Słowa Aidy Kosojan-Przybysz znów wywołały poruszenie. Słynna wizjonerka tym razem zabrała głos w sprawie dziedziczenia traum rodzinnych. "Prawda", "pięknie powiedziane" - komentują internauci.
Spis treści:
- Aida zwróciła się do konkretnej grupy. "Niektórzy wstydzą się mówić o tym"
- 2026: rok lustra
Aida Kosojan-Przybysz w ostatnim czasie często udziela wywiadów, w których porusza wiele wątków związanych z duchowością. Wizjonerka i wokalistka ormiańskiego pochodzenia od lat cieszy się w Polsce popularnością. Uważa, że dar przewidywania przyszłości odziedziczyła po swojej babci. Swoimi przemyśleniami i przesłaniami najczęściej dzieli się w mediach społecznościowych - na samym Instagramie obserwuje ją 81,2 tys. internautów.
Ostatnio Aida gościła w programie "Pytanie na śniadanie". Tematem rozmowy był m.in. wątek: czy to prawda, że dziedziczymy traumy rodzinne?
"W tych szeptach, modlitwach naszych babć, prababć jest bardzo dużo prawd, z którymi się zderzyły" - powiedziała Aida.
Prowadzący Łukasz Nowicki powiedział, że ma wrażenie, że "traumy czasami są tuż obok nas" i że "traumy ponoć dziedziczymy do siódmego pokolenia".
"Tak, ale niektórzy wstydzą się mówić o tym głośno, więc te rzeczy trzymają za drzwiami" - odpowiedziała Aida.
"Mówi się, że każde złe słowo i każdy zły czyn za człowiekiem idzie przez lata. Dlatego tak ważna jest teraźniejszość: by być świadomym co mówimy, komu mówimy, przed kim się otwieramy. Uważam, że powinniśmy patrzeć przez takie szkiełko dobra na drugiego człowieka. Niezależnie od tego, co się dzieje" - odpowiedziała Aida Kosojan-Przybysz.
2026: rok lustra
Dobrym momentem na patrzenie przez "szkiełko dobra" będzie 2026 rok. Zdaniem Aidy - "rok lustra". Nadchodzące dwanaście miesięcy ma być czasem, w którym to co ukryte, zostanie odsłonięte, a to co prawdziwe - rozbłyśnie jeszcze mocniej.
"Przyszła pora, żeby widzieć swoje prawdziwe odbicie w lustrze. Komunikować się ze sobą" - powiedziała Aida w rozmowie z dziennikarką Magdą Mołek.
Jej słowa mają skłonić do refleksji nad tym, co tworzymy w sobie i wokół siebie. W rozumieniu duchowym, "rok lustra" to czas, w którym możemy lepiej poznać samych siebie. Zdaniem Aidy 2026 przyniesie możliwość skupienia się na weryfikacji naszych potrzeb i samopomocy.
