"Marzec jest ogniem". Przesłanie jasnowidzącej dla Polaków

Aida Kosojan-Przybysz od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej przestrzeni ezoterycznej. Znana jest jako jasnowidząca, wizjonerka i autorka książek o duchowości. Popularność przyniosły jej także występy telewizyjne oraz aktywność w mediach społecznościowych.

W przeciwieństwie do wielu osób zajmujących się przepowiedniami, Aida rzadko snuje katastroficzne wizje przyszłości. Jej przekaz ma raczej charakter refleksyjny i motywacyjny. Zamiast straszyć, stara się inspirować swoich odbiorców do pracy nad sobą, do większej uważności wobec emocji oraz relacji z innymi ludźmi.

Regularnie publikuje krótkie nagrania, w których komentuje chociażby energetykę kolejnych miesięcy, wskazując z duchowego punktu widzenia momenty sprzyjające zmianom, a także to, na co powinniśmy zwracać uwagę, by żyć w dobrej energii i w zgodzie ze sobą.

W jednym z ostatnich nagrań Aida opowiedziała o energii marca 2026 roku. W swojej wypowiedzi podkreśliła symbolikę oczyszczenia i zamykania trudnych rozdziałów.

"Marzec jest wspaniałym czasem na wyzwalanie się z trudnych emocji. Sam w sobie marzec jest ogniem, który spala mosty między nami a trudnymi wspomnieniami, trudnymi relacjami, toksycznymi ludźmi" - powiedziała w swoim nagraniu Aida Kosojan-Przybysz.

Następnie jasnowidząca w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na to, że powinniśmy szczególnie uważać na powrót toksycznych ludzi na naszą drogę życia, gdyż zdaniem Aidy to właśnie te osoby słabną bez naszej energii, siły wewnętrznej, którą się karmiły przez lata.

"To od nas zależy, czy my otworzymy tym osobom drzwi, czy nie" - ostrzegła Aida.

Symbolika ognia. Ten miesiąc będzie wyjątkowy

Aida Kosojan-Przybysz ma dla swoim obserwatorów w sieci nowe przesłanie na marzec. Jaki będzie ten miesiąc? Wojciech Olkusnik East News

W ezoterycznej symbolice ogień oznacza oczyszczenie, transformację i zakończenie pewnego etapu. Wypowiedź Aidy można więc odczytać jako zachętę do zamykania spraw z przeszłości.

Słowa Aidy Kosojan-Przybysz o "spalaniu mostów" nie muszą oznaczać gwałtownego zrywania relacji. Bardziej chodzi o wewnętrzną decyzję, by nie wracać do schematów, które kiedyś przynosiły ból, frustrację lub poczucie wykorzystywania.

Motyw toksycznych ludzi, którzy zamarzają bez naszej energii to metafora relacji, w których jedna osoba stale korzysta z emocjonalnego wsparcia drugiej, nie dając nic w zamian. Według jasnowidzącej marzec może być momentem, kiedy takie osoby znów pojawią się w naszym życiu.

Najważniejszym elementem jej przekazu jest jednak wolność wyboru. To od nas, jak podkreśla Aida, zależy, czy ponownie otworzymy drzwi do dawnych relacji.

Numerologia marca 2026. Które dni mogą być najszczęśliwsze?

Co mówi numerologia o marcu 2026 roku? 123RF/PICSEL

Z punktu widzenia numerologii rok 2026 ma wibrację liczby 1, co oznacza energię nowych początków, inicjatywy i odwagi do zmian.

Sam marzec jest trzecim miesiącem roku, a liczba 3 symbolizuje komunikację, kreatywność i ekspresję emocji. Połączenie energii 1 i 3 sprzyja działaniu, podejmowaniu decyzji oraz rozpoczynaniu nowych projektów.

Za szczególnie korzystne energetycznie w marcu 2026 mogą być uznane dni:

10 marca, w którym energia liczby 1 (1+0) to dobra chwila na rozpoczęcie ważnych spraw i podejmowanie decyzji.

12 marca - suma dnia daje wibrację 3, która wzmacnia optymizm i inspirację.

19 marca - dzień o wibracji 1, uznawany za sprzyjający przełomowym decyzjom.

21 marca - symboliczny początek wiosny w wielu tradycjach duchowych, a numerologiczna 3 sprzyja nowym pomysłom i odnowie energii.

Zarówno w numerologii, jak i w interpretacji Aidy Kosojan-Przybysz, marzec 2026 jawi się jako moment przejścia. To czas, w którym można symbolicznie "spalić" to, co już nie służy, stare emocje, konflikty czy relacje, które przestały być dla nas dobre.

Jednocześnie jest to miesiąc, który według duchowych interpretacji sprzyja odwadze, nowym początkom i budowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku i energii.

