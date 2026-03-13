Bliscy bardzo go cenią, jest świetnym liderem. To męskie imię jest rzadko spotykane
Oszczędny czy skąpy? Konserwatywny czy uparty? Pelagiusz to mężczyzna o mocnym charakterze, ale często o nieodgadnionych motywach działania. Bliscy cenią go sobie jako męża czy ojca. Jest również dobrym kierownikiem i liderem. Ma jednak pewne cechy, przez które bywa odrzucany przez społeczeństwo. Co jeszcze można powiedzieć o mężczyźnie, który nosi to wyjątkowe imię?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Pelagiusz
- Popularność imienia Pelagiusz w Polsce
- Kiedy Pelagiusz obchodzi imieniny?
- Pelagiusz - zdrobnienia imienia
- Numerologia i cechy osób o imieniu Pelagiusz
- Pelagiusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Pelagiusz
Pelagiusz to męskie imię pochodzenia greckiego. Powstało od słowa oznaczającego marynarza.
Popularność imienia Pelagiusz w Polsce
Pelagiusz to niezwykle oryginalne imię męskie, niespotykane w Polsce.
Kiedy Pelagiusz obchodzi imieniny?
Imieniny Pelagiusza przypadają na takie dni w roku jak: 25 marca, 26 czerwca, 11 lipca, 28 sierpnia, 19 października lub 21 października.
Pelagiusz - zdrobnienia imienia
Do mężczyzny o imieniu Pelagiusz można zwracać się przy użyciu popularnych zdrobnień. Należą do nich takie określenia jak:
- Pelek,
- Peluś,
- Pelko,
- Pelagiuszek,
- Pelagiunio,
- Pelguś,
- Pelagiusio.
Numerologia i cechy osób o imieniu Pelagiusz
Pelagiusz to mężczyzna zaradny i inteligentny. Lubi gromadzić dobra materialne, a przez niektórych nazywany jest skąpcem. Ma naturalne umiejętności przywódcze - dobrze się czuje, kierując innymi, co często gubi go w towarzystwie. Konserwatywny w swoich poglądach, przeważnie nie godzi się z tym, co ma do powiedzenia otoczenie, ale mimo tego jest dobrym ojcem i mężem.
Pelagiusz jest numerologiczną ósemką. Co to oznacza? To mężczyzna pełen życiowej mądrości, odpowiedzialny, kierujący się kodeksem moralnym.
Pelagiusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pelagiusz jest uparty w działaniu, więc rzadko się poddaje. Ta cecha gwarantuje mu dobre życie zawodowe i możliwość szybkiego awansu w pracy.
Szczęśliwymi talizmanami mogą być dla Pelagiusza kamienie takie jak magnetyt i szmaragd.
Źródło: dane.gov.pl/ Wikipedia
