Spis treści: Wampir energetyczny wśród znaków zodiaków - Skorpion Wysysają energię i porzucają - Bliźnięta Zarazi cię optymizmem i doda energii - Baran Napełni cię dobrymi emocjami - Rak

Wampir energetyczny wśród znaków zodiaków - Skorpion

Skorpion wciągnie cię w swój świat tajemnic, niedopowiedzeń i skrajnych uczuć. Na dłuższą metę będzie to dla ciebie wyczerpujące.

Skorpiony mają zdolność do "wyciągania" z ludzi najgłębszych sekretów. Potrafią zadać jedno pytanie i spojrzeć swoim przenikliwym wzrokiem, by wydobyć z rozmówcy jego najskrytsze tajemnice. Śmiało pytają o traumy, drążą ich temat, co przytłacza drugą osobę.

Skorpion, aby czuć, że żyje, musi doświadczać silnych emocji i budować głębokie, niemal symbiotyczne więzi. Angażując się w relację z tobą, podłączy się do twojego źródła energii. Najbardziej wyczerpujące są momenty, gdy wpada w spiralę negatywnych emocji. Wtedy staje się czarną dziurą, która pochłania całą pozytywną energię w swoim otoczeniu. Emocjonalność Skorpiona może być tak przytłaczająca, że spotkanie z nim wyczerpuje jak przebiegnięcie maratonu.

Wysysają energię i porzucają - Bliźnięta

Bliźnięta są mistrzami słowa - iskrzą intelektem i błyskotliwością. Ich towarzystwo jest początkowo fascynujące. Sypią anegdotami, dzielą się dziesiątkami pomysłów i zarażają swoją niekończącą się ciekawością świata.

Bliźnięta czerpią siłę z twojej uwagi i zaangażowania. Karmią się twoim podziwem dla ich elokwencji i wszechstronności. Jako ich słuchacz angażujesz się w ich plany, słuchasz opowieści, chwalisz je i wyrażasz uznanie. Jednak gdy Bliźnięta tylko poczują znużenie lub na horyzoncie pojawi się nowa, ciekawsza osoba, bez mrugnięcia okiem odwracają się i odchodzą. Zostajesz z uczuciem pustki i niedosytu. Wyssą z ciebie entuzjazm i ciekawość, a potem porzucą dla nowego źródła energii.

Zarazi cię optymizmem i doda energii - Baran

Jeśli czujesz, że twoja wewnętrzna iskra gaśnie, poszukaj towarzystwa Barana. Jego entuzjazm, odwaga i niezachwiana wiara w sukces są koktajlem energetycznym. To typ przyjaciela, który po pięciu minutach rozmowy sprawi, że uwierzysz w siebie i zaczniesz realizować marzenia.

Wystarczy kilka chwil z Baranem, aby poczuć przypływ sił witalnych i chęci do działania. To wymarzony towarzysz na czas apatii i zwątpienia, ponieważ jego ognista natura jest w stanie rozpalić płomyk nadziei i wiary w siebie. Barany potrafią zmienić nudny poniedziałkowy poranek w ekscytującą przygodę. Potrafią znaleźć coś fascynującego w kolejce do urzędu skarbowego i w zakupach w warzywniaku. Ich optymizm nie zna granic, a energia zdaje się niewyczerpana.

Z kim czujesz się lepiej, a z kim gorzej? Astrologia tłumaczy, skąd te różnice energetyczne KOSTIANTYN POSTUMITENKO 123RF/PICSEL

Napełni cię dobrymi emocjami - Rak

Rak ma dla ciebie energię emocjonalnego ukojenia. Jego specjalnością jest tworzenie bezpiecznej przystani, w której możesz zrzucić zbroję i po prostu być sobą.

Kontakt z Rakiem jest jak otulenie się ciepłym kocem w deszczowy dzień. Słucha, przytula i emanuje spokojem, który przenika do głębi. Jego energia koi nerwy. Po spotkaniu z Rakiem czujesz wewnętrzną harmonię. Zmartwienia i problemy nie wydają się już takie straszne.

Świadomość tego, czy masz do czynienia z wysysającym energię Skorpionem, czy z pełnym zapału Baranem, pozwoli ci lepiej chronić swoją aurę. Warto więc z uwagą obserwować swoje relacje, bo gwiazdy, choć odległe, mają realny wpływ na twoje codzienne samopoczucie.

