Spis treści: Kim jest Aida Kosojan-Przybysz? Wróżka Aida z ważnych przesłaniem na luty. Apeluje do Polaków o rozwagę

Kim jest Aida Kosojan-Przybysz?

Aida Kosojan-Przybysz zdobywa w mediach społecznościowych coraz szersze grono obserwatorów. Wizjonerkę, wokalistkę, autorkę tekstów i felietonistkę obserwuje już na Instagramie przeszło 98 tys. internautów. Kosojan-Przybysz ma korzenie ormiańskie, jednak od wielu lat mieszka w Polsce. Znana jest z między innymi uwielbianych przez dzieci piosenek, które sama tworzy i wykonuje. To, czym na co dzień się zajmuje jest jeszcze szerzej cenione - jej porady i przesłania dotyczące duchowości cieszą się pozytywnym odbiorem, a wróżka Aida zdobywa coraz większe zaufanie osób, które liczą na wsparcie w trudnym momentach życia. Jak sama twierdzi, dar jasnowidzenia w jej rodzinie był dziedziczony z pokolenia na pokolenie.

Wróżka Aida z ważnych przesłaniem na luty. Apeluje do Polaków o rozwagę

Aida Kosojan-Przybysz na swoim instagramowym profilu opublikowała ważne informacje odnośnie miesiąca, który się właśnie rozpoczął. Wizjonerka ma dla Polaków cenną radę, a konkretnie chodzi o zachowanie ostrożności w podejmowaniu decyzji.

- Decyzje podjęte w lutym, rzutują na kolejne lata - napisała w opisie do filmu.

Zdaniem wróżki, w obecnych miesiącu należy mieć się na baczności i dwa razy się zastanowić zanim zadecydujemy o czymś, co może mieć gigantyczny wpływ nie tylko na kolejne tygodnie czy miesiące, ale również resztę życia.

- Trzeba w tym miesiącu bardzo dobrze przyglądać się do tego, pod czym się podpisujesz. To jest czas na podpisywanie dokumentów, czas pewnych egzaminów losowych - wyznała Kosojan-Przybysz w nagraniu.

Rozwiń

Wizjonerka wspomniała także o możliwych skutkach nieroztropnie podejmowanych decyzji w lutym.

- Skutki podejmowanych decyzji w lutym będą rzutować przez kolejne lata. Jedna iskra, jedna emocja pod prąd ze sobą może spalić dorobek życia. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że w lutym potrzebujesz studzić swoje emocje i nie podejmować decyzji na gorąco - radzi wizjonerka.

Ponadto wizjonerka odniosła się do przypadłości, którą obserwuje się dziś u wielu osób, a mianowicie ciągłego narzekania.

Rozwiń

- W lutym narzekanie może być formą zamówienia. Jeśli narzekasz i cały czas mówisz o problemach, to te problemy będą się piętrzyć. Te problemy będą się gromadzić - powiedziała w nagraniu na Instagramie.

Aida Kosojan-Przybysz wspomniała również o tym, że mamy skłonność do pewnego rodzaju użalania się nad swoim losem, szczególnie jeśli chodzi o problemy finansowe. Jej zdaniem takie zachowanie na pewno nam nie ulży, a jedynie może pogłębić frustrację.

- Jeśli mówisz "nie mam pieniędzy, jestem biedny" to dziury i doły finansowe będą jeszcze głębsze. To jest przesterowywanie swojego prawdziwego wewnętrznego "ja", w to, które jest zanurzone w bólu i rozpatrzy. To jest tak, jakbyś zasłonił okna swojego domu kotarą, zasłonami - nie widzisz prawdziwej pogody, tylko cały czas widzisz ciemność - oznajmiła wizjonerka.

Oblicza Dubaju. Tradycja, pustynia i zapach orientu Content Studio