Co przyniesie piątek, 9 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Kochankowie

W życiu prywatnym możesz zafascynować się kimś pomimo licznych przeciwieństw i przeszkód. Nie zawsze wybieramy to, co najłatwiejsze i najbardziej rozsądne. Czasem warto zdać się na instynkt, dać komuś szansę, pozwolić przemówić. W finansach możesz współpracować z osobą, którą kochasz lub z kimś, kto pozwoli ci zrozumieć nowe środowisko.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Królowa Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z kimś, kto wybiera… smutek. Niektóre emocje atakują bez uprzedzenia, ale potem można je oswoić. To ty decydujesz, czy szklanka jest w połowie pełna, czy pusta. Zadbaj, by ludzie dostrzegali w tobie pogodę. W finansach pewna kobieta może odmówić ci wsparcia lecz nie poda powodu. Sama przed sobą nie chce go wyjawić.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Diabeł

Co znaczy bać się własnego cienia? Czy to przejaw wyjątkowego tchórzostwa, czy też mądra świadomość, że człowiek ma swoją mroczną stronę? Wad i ciemnych instynktów nie należy się jednak bać. Poznaj je, zaakceptuj i obłaskaw, by nie szkodziły. W finansach ktoś udaje niewiniątko, ale działa bezwzględnie. Gdy przyłapać go na kłamstwie, zrywa kontakt.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Świat

W życiu prywatnym możesz doświadczyć relacji, która bardzo cię rozwinie, uwolni od kompleksów i ograniczeń. To kwestia spotkania życzliwych ludzi, ale też przejścia przez próbę wykazującą, co jest dla ciebie naprawdę ważne. W finansach możliwa będzie posada, w której liczy się wspieranie rozwoju człowieka lub instytucji, także rehabilitacja.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 2 Kielichów

W życiu prywatnym trzeba będzie z kimś współpracować, umówić się na coś. Nie trzeba jeszcze obnażać uczuć, ale już należy podejmować decyzje i wspólnie ustalać fakty. Poznaj drugą stronę w działaniu, jeśli chcesz zrozumieć prognozy dla związku. W finansach możliwa będzie komitywa z utalentowaną osobą, która jednak zazdrośnie strzeże jakiegoś sekretu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta As Denarów

W życiu prywatnym to, co dobre, objawi się z twoich poprzednich uczynków. Nie na darmo mówią, że co zasiejesz, to zbierzesz. Ludzie, których zdarzyło ci się minąć, teraz mogą wrócić z dobrą nowiną lub z chęcią pomocy. W finansach jesteś w dobrym momencie, więc możesz bez większego problemu pomnażać zyski. Sukces jest prawdopodobny w branży żywnościowej.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta Rycerz Denarów

W życiu prywatnym zachowaj się teraz spokojnie i na luzie. Nie musisz robić pierwszego kroku ani też wyrywać się do przodu. Daj się komuś dogonić i przyjaźnie odpowiadaj na jego zagajenia. Miej cierpliwość do ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, czego chcą. W finansach ważne będą twoje pomysły i osiągnięcia, ale osobowość musi chwilowo pozostać w cieniu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta As Mieczy

W życiu prywatnym pamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczna broń. Szczerość może wywołać agresję zaś unikanie odpowiedzi - frustrację. Wszystko należy wyważyć i dostosować do okoliczności. Jedna formuła nie sprawdzi się. W finansach możesz trafić w trudne środowisko, które trzeba będzie umiejętnie poskromić. Musisz mieć twardą skórę.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 10 Buław

W życiu osobistym możesz podjąć wyzwanie, ale musisz się też wziąć na sposób. Nie możesz niestety liczyć na wsparcie przyjaciół. Za każdą pomoc trzeba będzie zapłacić i może to nawet lepiej? Większość twoich układów pozostanie profesjonalna, pozbawiona niedomówień. W finansach nie poświęcaj się dla kogoś, nie bierz na siebie jego zobowiązań.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Księżyc

W kwestiach uczuciowych ignorowane obawy i przekonania mogą nabrzmieć i się wynaturzyć. To nie czas, by puszczać nonsensy mimo uszu. Skonfrontuj się z zarzutami, wyciągnij prawdę na światło dnia. Nie walcz też z wiatrakami. Trzeba wiedzieć, kiedy odejść. W finansach ktoś chce cię postawić w trudnej sytuacji. Należy jak najszybciej odnaleźć równowagę.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kobietą praktyczną, ze strażniczką domowego ogniska. Ten ktoś zrobi wszystko dla spokoju w domu, jednak własnych uczuć nie zamierza zdradzać. Ostrożnie z ludźmi, którzy więcej robią niż mówią. Potrafią zaskoczyć! W finansach możesz otrzymać prezent, pieniądze lub dobrą posadę dzięki kobiecie, która widzi twój potencjał.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Giermek Buław

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś obdarzonym silnym, optymistycznym charakterem. Ten wolny duch nie zagrzewa nigdzie miejsca. Ciągnie go w szeroki świat i jeśli potrafisz mu dotrzymać kroku, to dobrze. W finansach nie zdawaj się na łut szczęścia. Wielu problemów można uniknąć dokładnym planowaniem. Licz na najlepsze, szykuj się na najgorsze.

