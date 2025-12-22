Spis treści: Aida zwróciła się do konkretnej grupy. "Niektórzy wstydzą się mówić o tym" 2026: rok lustra

Aida Kosojan-Przybysz w ostatnim czasie często udziela wywiadów, w których porusza wiele wątków związanych z duchowością. Wizjonerka i wokalistka ormiańskiego pochodzenia od lat cieszy się w Polsce popularnością. Uważa, że dar przewidywania przyszłości odziedziczyła po swojej babci. Swoimi przemyśleniami i przesłaniami najczęściej dzieli się w mediach społecznościowych - na samym Instagramie obserwuje ją 81,2 tys. internautów.

Aida zwróciła się do konkretnej grupy. "Niektórzy wstydzą się mówić o tym"

Ostatnio Aida gościła w programie "Pytanie na śniadanie". Tematem rozmowy był m.in. wątek: czy to prawda, że dziedziczymy traumy rodzinne?

"W tych szeptach, modlitwach naszych babć, prababć jest bardzo dużo prawd, z którymi się zderzyły" - powiedziała Aida.

Prowadzący Łukasz Nowicki powiedział, że ma wrażenie, że "traumy czasami są tuż obok nas" i że "traumy ponoć dziedziczymy do siódmego pokolenia".

Aida Kosojan-Przybysz dar jasnowidzenia ma w genach

"Tak, ale niektórzy wstydzą się mówić o tym głośno, więc te rzeczy trzymają za drzwiami" - odpowiedziała Aida.

"Mówi się, że każde złe słowo i każdy zły czyn za człowiekiem idzie przez lata. Dlatego tak ważna jest teraźniejszość: by być świadomym co mówimy, komu mówimy, przed kim się otwieramy. Uważam, że powinniśmy patrzeć przez takie szkiełko dobra na drugiego człowieka. Niezależnie od tego, co się dzieje" - odpowiedziała Aida Kosojan-Przybysz.

2026: rok lustra

Dobrym momentem na patrzenie przez "szkiełko dobra" będzie 2026 rok. Zdaniem Aidy - "rok lustra". Nadchodzące dwanaście miesięcy ma być czasem, w którym to co ukryte, zostanie odsłonięte, a to co prawdziwe - rozbłyśnie jeszcze mocniej.

"Przyszła pora, żeby widzieć swoje prawdziwe odbicie w lustrze. Komunikować się ze sobą" - powiedziała Aida w rozmowie z dziennikarką Magdą Mołek.

Jej słowa mają skłonić do refleksji nad tym, co tworzymy w sobie i wokół siebie. W rozumieniu duchowym, "rok lustra" to czas, w którym możemy lepiej poznać samych siebie. Zdaniem Aidy 2026 przyniesie możliwość skupienia się na weryfikacji naszych potrzeb i samopomocy.

