Spis treści: 01 Cazimi Plutona - czym jest to zjawisko?

02 Czas regeneracji i przemiany

Cazimi Plutona - czym jest to zjawisko?

Według astrologii planety mają od momentu naszego przyjścia na świat, wielkie znaczenie przez całe nasze życie. Nie stoją one jednak w miejscu i wiele zależy od ich położenia i wzajemnych konotacji.

Obserwując ruch gwiazd i planet możemy odnieść je do naszego horoskopu indywidualnego, ale niekiedy zachodzą takie zjawiska, że mają one wpływ na każdego z nas bez wyjątku.

Tak jest i tym razem, a sytuacja dotyczy Plutona. Cazimi Plutona ma miejsce 20 stycznia, a swój punkt kulminacyjny osiąga o godzinie 14:45. Czym jest jednak to wyjątkowo brzmiące wydarzenie na nieboskłonie?

Zdjęcie Cazimi Plutona to rzadka sytuacja na nieboskłonie / 123RF/PICSEL

To nic innego, jak niezwykle bliska koniunkcja, jaką tworzy obecnie Pluton ze Słońcem. Słowo "Cazimi" pochodzi od arabskiego kasmīmi i określa położenie czegoś w środku serca.

Ta bliskość Plutona względem Słońca określana jest jako przebywanie tej planety w sercu centralnej gwiazdy Układu Słonecznego. To niezwykle rzadkie zjawisko, które w astrologii nie pozostanie bez znaczenia dla naszego życia.

Czas regeneracji i przemiany

Zdjęcie Cazimi Plutona to szansa na rozwój / 123RF/PICSEL

Tak rzadka sytuacja, jaką jest cazimi Plutona daje możliwość czerpania niezwykłych energii z Wszechświata. Określana jest jako pula niezwykłej energii. Pluton, uznawany za symbol nieustannych przemian, wchodzi właśnie w serce Słońca, życiodajnej gwiazdy, bez której nie moglibyśmy istnieć.

Nic więc w tym dziwnego, że ten układ traktowany jest jako brama do transformacji, przemian i wydobywaniu na zewnątrz ukrytych intencji.

To właśnie teraz nasze ukryte marzenia, ambicje dojdą do głosu i pokażą nam, czego tak naprawdę chcemy w życiu. To dzień, w którym możemy wykorzystać drzemiący w nas potencjał i zrobić coś wyjątkowego, przełamać lody, których od dawna się obawialiśmy.

W astrologii Pluton uznany jest za niszczyciela zastanych prawd, starych porządków. Daje on nowe drogi i możliwości. To czas na zmiany

