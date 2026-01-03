"Co się robi na szczęście w styczniu?"

Wróżka Aida swoje wideo zaczyna o pytania: "Co się robi na szczęście w styczniu?" i od razu udziela na nie odpowiedzi:

“Kupuje się nowe skarpety i buty. A dlaczego? Dlatego, żeby nie czuć pod stopami starego brudu, starego roku, starych okruszek. Zakładając nowe buty, zaczynamy, w naszej głowie, chodzić nowymi ścieżkami”.

"Styczeń jest miesiącem, który pokazuje nam, w jaki sposób patrzy nasza dusza"

Wróżka Aida zwraca uwagę, że w styczniu warto kupić nie tylko nowe buty czy skarpety, ale także przedmioty, które wpadną nam w tym miesiącu w oko. Aida Kosojan - Przybysz wyjaśnia, dlaczego warto zrobić sobie prezent w pierwszym miesiącu roku.

“Styczeń jest miesiącem, który pokazuje nam, w jaki sposób patrzy nasza dusza. Jeżeli podoba ci się jakieś ubranie - kup sobie nowe ubranie, kup sobie nową książkę”.

Kup nowy kalendarz, a wjedziesz w nowy rok z czystą kartą

Zdaniem wróżki Aidy kalendarz na nowy rok, to nie tylko przydatny gadżet, który pozwala lepiej organizować swój czas i nie zapominać o ważnych spotkaniach, rocznicach czy terminach, to także sposób by wejść w nowy rok z czystą kartą, którą można zapisać w dowolny sposób.

“Dlaczego jest potrzebny zawsze nowy, czysty kalendarz? Dlatego, że to jest czas planów i nowych czystych dni”.

W styczniu noś starą biżuterię

Wróżka Aida radzi też nosić w styczniu starą biżuterię, to musi być ulubiona ozdoba, ale zdaniem Aidy Kosojan - Przybysz najlepszym wyborem jest biżuteria po przodkach. W styczniu warto ze szkatułki wybierać ozdoby, które otrzymaliśmy od naszych bliskich.

“Biżuteria z kluczami między nami a tymi, którzy nas kochali. To jest taka biżuteria ochronna”.

