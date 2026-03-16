Marzec jako "ogień", który oczyszcza. To tyczy się też relacji

Aida Kosojan-Przybysz ostatnio intensywnie opowiada w swoich mediach społecznościowych o tym, na co powinniśmy być uważni w 2026 roku. W swoich wcześniejszych nagraniach Aida Kosojan-Przybysz mówiła, że 2026 rok ma być "rokiem lustra", czasem konfrontacji z własnymi emocjami, decyzjami i relacjami. Szczególną rolę przypisywała jednak właśnie marcu.

Według niej to miesiąc symbolicznego ognia, który pomaga zamykać trudne rozdziały.

Jak podkreślała w jednym z nagrań, marzec może być momentem uwalniania się od bolesnych wspomnień i relacji, które przez lata obciążały nas emocjonalnie.

"Marzec jest wspaniałym czasem na wyzwalanie się z trudnych emocji. Sam w sobie marzec jest ogniem, który spala mosty między nami a trudnymi wspomnieniami, trudnymi relacjami, toksycznymi ludźmi" - mówiła jasnowidząca.

Powrót ludzi z przeszłości. Na to uważaj w marcu 2026

Aida Kosojan-Przybysz napawa optymizmem poprzez publikację swoich przepowiedni

W swojej wcześniejszej wypowiedzi Aida zwracała uwagę, że w tym czasie na naszej drodze mogą ponownie pojawić się osoby z przeszłości. Jej zdaniem często są to ludzie, którzy kiedyś czerpali energię z naszej empatii, wsparcia czy lojalności.

W jej interpretacji jest to metafora relacji, w których jedna osoba stale korzysta z emocjonalnej siły drugiej, nie oferując nic w zamian.

"To od nas zależy, czy my otworzymy tym osobom drzwi, czy nie" - podkreślała.

Ciało jako sygnał ostrzegawczy. Nie ignoruj tych sygnałów

Aida z radą zwróciła się do Polaków

W najnowszym nagraniu z kolei Aida Kosojan-Przybysz znów odnośi się do toksycznych ludzi. Zwróciła uwagę na jeszcze jeden aspekt - reakcje naszego organizmu.

Jej zdaniem spotkania z osobami, które działają na nas destrukcyjnie, mogą wywoływać bardzo konkretne objawy fizyczne.

"Jeżeli twoje ciało odchorowuje spotkanie z osobą trudną, toksyczną, nawet po takim spotkaniu można dostać temperatury, niestrawności, można stracić humor, nastrój, czuć się wypompowanym, bez sił, bez energii. To są osoby, które kradną twoje światło, kradną twój dobry nastrój, poczucie wewnętrznego spokoju i własnej wartości" - powiedziała Aida Kosojan-Przybysz w najnowszym nagraniu.

W dalszej części wypowiedzi dodała, że warto uważnie obserwować swoje emocje i reakcje organizmu.

Czytaj siebie, czuj siebie. Rozum w marcu jest twoim strażnikiem.

W przeciwieństwie do wielu osób zajmujących się przepowiedniami Aida rzadko kreśli katastroficzne scenariusze przyszłości. Jej przekaz ma raczej charakter refleksyjny i motywacyjny, ale tym razem jest w nich dużo ostrzeżeń.

W swoich nagraniach często zachęca odbiorców do pracy nad sobą, większej uważności wobec własnych emocji oraz świadomego budowania relacji z innymi ludźmi.

Interpretacja energii kolejnych miesięcy ma w jej przekazie służyć przede wszystkim zatrzymaniu się na chwilę i przyjrzeniu się temu, co naprawdę nam służy, a co odbiera spokój i siłę.

Najważniejszym elementem przekazu jasnowidzącej pozostaje jednak wolność decyzji. Według Aidy nawet jeśli w naszym życiu ponownie pojawią się trudne osoby z przeszłości, to my decydujemy, czy pozwolimy im wrócić do naszego świata.

Marzec, w jej symbolicznej interpretacji, może być więc nie tylko czasem konfrontacji z przeszłością, ale także momentem, w którym wiele osób zdecyduje się ostatecznie zamknąć niektóre relacje i rozpocząć nowy rozdział.

