Spis treści: Kim jest Aida Kosojan-Przybysz? Aida Kosojan-Przybysz z nowym przesłaniem dla Polaków. "To jest czas, na który masz wpływ"

Kim jest Aida Kosojan-Przybysz?

Aida Kosojan-Przybysz to znana i ceniona jasnowidzka pochodząca z Gruzji. Od lat 90. mieszka w Polsce, gdzie wiedzie spokojne życie i rozwija swoje pasje. Jak sama twierdzi, dar wizjonerstwa w jej rodzinie jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i objawia się poprzez głęboką intuicję oraz umiejętność odczytywania intencji, przyszłości oraz relacji międzyludzkich. Poza tym jest także kompozytorką i wokalistką, twórczynią uwielbianych przez dzieci piosenek oraz wierszobajek. Aida Kosojan-Przybysz swoimi przemyśleniami i wizjami dzieli się szczególnie aktywnie w mediach społecznościowych. Regularnie publikuje tam inspirujące posty, w których przedstawia swoje refleksje, a motywującymi słowami zapewnia duchowe wsparcie dla setek tysięcy internautów.

Aida Kosojan-Przybysz z nowym przesłaniem dla Polaków. "To jest czas, na który masz wpływ"

Ostatnio na instagramowym profilu Aidy Kosojan-Przybysz pojawił się rolka, w której wizjonerka poradziła swoim obserwatorom, aby wykorzystywali swój czas w 100 procentach, bo każda minuta jest na wagę złota. Często bowiem marnotrawimy chwile, które mijają w mgnieniu oka i narzekamy, zamiast się nimi cieszyć. Aida Kosojan-Przybysz radzi więc, aby przyjrzeć się sobie i cieszyć z każdego nowego dnia, który jest darem od losu.

- Przyjrzyj się, kogo widzisz w swoim lustrze. Osobę, która się uśmiecha, czy osobę, która ma głęboki smutek w oczach. I pamiętaj, że światło się zapala od środka. Pomyśl, że masz nowy dzień - chociaż już jest godzina 10.00, to dopiero się zaczął. Każda godzina to 60 minut, każdy doba to 24 godziny. To jest czas, na który masz wpływ - tu i teraz - powiedziała jasnowidzka.

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Aida Kosojan-Przybysz radzi również, aby mimo trudności w codziennym życiu zachować optymizm - nie patrzeć wstecz, a jedynie w przyszłość.

- Możesz się do siebie uśmiechnąć, możesz podać sobie rękę. Nie myśl o złych rzeczach, tylko zastanów się, co możesz zrobić. Nie myśl o tym, czego nie zrobiłeś. I to jest bardzo ważne - nakręcać zegar, patrzeć przed siebie, patrzeć na te sekundy i minuty, które są nam dane. Bo wiele dobrych rzeczy możesz zrobić w ciągu jednego dnia - dodała Aida Kosojan-Przybysz.





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