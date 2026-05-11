"Czas nie przecieka między palcami, jeśli płynie przez serce"

Aida Kosojan-Przybysz od lat buduje wokół siebie społeczność ludzi szukających spokoju, duchowej równowagi i nadziei. Choć wielu kojarzy ją z intuicją oraz przepowiedniami, Aida znacznie częściej niż o mrocznych wizjach mówi o emocjach, wdzięczności i sile człowieka.

Już pierwsze zdanie najnowszego, motywującego wpisu Aidy ma bardzo metaforyczny charakter. Aida pokazuje, że czas nie musi oznaczać straty ani przemijania. Według niej najważniejsze chwile zostają w człowieku na zawsze, a nie w kalendarzu czy zdjęciach.

"To właśnie tam zostają chwile, które pamięta się przez całe życie" - czytamy we wpisie Aidy.

To spojrzenie bliskie filozofii wdzięczności i uważności. Jasnowidząca zachęca, by bardziej skupiać się na przeżywaniu chwil niż na lęku przed upływem czasu.

Jednym z najmocniejszych fragmentów wpisu jest porównanie wspomnień do duchowej siły człowieka.

"Są jak mięśnie duszy, dające siłę, gdy karmisz ją wdzięcznością i dobrymi myślami".

To bardzo charakterystyczny sposób komunikacji Aidy - zamiast straszyć przyszłością, mówi o budowaniu wewnętrznej odporności. Według niej dobre wspomnienia nie są jedynie sentymentalnym powrotem do przeszłości, ale realnym źródłem siły w trudnych momentach życia.

"Nigdy nie jesteś sam". Duchowa otucha dla obserwatorów

Centralnym punktem wpisu wydaje się fragment dotyczący obecności bliskich, także tych, którzy już odeszli.

"Pomyśl o tych, którzy tam na górze, niezależnie od pogody twojego życia, otuleni chmurami kochają bezwarunkowo."

Aida odwołuje się tutaj do duchowej więzi z przodkami i bliskimi. Nie robi tego jednak w sposób mroczny czy apokaliptyczny. Wręcz przeciwnie, jej słowa mają przynosić ukojenie i poczucie bezpieczeństwa.

Szczególnie obrazowy jest motyw niewidzialnej poręczy.

"Myśl o nich pozwala nam złapać niewidzialną poręcz - to jej trzymałeś się, stawiając pierwsze kroki".

To metafora wsparcia, jakie człowiek otrzymuje od rodziny, wspomnień i emocjonalnych więzi. Nawet jeśli fizycznie bliskich już obok nas nie ma, ich obecność, według Aidy, nadal wpływa na nasze życie i decyzje.

Końcowa część wpisu ma niemal medytacyjny charakter.

"Pozwól im budzić w tobie moc twoich przodków, siłę zakorzenioną głęboko w duszy".

Jasnowidząca nawiązuje do idei dziedziczenia emocjonalnej siły i wartości przekazywanych przez pokolenia. To przekaz o pamięci, tożsamości i poczuciu zakorzenienia, które może pomagać w momentach zagubienia.

Pytanie, które uruchamia emocje

Na końcu wpisu Aida Kosojan-Przybysz zwraca się bezpośrednio do odbiorców.

"O kim pomyślałeś, gdy przeczytałeś ten tekst? Kogo zobaczyłeś w swoich wspomnieniach?" - pyta jasnowidząca.

To właśnie ten fragment najmocniej angażuje obserwatorów. Nie jest to zwykły motywacyjny cytat, ale próba wywołania osobistej refleksji. Każdy czytający automatycznie przywołuje w pamięci konkretną osobę, kogoś ważnego, kto zostawił ślad w jego życiu.

Właśnie dlatego wpis Aidy Kosojan-Przybysz wywołał tyle emocji. Nie opowiada o przyszłości. Opowiada o tym, co już nosimy w sobie.

