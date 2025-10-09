Choć brzmi pięknie i ma bogatą historię, nosi je tylko 14 Polek

Spis treści: Waleriana - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Waleriana? Waleriana - idealny zawód dla tej numerologicznej trójki Waleriana - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Waleriany? Jak można zdrabniać imię Waleriana? Znane kobiety o imieniu Waleriana

Waleriana - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Waleriana pochodzi z języka łacińskiego i jest żeńską formą imienia Walerian. Oznacza "należąca do Waleriusza, pochodząca od Waleriusza". W starożytnym Rzymie waleriuszami były wpływowe rody patrycjuszowskie.

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Waleriana?

Kobiety o imieniu Waleriana są pełne zapału do życia. Już od najmłodszych lat wyróżniają się niezwykłą koncentracją i zaangażowaniem w to, co robią. Są wytrwałe w dążeniu do celu i nie boją się trudności.

Waleriany są również bardzo towarzyskie i lubią przebywać wśród ludzi. Mają naturalną zdolność do inspirowania innych i motywowania ich do działania. Są duszą towarzystwa i potrafią stworzyć przyjazną, luźną atmosferę w każdym gronie.

W życiu zawodowym Waleriany są ambitne i pracowite. Zawsze starają się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej i dążyć do rozwoju. Są również bardzo kreatywne i mają wiele talentów. Poznaj ukryte talenty znaków zodiaku!

W jej domu często rozbrzmiewa śmiech, a stół zawsze jest zastawiony pysznymi potrawami. Waleriana dba o tradycje rodzinne i pielęgnuje bliskie więzi z krewnymi. Często organizuje spotkania i wspólne wyjazdy.

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Waleriana - idealny zawód dla tej numerologicznej trójki

Waleriana to numerologiczna trójka, co oznacza, że jest osobą o wielkim potencjale kreatywnym. Może pracować w reklamie, być aktorką lub zająć stanowisko wizażystki albo projektantki mody.

Waleriana - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Waleriana nosiło 14 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 15 (31 stycznia 2023) i 17 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) ani w całym 2023 nie otrzymała go żadna dziewczynka.

Kiedy są imieniny Waleriany?

Waleriany wypadają kilka razy w roku: 29 stycznia, 14 kwietnia, 14 czerwca, 23 sierpnia i 15 grudnia.

Jak można zdrabniać imię Waleriana?

Bliscy i przyjaciele zazwyczaj mówią do niej Walerka, Walerianka, Walercia lub Wala.

Znane kobiety o imieniu Waleriana

Waleriana to imię rzadkie i niezwykłe. Choć brzmi pięknie i ma bogatą historię, nie znalazło jeszcze swojego miejsca w świecie sławy i rozgłosu. Wspomniane dane pokazują, że w Polsce żyje tylko 14 kobiet o tym imieniu. Być może to właśnie one będą pionierkami, które rozsławią imię i sprawią, że stanie się ono bardziej popularne?

