Aida Kosojan-Przybysz to wizjonerka i wokalistka pochodzenia ormiańskiego, która od początku lat 90. mieszka na stałe w Polsce. Jak sama twierdzi, dar przewidywania przyszłości odziedziczyła po babci. Swoimi wizjami i przesłaniami dzieli się regularnie w mediach społecznościowych - tylko na Instagramie śledzi ją już 81,2 tys. internautów.

Aida opublikowała na Instagramie post, w którym radzi jak przywitać nowy rok, by był obfity i udany.

- Jak dobrze przywitać nowy rok? W mojej rodzinie zawsze mieliśmy swoje tradycje, które kultywowaliśmy, aby z szacunkiem pożegnać kończący się rok i zrobić miejsce na nowe, dobre otwarcie. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie tradycje towarzyszą Wam w Waszych rodzinach? Tradycje, które panowały w moim domu, opisuję w mojej książce Potęga Obfitości. Zapraszam Was do mojego świata , rodzinnych opowieści, przepowiedni i dobrych praktyk - napisała.

Aida podzieliła się też filmikiem, w którym zdradziła kilka rodzinnych sekretów.

- Grudzień jest chyba najbardziej mistycznym miesiącem, jeżeli chodzi o oczyszczanie naszego domu i przestrzeni naszego serca. Bo to jest czas odśmiecania, oczyszczania. Pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, to moja babcia całą rodzinę zaangażowywała do sprzątania, ponieważ mówiła, że stary rok musi zabrać wszystko, również brudy te widzialne i niewidzialne, które mogą być nieświadomie na stopach, na obcasach, wniesione w nowy rok. Zmieniało się wszystko, prało się zasłony, zmieniało się ręczniki - zdradziła.

Aida: "Musisz spać i mieć nowy sen"

Aida Kosojan - Przybysz zdradziła też, jak zapewnić sobie dobry, spokojny sen.

- "31 grudnia to był taki naprawdę mistyczny czas, robiło się pranie, prało się wszystko do ostatniej rzeczy. Zmieniało się pościel, bo jest mnóstwo przesądów, w różnych kulturach się mówi, że musisz spać i mieć nowy sen, czysty sen, żeby stare smutki i koszmary sprzed roku, bo to już jest granica pomiędzy jednym a drugim rokiem, nie zabierać ze sobą w nowy rok" - wyjaśniła.

Skorzystacie z jej rad?

