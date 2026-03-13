Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Pelagiusz Popularność imienia Pelagiusz w Polsce Kiedy Pelagiusz obchodzi imieniny? Pelagiusz - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Pelagiusz Pelagiusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Pelagiusz

Pelagiusz to męskie imię pochodzenia greckiego. Powstało od słowa oznaczającego marynarza.

Popularność imienia Pelagiusz w Polsce

Pelagiusz to niezwykle oryginalne imię męskie, niespotykane w Polsce.

Kiedy Pelagiusz obchodzi imieniny?

Imieniny Pelagiusza przypadają na takie dni w roku jak: 25 marca, 26 czerwca, 11 lipca, 28 sierpnia, 19 października lub 21 października.

Pelagiusz - zdrobnienia imienia

Do mężczyzny o imieniu Pelagiusz można zwracać się przy użyciu popularnych zdrobnień. Należą do nich takie określenia jak:

Pelek,

Peluś,

Pelko,

Pelagiuszek,

Pelagiunio,

Pelguś,

Pelagiusio.

Numerologia i cechy osób o imieniu Pelagiusz

Pelagiusz to mężczyzna zaradny i inteligentny. Lubi gromadzić dobra materialne, a przez niektórych nazywany jest skąpcem. Ma naturalne umiejętności przywódcze - dobrze się czuje, kierując innymi, co często gubi go w towarzystwie. Konserwatywny w swoich poglądach, przeważnie nie godzi się z tym, co ma do powiedzenia otoczenie, ale mimo tego jest dobrym ojcem i mężem.

Pelagiusz jest numerologiczną ósemką. Co to oznacza? To mężczyzna pełen życiowej mądrości, odpowiedzialny, kierujący się kodeksem moralnym.

Pelagiusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pelagiusz jest uparty w działaniu, więc rzadko się poddaje. Ta cecha gwarantuje mu dobre życie zawodowe i możliwość szybkiego awansu w pracy.

Szczęśliwymi talizmanami mogą być dla Pelagiusza kamienie takie jak magnetyt i szmaragd.

Źródło: dane.gov.pl/ Wikipedia

