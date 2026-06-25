Aida Kosojan-Przybysz to polska wizjonerka ormiańskiego pochodzenia, która na Instagramie zgromadziła już ponad 110 tysięcy fanów! Aida regularnie dzieli się tam z nimi swoimi wizjami, motywuje do działania i wiary w siebie, a nawet uspokaja.

Aida opublikowała właśnie nowy post, w którym zachęca fanów, by nakarmili swoje dusze. Co ciekawe, powinni to zrobić właśnie dziś, w czwartek!

Aida apeluje do fanów: "To dziś jest ten dzień"

-"Wiecie, że dusza potrzebuje dźwięków? Potrzebuje słyszeć! Słyszymy różne rzeczy. Tak ważne, żeby mówić do siebie ciepłe dobre słowa. Tak ważne, żeby słuchać taką muzykę, która otwiera nasze serce. Prowadzi nas drogą pięknych wspomnień i jest to nie tylko taka emocjonalna terapia, ale jednocześnie to jest takie otwieranie się na coś bardzo przyjemnego. Na coś niewidzialnego, a fascynującego. Jak często wam się zdarzało posłuchać jakiś utwór i się rozpłakać, czyli dusza potrafi się śmiać, płakać, wzruszać się. To są takie wibracje, które są wyjątkowe" - powiedziała na Instagramie.

Aida dodała też, że to właśnie dziś jest ten wyjątkowy dzień, w którym powinniśmy nakarmić się muzyką:

-"Słuchajcie, dzisiaj taki dzień, kiedy warto swoje serce napełnić radością, naprawdę, włączcie coś wspaniałego i nakarmcie swoją duszę pięknem, pięknymi dźwiękami" - dodała.

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Fani natychmiast zareagowali i podzielili się z Aidą swoimi doświadczeniami:

- "Chyba tak zrobię jestem na etapie szukania pracy i mam złe myśli, nerwy, posłucham sobie dziś swojej muzyki, pięknie dziękuję za te słowa, pięknego dnia", "Też tak mam", "Pani Aido, piosenka "spraw Boże jakiś mały cud" jest hymnem moim duszy. Dziękuję za te słowa w tej melodii", "W takim razie koniecznie Krzysztof Cugowski dzisiaj będzie ze mną w pracy popołudniu. Miłego dnia", "Słucham róznej muzyki w zależności od nastroju. Muzyka to dla mnie najtańsza forma psychicznej terapii", "Posłuchać i się rozpłakać? Nie zliczę, ale też cieszyć się niewyobrażalnie" - piszą.

Wy też korzystacie z terapeutycznej siły muzyki?

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