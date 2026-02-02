Aida Kosojan - Przybysz to polska wizjonerka ormiańskiego pochodzenia, która na Instagramie zgromadziła już ponad 97,2 tysiąca fanów! Aida regularnie dzieli się tam z nimi swoimi wizjami, motywuje do działania i wiary w siebie, a w razie potrzeby - uspokaja.

Dosłownie kilka dni temu Aida zaapelowała do obserwatorów, by w nowym roku poczuli siłę i moc Roku Lustra, otworzyli się na komunikację ze sobą i ze swoim drugim "ja", a teraz wyjaśniła im, czego mogą się spodziewać, po rozpoczynającym się właśnie nowym miesiącu.

Aida zdradza co nas czeka w lutym. "Śliski miesiąc"

Aida opublikowała właśnie nowy post, w którym wzięła na warsztat miesiąc luty.

- "Zacznie się już w lutym i będzie trwało cały miesiąc. Pamiętaj o tym" - napisała na Instagramie, a następnie podzieliła się z fanami filmikiem, w którym wyjaśniła, co może nam podarować najkrótszy miesiąc roku.

- "Luty. A co ma do powiedzenia luty? Śliski miesiąc, który obnaża nastawienie innych ludzi w stosunku do nas, obnaża ich emocje, pokazuje ich prawdziwy powód obecności. To jest miesiąc kaprysu. Jeżeli w lutym miesiącu przychodzi do ciebie twój wewnętrzny głos, że jest ci ciasno w butach, w których chodziłeś do tej pory, jest ci ciężko z bagażem, który niosłeś do tej pory, to jest pierwszy sygnał dla ciebie, żebyś zaczął zmieniać samego siebie i zaczął odgruzowywać swoje emocje - powiedziała.

Obserwatorzy natychmiast zareagowali, dzieląc się z nią swoimi przemyśleniami:

- "Oj, no właśnie to chyba jest o mnie... jest mi bardzo ciasno", "Tak, po 2 ciężkich emocjonalnie i fizycznie latach, przedwczoraj poczułam, że czas zrzucić brzemię i postawić na siebie. Początek miesiąca uznałam za dobre otwarcie", "Ja też muszę się odgruzować" - piszą.

Wy też czujecie potrzebę wielkich porządków?

