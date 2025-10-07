Spis treści: Aida Kosojan-Przybysz z ważnym przesłaniem. W komentarzach poruszenie "Rok obrotowych drzwi". Co zdaniem Aidy czeka nas w 2026 roku?

Aida Kosojan-Przybysz w ostatnim czasie udziela wielu wywiadów, bez zmian pozostaje jej aktywność w mediach społecznościowych. Na Instagramie i Facebooku regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami na dane tematy i dzieli się swoimi spostrzeżeniami na różne aspekty życia. Kolejny wpis wywołał poruszenie wśród internautów.

Tym razem Aida postanowiła podzielić się swoją refleksją na temat ludzi, jakich spotykamy na swojej drodze.

"Ludzie, których spotykamy, nigdy nie są przypadkowymi gośćmi na naszej mapie życia. Uczą nas i otwierają, zmuszają do zmian. Są kimś, dzięki komu wchodzimy w różne - piękne albo bolesne - procesy" - zwraca uwagę jasnowidząca.

W kolejnych słowach zwróciła uwagę, że "doświadczenia, czasem te najtrudniejsze, są w wielu przypadkach szlifowaniem naszej osobowości i duszy".

Wpis zwieńczyła słowami:

"Uczenie się siebie jest najtrudniejszym i najpiękniejszym procesem, zwanym życiem. Żyj dobrze. Myśl dobrze. Życz dobrze".

Słowa Aidy nie pozostały bez odpowiedzi. Internauci po raz kolejny wyrazili wdzięczność za opublikowane przesłanie i dzielili się swoimi przemyśleniami na poruszony przez jasnowidzącą temat.

"Praca nad sobą jest najtrudniejszym procesem", "Wszystko się zgadza", "Dziś usłyszałam, że ludzie szlifują nas na diamenty" - czytamy w sekcji komentarzy.

"Rok obrotowych drzwi". Co zdaniem Aidy czeka nas w 2026 roku?

Aida jakiś czas temu była gościnią w podcaście "Bliskoznaczni" prowadzonym przez Katarzynę Nosowską i jej syna Mikołaja Krajewskiego. W trakcie rozmowy nie zabrakło wątku 2026 roku. Jej zdaniem przed nami czas, który chociaż da wiele możliwości, nadal będzie wymagał sporo uważności.

Jasnowidząca przestrzega, że w nowym roku będzie trzeba być ostrożnym w tworzeniu planów i wyborze nowych ścieżek. Przypomnijmy, że 2025 określiła mianem "roku obrotowych drzwi".

"Przyszły rok będzie jeszcze inny. Na pewno nie będzie taki jak z plasteliny, że co zechcemy, to zrobimy, ale na pewno jest takim rokiem, który pozwoli nam wiele rzeczy rzeźbić. Rzeźbiarz czasami własnym narzędziem potrafi się zranić, jak rzeźbi, tak? Plastelina, ona nie rani, ona może wejść pod paznokcie, więc to jest taki rok dużej uważności" - oceniła Aida Kosojan-Przybysz.

