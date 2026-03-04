"To Wasz moment". Przesłanie jasnowidzącej do wybranych

Aida Kosojan-Przybysz od lat znana jest z działalności duchowej i ezoterycznej. Występuje jako jasnowidząca, autorka wizji oraz interpretatorka znaków, które, jak sama często podkreśla, odczytuje intuicyjnie. W mediach społecznościowych regularnie publikuje motywujące przesłania, zachęcając do pracy nad sobą, wsłuchiwania się w intuicję i budowania wewnętrznej siły.

W najnowszym wpisie Aida zwróciła się do osób urodzonych w określonych dniach i rocznikach.

"Urodzeni w 'lustrzanych' datach miesiąca. W dniach, których liczba, patrząc w lustro widzi swoje odbicie - to Wasz rok!" - napisała Aida Kosojan-Przybysz.

W dalszej części zachęcała do działania i odwagi, co czyni nie pierwszy raz. W swoich treściach Aida często motywuje swoich odbiorców i dodaje im wiary we własne siły. To zdecydowanie częściej można znaleźć w jej mediach społecznościowych, niż budzące obawy i strach przepowiednie.

"Zdobywajcie. Wchodźcie na szczyty. Realizujcie najskrytsze marzenia" - pisze jasnowidząca.

Podkreśliła również znaczenie wypowiadania pragnień na głos.

"A jeśli jeszcze nie macie odwagi ich spełniać - wypowiedzcie je na głos. Niech słowo poleci w świat i wróci do Was jako szansa. Jako możliwość. Jako spełnienie".

Dla kogo jednak jest ta przepowiednia? Tym razem jasnowidząca wymieniła konkretne daty, w których przyszliśmy na świat. Przepowiednią Aidy powinni zainteresować się urodzeni 11., 22. dnia miesiąca. Urodzeni w listopadzie, a także roczniki 44, 55, 66, 77, 88, 99.

By zachęcić te osoby do działania, Aida Kosojan-Przybysz dodała, że "to najpiękniejszy czas, by skomunikować się ze swoim drugim 'ja'" i by dać sobie samemu szansę na rozwój i szczęście. Jasnowidząca bardzo gorąco zachęca właśnie te osoby, by zawalczyć o siebie.

Czym są "lustrzane" daty i godziny?

W numerologii oraz duchowych interpretacjach symboliki liczb szczególne znaczenie przypisuje się tzw. liczbom lustrzanym. To takie, które składają się z powtarzających się cyfr (np. 11, 22) lub tworzą symetryczny układ. Uważa się, że niosą one wzmocnioną energię i symbolizują momenty przełomowe, przebudzenie intuicji lub konieczność zwrócenia uwagi na własne myśli.

Podobną symbolikę mają "godziny lustrzane", takie jak 11:11 czy 22:22. W ezoteryce traktowane są jako znak synchronii, sygnał, że człowiek znajduje się w ważnym punkcie swojej życiowej drogi. Zwolennicy numerologii wierzą, że powtarzalność cyfr wzmacnia ich znaczenie i może wskazywać na potrzebę podjęcia decyzji, rozpoczęcia nowego etapu lub głębszego kontaktu z własnym "ja".

Wpis Aidy Kosojan-Przybysz wpisuje się w tę symbolikę, łącząc duchową interpretację liczb z motywacyjnym przesłaniem. Dla wielu jej obserwatorów takie słowa stanowią impuls do refleksji i odwagi w realizowaniu marzeń.

