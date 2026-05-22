Kim jest Aida Kosojan-Przybysz? Jej słowa niosą ważne przesłanie

Aida Kosojan-Przybysz od lat funkcjonuje w przestrzeni medialnej jako jasnowidząca, mówczyni i autorka książek poświęconych duchowości oraz rozwojowi wewnętrznemu. Popularność zdobyła dzięki programom telewizyjnym, spotkaniom autorskim i działalności internetowej. W swoich wypowiedziach często porusza tematy emocji, energii, relacji międzyludzkich oraz sposobów na odnalezienie harmonii w codziennym życiu.

W mediach społecznościowych regularnie publikuje krótkie refleksje i motywujące przesłania. Jej wpisy są utrzymane w spokojnym, poetyckim tonie i mają zachęcać do zatrzymania się na chwilę oraz spojrzenia na własne emocje z większą uważnością.

Tym razem jasnowidząca poruszyła temat żalu i tego, jak to uczucie wpływa na nasze życie.

"Żal kradnie barwy błękitnego nieba. Żal doprowadza niebo do łez. Żal biały dzień ubiera w czarną noc. Żyj dobrze. Myśl dobrze. Życz dobrze" - napisała w swoim najnowszym wpisie Aida.

To metaforyczne przesłanie można interpretować jako ostrzeżenie przed długotrwałym noszeniem w sobie negatywnych emocji. Żal został tutaj przedstawiony niemal jak siła, która odbiera człowiekowi radość, nadzieję i zdolność dostrzegania piękna świata.

Rozwiń

"Błękitne niebo" w przesłaniu Aidy może symbolizować spokój i pogodę ducha, natomiast "czarna noc" może oznaczać smutek, przygnębienie i emocjonalne zamknięcie. Według tej interpretacji żal stopniowo zmienia sposób patrzenia na rzeczywistość - nawet jasne chwile zaczynają wydawać się ciemne i pozbawione sensu.

Końcowe słowa - "Żyj dobrze. Myśl dobrze. Życz dobrze" stanowią z kolei próbę wskazania drogi wyjścia. Aida sugeruje, że pozytywne nastawienie, życzliwość i świadome budowanie dobrych emocji mogą stać się antidotum na wewnętrzny ciężar.

Dlaczego poczucie żalu potrafi być tak destrukcyjne?

Aida Kosojan-Przybysz kolejny raz podzieliła się przepowiednią Pawel Wodzynski East News

Żal to emocja, która często pojawia się po stracie, rozczarowaniu lub niesprawiedliwym doświadczeniu. Sam w sobie jest naturalną reakcją psychiczną, jednak problem pojawia się wtedy, gdy człowiek zaczyna pielęgnować go przez długi czas.

Długotrwałe życie w poczuciu żalu może prowadzić do frustracji, obniżenia nastroju, a nawet trudności w budowaniu relacji z innymi ludźmi. Osoby skupione na dawnych krzywdach często wracają myślami do przeszłości i nie potrafią w pełni cieszyć się teraźniejszością.

Psychologowie podkreślają, że tłumione emocje mogą wpływać również na zdrowie fizyczne - powodować przewlekły stres, problemy ze snem czy napięcie emocjonalne. W tym kontekście słowa Aidy można odczytać jako zachętę do uwolnienia się od tego, co odbiera człowiekowi wewnętrzny spokój.

Jak poradzić sobie z poczuciem żalu?

Aida Kosojan-Przybysz podzieliła się nowym przesłaniem Anita Walczewska East News

Radzenie sobie z żalem wymaga przede wszystkim szczerości wobec samego siebie. Warto nazwać emocje i zastanowić się, skąd naprawdę się biorą. Pomocne mogą być rozmowy z bliskimi, prowadzenie dziennika emocji lub wsparcie specjalisty.

Duże znaczenie ma również skupienie się na teraźniejszości. Praktykowanie wdzięczności, rozwijanie pasji i budowanie zdrowych relacji pomagają stopniowo odzyskiwać poczucie równowagi.

Przesłanie Aidy można więc odczytać jako przypomnienie, że sposób myślenia wpływa na codzienne życie bardziej, niż często zdajemy sobie sprawę. To, czym karmimy własne emocje, może rozjaśniać naszą rzeczywistość albo przeciwnie - odbierać jej kolory.

Wpisy Aidy Kosojan-Przybysz od lat wzbudzają zainteresowanie internautów właśnie dlatego, że dotyczą uniwersalnych emocji i choć dotykają duchowości, to często osadzone są w psychologicznym kontekście. Krótkie, poetyckie zdania często stają się dla odbiorców impulsem do refleksji nad własnym życiem i relacjami z innymi.

"Ewa gotuje": Muffinki cytrynowe na jogurcie Polsat