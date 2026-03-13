Bliscy bardzo go cenią, jest świetnym liderem. To męskie imię jest rzadko spotykane

Oszczędny czy skąpy? Konserwatywny czy uparty? Pelagiusz to mężczyzna o mocnym charakterze, ale często o nieodgadnionych motywach działania. Bliscy cenią go sobie jako męża czy ojca. Jest również dobrym kierownikiem i liderem. Ma jednak pewne cechy, przez które bywa odrzucany przez społeczeństwo. Co jeszcze można powiedzieć o mężczyźnie, który nosi to wyjątkowe imię?

Mężczyzna o tym ekstremalnie rzadkim imieniu bywa odrzucany przez społeczeństwo
Naturalny przywódca i dobry mąż — jakie męskie imię może decydować o tych cechach?Adam Radosavljevic123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Pelagiusz
  2. Popularność imienia Pelagiusz w Polsce
  3. Kiedy Pelagiusz obchodzi imieniny?
  4. Pelagiusz - zdrobnienia imienia
  5. Numerologia i cechy osób o imieniu Pelagiusz
  6. Pelagiusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Pelagiusz

Pelagiusz to męskie imię pochodzenia greckiego. Powstało od słowa oznaczającego marynarza.

Popularność imienia Pelagiusz w Polsce

Pelagiusz to niezwykle oryginalne imię męskie, niespotykane w Polsce.

    Kiedy Pelagiusz obchodzi imieniny?

    Imieniny Pelagiusza przypadają na takie dni w roku jak: 25 marca, 26 czerwca, 11 lipca, 28 sierpnia, 19 października lub 21 października.

    Pelagiusz - zdrobnienia imienia

    Do mężczyzny o imieniu Pelagiusz można zwracać się przy użyciu popularnych zdrobnień. Należą do nich takie określenia jak:

    • Pelek,
    • Peluś,
    • Pelko,
    • Pelagiuszek,
    • Pelagiunio,
    • Pelguś,
    • Pelagiusio.

    Numerologia i cechy osób o imieniu Pelagiusz

    Pelagiusz to mężczyzna zaradny i inteligentny. Lubi gromadzić dobra materialne, a przez niektórych nazywany jest skąpcem. Ma naturalne umiejętności przywódcze - dobrze się czuje, kierując innymi, co często gubi go w towarzystwie. Konserwatywny w swoich poglądach, przeważnie nie godzi się z tym, co ma do powiedzenia otoczenie, ale mimo tego jest dobrym ojcem i mężem.

    Pelagiusz jest numerologiczną ósemką. Co to oznacza? To mężczyzna pełen życiowej mądrości, odpowiedzialny, kierujący się kodeksem moralnym.

    Pelagiusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

    Pelagiusz jest uparty w działaniu, więc rzadko się poddaje. Ta cecha gwarantuje mu dobre życie zawodowe i możliwość szybkiego awansu w pracy.

    Szczęśliwymi talizmanami mogą być dla Pelagiusza kamienie takie jak magnetyt i szmaragd.

    Źródło: dane.gov.pl/ Wikipedia

