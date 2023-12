Spis treści: 01 Grudniowa pełnia - horoskop dla Barana

02 Pełnia księżyca - horoskop dla Byka

03 Pełnia księżyca - horoskop dla Bliźniąt

04 Pełnia księżyca - horoskop dla Raka

05 Pełnia księżyca - horoskop dla Lwa

06 Pełnia księżyca - horoskop dla Panny

07 Pełnia księżyca - horoskop dla Wagi

08 Pełnia księżyca - horoskop dla Skorpiona

09 Pełnia księżyca - horoskop dla Strzeleca

10 Pełnia księżyca - horoskop dla Koziorożca

11 Pełnia księżyca - horoskop dla Wodnika

12 Pełnia księżyca - horoskop dla Ryb

Ostatnia tegoroczna pełnia Księżyca roku będzie miała miejsce tuż po Bożym Narodzeniu, 27 grudnia. Będzie to Zimny Księżyc. Ta pełnia księżyca jest nazywana zimnym księżycem, ponieważ pojawia się w najchłodniejszym miesiącu w roku.

Grudniowy księżyc rządzi Rakiem, a ten rodzinny znak jest idealnym wprost gospodarzem zakończenia roku. Możesz mieć wrażenie, że w grudniu masz już przesyt swojej rodziny i domu lub przeciwnie - możesz znaleźć nową siłę i głębsze więzi z rodziną i bliskimi. W obu przypadkach jest to idealny czas, aby wykorzystać doświadczenia ostatnich sześciu miesięcy i wejść w rok 2024 z nowymi pomysłami na to, co tak naprawdę oznacza dla ciebie dom i rodzina oraz miejsce i sposób życia.

Reklama

Grudniowa pełnia - horoskop dla Barana

Pełnia księżyca wnosi atmosferę domowego pojednania. Tak, twoje emocje mogą być wzmożone, ale nadszedł czas na akceptację i zrozumienie. Znajdź w sobie siłę i przebacz, nie chowaj urazy. Nie spiesz się. Znajdź chwilę spokoju i pozwól sobie na wciśnięcie pauzy, odetchnij i pozwól, aby kurz opadł. Potraktuj to jako dzień spa dla swojej duszy. Poświęć chwilę i sprawdź, czy twój emocjonalny plecak jest połatany. Zadbaj o to, aby twoje przytulne gniazdko w domu sprawiało wrażenie fortecy bezpieczeństwa. To jest twój czas, aby zabłysnąć, więc pozwól, aby uzdrawiające wibracje płynęły i upewnij się, że Twoja przestrzeń emocjonalna jest sanktuarium spokoju.



Pełnia księżyca - horoskop dla Byka

To czas, kiedy gwiazdy szepczą o rozwijaniu twojego wspaniałego umysłu. Tak, to czas na poszerzenie perspektywy. Wiemy, że upór Byka może być supermocą, ale czasami może stać na przeszkodzie dobremu samopoczuciu. A może by tak dać odpocząć swojej upartej stronie i otworzyć się na nowe sposoby patrzenia na świat? Mądrość jest jak kosmiczny klejnot, a zdobywasz ją, zanurzając się w nowych doświadczeniach. Oto trik na życie: Twoje relacje są twoimi życiowymi "cheerleaderkami". Odetchnij, nadstaw ucho swoim bliskim i pozwól, aby mądrość płynęła.



Zobacz też: Znaki zodiaku, które zaczną 2024 rok z przytupem. To będzie wyjątkowy czas

Pełnia księżyca - horoskop dla Bliźniąt

Przygotuj się na tę fantastyczną lunację! Porozmawiajmy o poczuciu własnej wartości. Wyobraź sobie taką sytuację: twoja duchowa skarbonka przepełnia się, gdy inwestujesz w to, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Poświęć chwilę na nawiązanie kontaktu z rzeczami, które cenisz najbardziej. Ale poczekaj, w kosmosie relacji jest mały problem. Czujesz się trochę niepewnie z powodu tego, jak jesteś postrzegany? Nie martw się. Skup się na tym, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Chodzi o to, aby pozostać wiernym sobie i pozwolić, aby wszechświat uchwycił te dobre wibracje. W tej pełni chodzi o otaczanie się osobistymi luksusami.



Zdjęcie Pełnia Księżyca uchodzi za magiczny czas / 123RF/PICSEL

Pełnia księżyca - horoskop dla Raka

Przygotuj się na podróż, ponieważ ten Księżyc w pełni zajmuje centralne miejsce w twoim znaku. Przygotuj się na podróż w kierunku samopoznania. Czas zaakceptować uczucia. Niech emocje płyną jak kosmiczna rzeka. A oto złota rada: porzuć te nierealistyczne oczekiwania, które dźwigasz. Przyjmij i zaakceptuj prawdy o sobie, które wypływają z twojego umysłu i serca. Pożegnaj się ze spełnianiem oczekiwań innych — w końcu to twoje życie.

Pełnia księżyca - horoskop dla Lwa

Czas na duchowość. Gwiazdy namawiają cię, abyś uruchomił swoją wyobraźnię i znalazł miejsce, w którym świat duchowy i materialny stają się dobrze zgranym zespołem. To najwyższy czas na powrót do regularnej, duchowej rutyny. Czujesz się trochę przytłoczony? Bez obaw. Poświęć ten czas dla siebie i zamień go w podróż do samopoznania. To szansa, aby dostroić się do poziomu swojego wysiłku i wyznaczyć sobie pewne granice. Potraktuj to jako randkę z własnym dobrem.



Pełnia księżyca - horoskop dla Panny

Ten okres jest pełen tych niesamowitych chwil z bliskimi. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoja grupa wsparcia była trochę zagubiona? A może szukałeś ich kopii zapasowych? Czas zobaczyć szerszą perspektywę jedności. Pomyśl o miejscach i sytuacjach, w których czujesz się jak kluczowy element układanki wielkiego projektu. Jesteś poniekąd perfekcjonistą. Ale wiesz co? Nie każdy związek musi być idealny. Liczy się wspieranie tych, którzy przybliżają cię do tego ideału, abyś mógł stworzyć własny zespół wsparcia.



Pełnia księżyca - horoskop dla Wagi

W końcu nadszedł twój czas, aby zabłysnąć. Przygotuj się na zasłużone uznanie, ono nadejdzie. Na horyzoncie może pojawić się awans w pracy lub szansa na nagrodę za twoje wysiłki. Ale poczekaj - ten tranzyt jest jak włączenie reflektora i ujawnienie kilku oświecających prawd. Możesz zdać sobie sprawę, że to, czego pragniesz w swoim materialnym świecie, nie jest zgodne z twoją obecną ścieżką. Bądź odważny i pewny siebie w podejmowaniu niezbędnych kroków dla swojego dobrego samopoczucia.



Pełnia księżyca - horoskop dla Skorpiona

Przygotuj się na radosną przejażdżkę. Ta pełnia to twój złoty bilet do zabawy i odrobiny autorefleksji. Gwiazdy zachęcają do zabawy i przygód, zachęcając cię jednocześnie do stania się mądrzejszym i bardziej otwartym. A teraz przygotuj się na kilka zwrotów akcji. Możesz napotkać chwile, które wystawią na próbę twoją osobistą filozofię i wiarę. Ale niech te wyzwania będą nawozem dla twojego rozwoju. Wybierz optymizm zamiast pesymizmu, skup się na dobrych wibracjach. Potraktuj to jako wiosenne porządki dla swojej duszy.

Zobacz też: Wielkie zmiany u wybranych znaków zodiaku w 2024 roku. Tego się nie spodziewają

Zdjęcie „Dostanie nam się” od losu od razu po świętach / 123RF/PICSEL

Pełnia księżyca - horoskop dla Strzeleca

Najwyższy czas zanurzyć się w sferę finansów i inwestycji. Poznaj sztukę oczyszczania. Posprzątaj swoją kosmiczną szafę, wyrzucając rzeczy, które nie wywołują już radości. To taniec dawania i brania, dzięki któremu dostaniesz to, czego potrzebujesz w ilości, jakieś potrzebujesz, bez przesady. Pozwól sobie na odpuszczenie niektórych spraw, aby zrobić miejsce na coś innego. Twój rozwój w tym i następnym roku to tworzenie podstaw pod długoterminowy sukces. Czas zacząć budować swoje osobiste imperium, cegiełka po cegiełce.

Pełnia księżyca - horoskop dla Koziorożca

Porozmawiajmy o relacjach. Pełnia Księżyca to moment na ocenę i uwolnienie od tego, co ci szkodzi, a w każdym razie nie pomaga. Pomyśl o granicach, które wyznaczyłeś wśród znajomych i w pracy. Jesteś niezwykle pracowity i zdeterminowanym, ale czas zacząć mądrze posługiwać się tą mocą. Czy potrafisz wyznaczyć sobie granice, krzyknąć "nie" w razie potrzeby i sięgnąć po gałązkę oliwną? To jest twoje wezwanie do udoskonalenia i wzięcia odpowiedzialności za odżywianie swoich relacji. Daj swojej drużynie znać, że ich cenisz. Pomyśl o tym jak o ogrodnictwie relacji — dbaj o swoje kontakty i obserwuj, jak rozkwitają.

Pełnia księżyca - horoskop dla Wodnika

To czas na zaplanowanie działań dla twojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Przypomnij sobie momenty zwalniania hamulca z poprzedniego roku. Gdzie poszedłeś za daleko i jak możesz nieco cofnąć wodze? Jesteś profesjonalistą w widzeniu tunelowym, więc zatrzymaj się i sprawdź, co jest potrzebne, aby uzyskać nieco większą równowagę. Czy poświęcasz swoim emocjom tyle uwagi, na ile zasługują? Nie pozwól, aby codzienna harówka pochłonęła cię w całości. Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy nacisnąć przycisk mentalnej pauzy. Oddychaj i pozwól swojemu umysłowi odpocząć.

Pełnia księżyca - horoskop dla Ryb

W tę pełnię księżyca liczy się dla Ciebie kreatywność. Od marca Saturn jest w Rybach, co trochę utrudnia ci zabawę. Ale nie obawiaj się, bo teraz jest czas, aby uwolnić swoją kreatywną stronę. To "szturchnięcie", na które czekałeś. Pozwól sobie na spędzenie czasu na rysowaniu, malowaniu, tańcu lub innej formie ekspresji. Poświęć chwilę, aby zastanowić się, jak mogłeś zaniedbać swój osobisty płomień. Zanurz się w tym, co kochasz i pozwól swojej kreatywności rozświetlić nocne niebo. To osobiste świętowanie wszystkiego, co dotyczy ciebie. Pomyśl o sobie jak o świecy oświetlającej pokój - zasługujesz na to, aby ten płomień ogrzał cię tak samo, jak ogrzewa innych.