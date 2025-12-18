Co przyniesie piątek, 19 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Mag

W życiu prywatnym możliwy początek czegoś nowego: znajomości, flirtu, czy też pasji, która stanie się twoją wielką "miłością". Jeśli dobrze ci w pojedynkę, nie zmieniaj tego na siłę. Pojawi się sprawa, do której trzeba mieć wolne ręce i swobodną głowę. W finansach w grę wchodzi przeprowadzka, także po to, by rozwijać się w dużym, ruchliwym miejscu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta As Denarów

W życiu prywatnym ciesz się swobodą, jaką daje brak większych zobowiązań. Każdy dorosły i zdrowy człowiek odpowiada za siebie. Związek to spotkanie niezależnych dusz. Możesz pomagać i chronić do pewnego stopnia, jednak cała reszta pracy należy już do drugiej strony. W finansach możliwa będzie spłata lub anulowanie długu, znalezienie dochodowej pracy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta 7 Denarów

W życiu osobistym możesz zyskać spokój i pewną stabilizację. W twoje kroki zawita pewnie ktoś majętny lub obdarzony smykałką do interesów. Możesz też poznać człowieka obrotnego, który - ze względu na sympatię - zechce poddać ci dobry pomysł. W finansach możliwa będzie niewielka wygrana finansowa, odkrycie ciekawego sposobu na zarabianie.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta 7 Buław

W życiu prywatnym możesz zetknąć się z kimś, przy kim poczujesz wolność. Osoba ta będzie pozytywnie nastawiona do twoich osiągnięć i wyrozumiała w kwestii porażek. Wszyscy ich przecież doświadczamy. W finansach możesz otrzymać spadek, pieniądze w prezencie lub czerpać korzyści z wynalazku opatentowanego przez twoich przodków.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Wieża Boga

W życiu prywatnym możesz znaleźć się w niewygodnym położeniu, kiedy to twoje obowiązki narobiłyby ci nieprzyjaciół. Ciężko wybierać między zasadami i ludzką sympatią. Nie zawsze trzeba się trzymać tylko jednej strony. Brak elastyczności grozi silnym wstrząsem. W finansach przemyśl wstrzymanie się od dużej inwestycji, "uziemiania" środków.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta Diabeł

W życiu prywatnym możesz trafić na kogoś, kto będzie bardzo cię pociągał. Pewne osoby potrafią od siebie uzależniać, wywołując zmienne emocje. Przemyśl, czy naprawdę kogoś kochasz, czy nie możesz zejść z huśtawki nastrojów, jaką on ci funduje. W finansach nie masz teraz wielkiego wpływu na sytuację. Grunt, żeby nie wiązać się z kimś lub czymś na dłużej.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 3 Buław

W życiu prywatnym możesz zaprowadzić ład, na pewien czas pozbyć się nieżyczliwych osób. Ludzie się zmieniają i nie jest powiedziane, że będą ci towarzyszyli na wszystkich etapach ziemskiej drogi. Z niektórych znajomości zrezygnujesz bez żalu. W finansach spory mogą zostać przełamane, a kompromis - osiągnięty. Jeśli zachowasz konsekwencję, twój pomysł może wygrać.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Giermek Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z kimś, kto kieruje się namiętnością i nie baczy na konsekwencje. Młodość i wdzięk chronią czasem przed przykrymi skutkami, ale nie warto na nich polegać. Nie powierzaj sekretu lub ważnej misji komuś, kto jest znany ze zmienności nastrojów. W finansach upewnij się, że uczucia nie wejdą w paradę planom rozwoju.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie pozytywne zakończenie sporu, zapobieżenie kłótni. Warto uczyć się panowania nad emocjami. Umiejętność wybaczania oraz takt są w stanie uratować atmosferę i skłonić drugą stronę do przemyślenia swojego postępowania. W finansach możesz zdobyć pieniądze dzięki sympatii oraz wsparciu otoczenia, dobrej renomie.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta As Kielichów

W życiu prywatnym możliwa będzie bezinteresowna miłość, totalne oddanie się komuś. Jeśli planujesz rodzinę, to teraz gwiazdy z pewnością ci sprzyjają. Jeżeli familia jest dla ciebie najważniejsza, jej sprawy mogą przynieść ci wiele satysfakcji. W finansach czasem warto kierować się sercem, spojrzeć na ludzi wyrozumiale, czule, empatycznie.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 4 Buław

W życiu prywatnym możliwa będzie zmiana miejsca, która okazałaby się korzystna. Tam dom twój, gdzie serce twoje - stosuj się do tego porzekadła. Jeszcze wiele razy zechcesz gdzieś przystanąć bez zapuszczania tam korzeni. W finansach konieczna może się okazać polityka wzajemnych ustępstw. Ja tobie coś i ty mnie coś - tak to właśnie działa.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych doradzają często kierować się sercem. A co, jeśli serce bywa mściwe i podpowiada niesprawiedliwe rozwiązanie? Emocje nie są dobrym doradcą, a prawdziwa miłość to postawa. Musi brać pod uwagę dalekosiężne rezultaty działań. Trzeba schłodzić głowę. W finansach dyskrecja i milczenie okażą się cenniejsze niż prawda prosto z mostu.

