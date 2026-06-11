Aida Kosojan-Przybysz o wyjątkowym czasie. "Dzisiaj jest piękny dzień, żeby połączyć się ze sobą"

Aida Kosojan-Przybysz regularnie publikuje w mediach społecznościowych refleksje związane z datami, którym przypisuje szczególne znaczenie energetyczne i duchowe. Tym razem zwróciła się do swoich odbiorców z okazji 11 czerwca.

"Jeżeli masz pustkę w sobie, masz poczucie, że stoisz w miejscu, to dzisiaj jest piękny dzień na to, żeby połączyć się ze sobą, ze swoim prawdziwym 'ja', ze swoimi prawdziwymi odczuciami" - powiedziała jasnowidząca w najnowszym nagraniu.

Według Aidy jest to moment sprzyjający zatrzymaniu się i wsłuchaniu w swoje potrzeby. Zachęcała swoich obserwatorów, by zwrócili uwagę na własne emocje i nie ignorowali sygnałów płynących z wnętrza.

W swojej wypowiedzi Aida Kosojan-Przybysz odniosła się również do symbolicznego znaczenia daty 11.06.

"Dzisiaj 11 czerwca - dwie magiczne daty. Czerwiec to jest miesiąc, który w tym roku rządzi, a jedenastka to jest spotkanie ze swoim prawdziwym odbiciem w lustrze" - stwierdziła.

Jasnowidząca podkreśliła, że jest to dobry moment na okazanie sobie większej wyrozumiałości i empatii.

"Okaż sobie empatię, zrozumienie, a z drugiej strony, weź siebie za rękę i poprowadź tam, gdzie czuje twoje serce" - mówiła.

Przeszłość zostaw za sobą

Jasnowidząca często dzieli się swoimi apelami i przemyśleniami z fanami w mediach społecznościowych Krzysztof Kuczyk Agencja FORUM

W dalszej części swojego przesłania Aida zachęcała do uwolnienia się od ciężaru dawnych doświadczeń.

"Nie odwracaj się za siebie, odrzuć przeszłość i po prostu bądź tu i teraz" - apelowała do swoich odbiorców Aida.

Jak zaznaczyła, popularne hasło mówiące o życiu "tu i teraz" nie powinno być jedynie pustym sloganem. Według niej warto każdego dnia znaleźć chwilę wyłącznie dla siebie.

"Tak naprawdę mamy 24 godziny dla siebie, każdego dnia. I musimy pamiętać o tym, że my też jesteśmy ważni w tym czasie" - podkreśliła.

Szczególne miejsce w przekazie Aidy zajęła troska o własny dobrostan i codzienne rytuały uważności.

"Takie 5 minut co godzinę dla siebie, to okazywanie sobie szczęścia i szacunku. Podaruj sobie każdego dnia choć 5 minut" - powiedziała.

Następnie wyliczyła, jak można wykorzystać ten czas.

"5 minut na miłość, uśmiech, spojrzenie w głąb własnych oczu, czułość, przytulenie i wsłuchanie się w szept twojego serca" - dodała.

Przekaz Aidy Kosojan-Przybysz można odczytywać przede wszystkim jako zachętę do większej samoświadomości i troski o własne potrzeby emocjonalne. W jej słowach pojawia się motyw zatrzymania się w codziennym pędzie, zwrócenia uwagi na własne samopoczucie oraz budowania relacji z samym sobą.

Powracający motyw lustra symbolizuje natomiast konfrontację z własną prawdą - spojrzenie na siebie bez masek, oczekiwań innych ludzi czy ciężaru przeszłych doświadczeń. Według tej interpretacji 11 czerwca ma być okazją do refleksji nad tym, czego naprawdę pragniemy i w jakim kierunku chcemy podążać.

Numerologiczne znaczenie daty 11.06

W numerologii daty mają wyjątkowe znaczenie 123RF/PICSEL

Warto też przy okazji słów jasnowidzącej, spojrzeć na numerologiczny wymiar czerwcowej daty. W numerologii liczba 11 jest uznawana za tzw. liczbę mistrzowską. Symbolizuje intuicję, rozwój duchowy, wrażliwość oraz głębsze zrozumienie siebie. Osoby interesujące się numerologią uważają, że energia liczby 11 sprzyja refleksji, odkrywaniu własnej drogi życiowej i wsłuchiwaniu się w wewnętrzny głos.

Z kolei liczba 6, związana z czerwcem, jest często interpretowana jako symbol harmonii, rodziny, miłości i troski o innych. Połączenie tych dwóch liczb ma wskazywać na potrzebę zachowania równowagi między światem wewnętrznym a relacjami z otoczeniem.

To właśnie dlatego Aida Kosojan-Przybysz uznała datę 11.06 za szczególną. W jej interpretacji jest to dzień sprzyjający odnalezieniu spokoju, okazaniu sobie większej czułości oraz podjęciu decyzji zgodnych z głosem własnego serca.

Odcinek 6 INTERIA.PL