często szukamy na zewnątrz - według niej są dostępne w relacji z własnym "ja".

Szczególnie istotne jest podkreślenie wpływu, jaki mamy na swoje drugie "ja". To nie jest bierne odbicie, lecz dynamiczna część naszej tożsamości, którą możemy kształtować. Rok Lustra w tym ujęciu nie jest więc czasem biernej kontemplacji, ale aktem sprawczości, świadomego wyboru, by budować ze sobą relację opartą na zaufaniu zamiast krytyki.

Przekaz Aidy Kosojan-Przybysz to nurt refleksji nad samoświadomością i emocjonalną dojrzałością. Jej słowa nie oferują gotowych recept, przepowiedni, które mają kogoś zastraszyć, lecz są zaproszenie do procesu. Do zatrzymania się, spojrzenia sobie w oczy w odbiciu lustrzanym, które domaga się uwagi. Rok Lustra jawi się więc jako symboliczny czas powrotu do siebie.

