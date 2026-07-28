Co przyniesie środa, 29 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na środę dla Barana Horoskop tarotowy na środę dla Byka Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na środę dla Raka Horoskop tarotowy na środę dla Lwa Horoskop tarotowy na środę dla Panny Horoskop tarotowy na środę dla Wagi Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

9 Denarów

W relacjach prywatnych pamiętaj, że jesteś częścią Świata. Masz swoje miejsce wśród jego bogactw i możesz się nimi cieszyć bez poczucia winy. Nie wmawiaj sobie, że na coś nie zasługujesz. Potraktuj dobro, które napotykasz jako dar oraz inwestycję w przyszłość. W finansach możliwa będzie dla ciebie korzystna sprzedaż dóbr luksusowych lub zakup czegoś, co z czasem zyska na wartości.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Królowa Denarów

W życiu osobistym pamiętaj, że aby czerpać radość z bliskości, musisz dbać o swój umysł oraz ciało. Stawiaj na relacje, które pozwalają ci wypocząć, odnowić siły, a także zaciekawić się światem. Namiętna miłość nie musi być ciągłą walką. W finansach doceniaj niewerbalne objawy zażyłości i dobrej woli, np. cenną poradę czy przysługę. Życzliwość to świetna inwestycja w przyszłość.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

As Denarów

W życiu prywatnym czasem z dużej chmury mały deszcz, ale jeszcze częściej skromne początki ewoluują w epicką miłosną opowieść. Pozwól uczuciom rozwijać się powoli, nie musisz się z niczym spieszyć. Uważna obserwacja starczy za wszystkie intrygi. W finansach nie spodziewasz się nawet, jak często przypadek lub drugi wybór stają się bramą do bogactwa. Wszędzie drzemie wspaniały potencjał.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Cesarz

W relacjach prywatnych możesz bezgłośnie zaznaczyć swoją obecność. Nie musisz nikogo śledzić, wisieć na nim. Sama siła twojego autorytetu wystarczy, by osoby o szczerych sercach rozpoznały bezbłędnie granice, których nie mogą przekroczyć. Zapewne ktoś rzuci tobie wyzwanie, ale masz wszelkie sposobności aby wygrać. W finansach chroń spokój. Pieniądze lubią ciszę i przewidywalność.

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Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

7 Kielichów

W życiu prywatnym marzenia mogą próbować cię teraz zaślepić. Mnogość opcji nie zawsze działa na naszą korzyść. Dobrze wiesz, że nie da się długo stać w rozkroku. Im dłużej zwlekasz z decyzją, tym bardziej cierpi twoja wiarygodność. W finansach nie da się długo grać na dwa fronty, czerpać zysków z kilku dziedzin. Twoja produktywność nieuchronnie słabnie. Musisz się na czymś skupić.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

3 Denarów

W życiu osobistym to właśnie współpraca i podział obowiązków zamienia siedzibę w dom, a wioskę w społeczność. Dbaj o to, by każdy dobrze znał swoją rolę, a jednocześnie wiedział, że zawsze może zgłosić się z pomysłem lub z problemem. Szanuj najskromniejszych członków swojej grupy. W finansach system jest tak silny jak jego najsłabsza część. Dopilnuj aby siły rozkłady się po równo.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych upewnij się, że poświęcasz czas i energię na właściwe konfrontacje. Nie ma sensu brać udziału w cudzych prywatnych wojenkach ani nadstawiać karku za osobę, która sama powinna ponieść wszelkie konsekwencje. W finansach zrobione jest lepsze od wymarzonego. Perfekcjonizm drenuje siły, wzmaga irytację i nieufność do zespołu. Najwyższy czas odrobinę odpuścić.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Księżyc

Są takie momenty w życiu osobistym, kiedy należy mieć się szczególnie na baczności. Spragnione zmysły podpowiadają bajeczne scenariusze i każą widzieć Wielką Miłość w mrocznych, tajemniczych osobnikach. A przecież nie wszystko złoto, co się świeci, a księżyc świeci odbitym blaskiem! W finansach coś zdaje się zbyt piękne, by było prawdziwe. Lepiej to sprawdź! Ostrożności nigdy za wiele.

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Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

9 Mieczy

W życiu osobistym każdy z nas ma wspomnienia, które najchętniej by wymazał raz na zawsze, wypalił rozgrzanym żelazem. Tego typu "blizn" nie da się jednak pozbyć dyskretnie. Możesz jedynie je pielęgnować, osuszyć, wygładzić w toku terapii i nauczyć się z nimi funkcjonować. W finansach po nocy wstaje dzień - jak w pozostałych dziedzinach. Stań odważnie w świetle prawdy. Ona ci sprzyja!

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Umiarkowanie

W życiu prywatnym przeciwieństwa się przyciągają, a podobieństwa separują jak najdalej od siebie. Z czasem te pierwsze wymieszają się tak, że trudno je będzie odróżnić, a te drugie oddalą tak bardzo, że aż znów zapragną się połączyć. Niektóre rzeki schodzą się i rozchodzą po wielokroć. W finansach możesz wrócić do dawnej firmy lub otrzymać propozycję od byłego kolegi z pracy.

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Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

3 Kielichów

W relacjach prywatnych zostaw zmartwienia i lęki za drzwiami. Szukaj pocieszenia w swojej społeczności. Na zwierzenia przyjdzie czas. Teraz żartuj, tańcz, opowiadaj wesołe historie i szukaj podpowiedzi, jak kochać, w rubasznych opowieściach ludzi, którym możesz zaufać. W finansach wyciągnij do kogoś rękę, zaproś na przyjęcie, wyślij kartkę z podziękowaniami lub firmowy upominek.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

2 Denarów

W życiu prywatnym możesz utracić równowagę, ale to tylko wyjdzie ci na dobre. Nagłe emocje wzburzą krew, wybudzą z letargu i przywrócą czujność. Może dojrzysz kogoś w innym świetle? A może nieznana osoba poda ci pomocną dłoń, pomoże wstać i się otrzepać? W finansach możesz wykorzystać do cna zmienne i krótkotrwałe trendy, ale nie będą one jeszcze docelowym biznesem. Wszystko przed tobą!

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