Miejsce 1: Lew

Druga połowa roku to okres absolutnej dominacji Lwa. Gdy Jowisz wkracza na jego terytorium, rozpoczyna się era hossy. To nie będą drobne, codzienne zwycięstwa, ale spektakularne triumfy widoczne dla wszystkich. Aura niezwyciężoności będzie towarzyszyć osobom spod tego znaku na każdym kroku. Projekty rozpoczęte latem mają potencjał, by stać się życiowym dziełem.

Finanse popłyną szerokim strumieniem, często ze źródeł związanych z pasją lub występami publicznymi. Lew nie musi zabiegać o uwagę - to świat będzie zabiegał o niego. Każda decyzja podjęta w lipcu i sierpniu okaże się strzałem w dziesiątkę. To rok, w którym marzenia o sławie stają się rzeczywistością.

Miejsce 2: Rak

Dla Raka pierwsze półrocze będzie czasem, w którym poczuje się jak w miękkim kokonie bezpieczeństwa. Jowisz przebywający w jego znaku działa jak tarcza ochronna, niwelując problemy, zanim te zdążą się pojawić. To doskonały moment na budowanie majątku. Sprawy mieszkaniowe, które spędzały sen z powiek, rozwiążą się pomyślnie i bez zbędnego wysiłku.

Szczęście Raka będzie miało wymiar bardzo osobisty i intymny. Relacje rodzinne wejdą na wyższy poziom, a samotne Raki mogą spodziewać się spotkania kogoś, kto da im poczucie stabilizacji. Wiosna 2026 roku to czas, w którym życie przestaje być walką, a staje się czystą przyjemnością czerpania z zasobów, które same napływają.

Miejsce 3: Baran

Choć Saturn w znaku może brzmieć poważnie, dla Barana jest to brakujący element układanki. W 2026 roku ten znak zyska coś, czego mu brakowało: żelazną konsekwencję. Słomiany zapał ustąpi miejsca pracowitości. Baran zbuduje w tym roku pozycję zawodową, która będzie nie do podważenia. To czas awansów, na które pracowało się latami.

Sukces przyjdzie dzięki autorytetowi i kompetencjom. Baran poczuje, że wreszcie jest traktowany poważnie przez najważniejszych graczy w swojej branży. Wsparcie Neptuna doda do tego intuicję, pozwalającą omijać pułapki. To rok, w którym ambicja spotyka się z możliwościami, tworząc mieszankę gwarantującą wejście na szczyt.

Miejsce 4: Bliźnięta

Gdy Uran wejdzie do znaku Bliźniąt, ich życie przyspieszy. To koniec stagnacji i nudy. Bliźnięta będą wpadać na genialne pomysły i nowatorskie rozwiązania. Szczęście czeka na nie w sferze cyfrowej i w podróżach!

Stare ograniczenia przestaną istnieć. Bliźnięta odkryją w sobie odwagę do życia po swojemu, łamiąc konwenanse. To rok nagłych, pozytywnych zwrotów akcji. Telefon może zadzwonić w najmniej spodziewanym momencie z propozycją, która wywróci ich świat do góry nogami - w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Miejsce 5: Wodnik

Wodnik zamyka listę jako znak, który zyska największą osobistą moc. Tranzyty planetarne obudzą w nim charyzmę, której nie sposób się oprzeć. To rok, w którym Wodnik przestaje być obserwatorem, a staje się kreatorem rzeczywistości. Jego wpływ na ludzi będzie ogromny, co przełoży się na sukcesy w biznesie i polityce.

Finansowo Wodnik może liczyć na zyski z inwestycji lub spadków. Jednak największym darem od gwiazd będzie poczucie wewnętrznej siły i wolności. Wszelkie kompleksy znikną, ustępując miejsca pewności siebie. To czas, by brać życie garściami, nie oglądając się na przeszłość.

Brak miejsca na podium nie oznacza porażki. Pozostałe znaki czeka rok solidnej stabilizacji i porządkowania spraw, a to często daje więcej spokoju niż życie w blasku fleszy. Dla każdego zodiak przygotował coś wartościowego.

