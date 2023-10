Horoskop finansowy na tydzień 23-29 października 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop finansowy - Baran

W tym tygodniu będziesz miał dobre okazje do korzystnego zainwestowania gotówki. W pracy na etacie ktoś z zespołu może krytykować twoje decyzje. Zamiast wchodzić w dyskusje po prostu rób swoje, a czas pokaże, kto miał rację. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uważać, by nie wziąć na siebie zbyt wielu obowiązków, bo nie wyrobią się z czasem i ich opinia na tym ucierpi. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienie będą musiały pogodzić się z tym, że już nie da się wrócić do byłego pracodawcy. W sprawach finansowych będziesz zapobiegliwy i nie stracisz pieniędzy na zbędne gadżety.

Reklama

Horoskop finansowy - Byk

Październikowa aura przyniesie niski poziom energii. W pracy na etacie nie za bardzo będziesz miał ochotę na aktywną robotę, raczej przeznaczysz więcej czasu na odpoczynek, bo nie chcesz przepłacić przemęczenia zdrowiem. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą znajdą wyjście z każdej trudnej sytuacji, używając podstępu bądź naciągając nieco fakty. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny wytyczyć sobie jasny cel i konsekwentnie do niego dążyć. Sprawy finansowe bez większych zmian, niewykluczone jednak, że znajdziesz trochę oszczędności.

Horoskop finansowy - Bliźnięta

W tym tygodniu wybrniesz z każdej trudnej sytuacji. W pracy na etacie zwiększą się możliwości umysłu i zasoby energii, które będziesz mógł z powodzeniem wykorzystać realizując najtrudniejsze projekty. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą czeka sprawdzian lojalności pracowników bądź klientów. Niestety, niektórzy mogą cię zawieść! Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą musiały walczyć z konkurencją, ale ta zwyczajnie przy nich wymięknie. W sprawach finansowych nie czekaj biernie aż gotówka sama spłynie na twoje konto, tylko otwórz się na wszelkie możliwości zarobkowania.

Sprawdź też: 4 znaki zodiaku, które będą w listopadzie przyciągać pieniądze. Jesteś na liście?

Horoskop finansowy - Rak

W tym tygodniu uzbrój się w cierpliwość. W pracy na etacie możesz pochopnie zaangażować się w sprawę, która nie przyniesie ci korzyści, a nawet na niej stracisz. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą dzięki korzystnemu zbiegu okoliczności unikną trudnej sytuacji lub kary za własne niedociągnięcia. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na uznanie, zwłaszcza jeśli pracują w artystycznych zawodach. W sprawach finansowych unikaj rozrzutności. Pusta chęć imponowania innym może skończyć się poważnym debetem na koncie.

Horoskop finansowy - Lew

Początek tygodnia zachęci cię do podejmowania nowych wyzwań. W pracy na etacie obowiązków ci nie ubędzie, wręcz przeciwnie czekają cię nowe zadania z którymi czasami trudno będzie sobie poradzić i doprowadzić je do końca. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą potrzebują więcej czasu, aby rozruszać interes. W piątek wystrzegaj się konfliktów z klientem, bo stracisz szansę na lukratywny kontrakt. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą narzekać na brak dobrych ofert. W sprawach finansowych pomyślnie, bo zyskasz pieniądze na sprzedaży zbędnych rzeczy.

Przeczytaj też: Widzisz ciągle tę lustrzaną liczbę? To najpotężniejsze z przesłań, jakie wysyłają anioły

Horoskop finansowy - Panna

Październikowa aura przyniesie pozytywne wibracje. W pracy na etacie poprawie ulegnie atmosfera, bo jest szansa, że nielubianego pracownika przeniosą do innego działu albo znienawidzony szef odejdzie na emeryturę. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą mistrzem w podejmowaniu szybkich decyzji, które przyniosą im dobre interesy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny uważać na intrygantów, którzy tylko chcą wykorzystać ich potrzebę pracy. W sprawach finansowych oszczędź sobie rozczarowań i nie bierz na siebie kolejnej pożyczki kupując coś, na co cię nie stać.

Horoskop finansowy - Waga

Aura tego tygodnia pobudzi cię do działania. W pracy na etacie będziesz zapobiegliwy i na samym początku tygodnia zrobisz to, co mogłoby być zrobione później, ale właśnie teraz okaże się niezwykle przydatne. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą nie będą miały siły przebicia, jeśli będą marudzić, że nie ma czym się chwalić i że zawsze mogłoby być lepiej. Takie narzekanie będzie irytowało otoczenie wobec nich, a także potencjalnych klientów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia pozytywnie wyróżniają się na tle innych. W sprawach finansowych pojawi się okazja do zdobycia dodatkowych pieniędzy. Czas sprzyjał będzie też tym Wagom, które ubiegają się o kredyt.

Horoskop finansowy - Skorpion

Czeka cię pracowity tydzień. W pracy na etacie będziesz musiał skupić się na sumiennym wykonywaniu obowiązków, a na piątkowym audycie masz największe szanse zaprezentować swoje atuty. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uzbroić się w cierpliwość, bo już niedługo ich interes ruszy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny rzucać się w wir roboty za nim nie będą mieć w ręku umowy z nowym pracodawcą. W sprawach finansowych przyjdzie ci niestety zaciskać pasa, ale na szczęście niezbyt mocno, więc jakoś dasz sobie radę.

Zdjęcie Kto będzie miał rękę do pieniędzy? / 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy - Strzelec

W tym tygodniu cechować cię będą wygórowane ambicje i bujna wyobraźnia. W pracy na etacie za wszelką cenę będziesz chciał zdobyć to, co sobie postanowiłeś, jednak nie wziąłeś pod uwagę zewnętrznych okoliczności. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą powinny pogodzić się z tym, na co nie mają wpływu i przestać się martwić na zapas, bo biznes nie idzie tak źle. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zdobyć się na odwagę i podjąć się pracy, która znacznie wykracza poza ich kompetencje. W sprawach finansowych nie przegap okazji na dodatkowy zarobek, który pozwoli ci spłacić długi i wyjść na prostą.

Horoskop finansowy - Koziorożec

Już od samego poniedziałku masz szansę pokazać się ludziom z jak najlepszej strony i zdobyć sympatię otoczenia. W pracy na etacie dzięki doskonałej organizacji i koncentracji nie będziesz musiał zostawać po godzinach. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą przyciągać do siebie innych i bez problemu obłaskawią trudnego klienta. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny narzekać na brak powodzenia i już wkrótce sfinalizują upragnioną umowę. W sprawach finansowych uważaj, aby nie zainwestować wszystkiego, co masz w niepewny interes, bo dasz się zwieźć obietnicą.

Przeczytaj też: Energia z tej liczby może pomóc w osiąganiu życiowych sukcesów. Widzą ją nieliczni

Horoskop finansowy - Wodnik

Aura tego tygodnia będzie pchać cię na pierwszy plan. W pracy na etacie dosyć będziesz mieć bycia szarą eminencją i zwyczajnie zaczniesz rozglądać się za wyższym stanowiskiem. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą dobrze zorganizowane, a walka z konkurencją nie będzie dla nich trudnością. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą trafić kulą w płot, bo nowa praca okaże się totalną klapą. W sprawach finansowych pojawią się korzystne sytuacje, które cię zadowolą, bo na twoje konto wpłyną dodatkowe środki.

Horoskop finansowy - Ryby

W tym tygodniu z łatwością uporasz się z tym, co wcześniej sprawiało ci trudność. W pracy na etacie będziesz miał możliwość zbudować zupełnie nowy profesjonalny wizerunek, który zapewni ci otwarcie się drogi do awansu. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały mieć świadomość, że nowe projekty wymagać będą rezygnacji z czegoś, co lubiłeś robić. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zrobią dobre wrażenie na potencjalne szefie. Jest szansa, że któraś z rozmów zakończy się upragnioną umową. W sprawach finansowych dobrze będzie ci się wiodło, bo uda ci się zarobić większe pieniądze i zyskać tam, gdzie inni przegapią szansę.