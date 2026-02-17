Spis treści: Kim jest Aida Kosojan-Przybysz? Aida Kosojan-Przybysz na temat relacji. "Bez tego żaden związek się nie utrzyma"

Kim jest Aida Kosojan-Przybysz?

Aida Kosojan-Przybysz zyskuje coraz szersze grono fanów i obserwatorów w sieci. Na instagramowym profilu wizjonerkę śledzi już 100 tys. internautów, którzy czerpią od niej inspirujące i wspierające na duchu treści. Kosojan-Przybysz jest jasnowidzką ormiańskiego pochodzenia, jednak od wielu lat na stałe mieszka w Polsce. Znana jest nie tylko z występów w telewizji (głównie wystąpień w programach śniadaniowych), ale również z uwielbianych przez dzieci piosenek, do których sama pisze teksty. Prywatnie Aida Kosojan-Przybysz ma dwie dorosłe córki i od ponad 35 lat jest szczęśliwą żoną inżyniera, Adama Przybysza.

Aida Kosojan-Przybysz na temat relacji. "Bez tego żaden związek się nie utrzyma"

Aida Kosojan-Przybysz jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, bo to tam dociera to najszerszego grona odbiorców. Zazwyczaj dzieli się przesłaniami na konkretne dni i miesiące, wyjawia swoje przeczucia i niejednokrotnie przestrzega przez możliwymi sytuacjami w przyszłości. Tym razem na Instagramie opublikowała fragment rozmowy z Pauliną i Maciejem Orłosiami, prowadzącymi serię podcastów "W związku". Jej słowa poruszyły sporą część internautów, a dla wielu były także zaskoczeniem. Na czym, zdaniem jednej z najbardziej znanych w Polsce wizjonerek powinna opierać się trwała i szczęśliwa relacja?

- Żaden związek się nie utrzyma, jeśli nie ma szacunku. Jeżeli jest ten szacunek, jeżeli jest ta empatia to tak jakbyśmy ciągle dokładali drewna do ogniska. Ono będzie zawsze się palić - wyjaśniła Kosojan-Przybysz.

Wróżka Aida wspomniała także podczas rozmowy, że sukcesem trwałego i szczęśliwego związku wcale nie jest idealne dopasowanie.

- My nie musimy być dwiema połówkami. My możemy być puzzlami totalnie inaczej dociętymi, ale jest taki moment, kiedy się zlewamy w całość - dodała.

- Ale co jest takiego, że nas ciągnie do tego kogoś? - zapytała Paulina Orłoś, na co Aida Kosojan-Przybysz odpowiedziała:

- Wiesz co ja myślę, że miłość jest jak zapach - nie wytłumaczysz, nie zobaczysz, nie narysujesz tego, nie napiszesz co to jest. Możesz czuć jaka to jest nuta, ale tego nie widzisz.

Cały rozmowa z Aidą Kosojan-Przybysz dostępna jest na platformie YouTube.

