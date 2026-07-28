Co przyniesie środa, 29 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.
Spis treści:
- Horoskop tarotowy na środę dla Barana
- Horoskop tarotowy na środę dla Byka
- Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt
- Horoskop tarotowy na środę dla Raka
- Horoskop tarotowy na środę dla Lwa
- Horoskop tarotowy na środę dla Panny
- Horoskop tarotowy na środę dla Wagi
- Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona
- Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca
- Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca
- Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika
- Horoskop tarotowy na środę dla Ryb
Horoskop tarotowy na środę dla Barana
9 Denarów
W relacjach prywatnych pamiętaj, że jesteś częścią Świata. Masz swoje miejsce wśród jego bogactw i możesz się nimi cieszyć bez poczucia winy. Nie wmawiaj sobie, że na coś nie zasługujesz. Potraktuj dobro, które napotykasz jako dar oraz inwestycję w przyszłość. W finansach możliwa będzie dla ciebie korzystna sprzedaż dóbr luksusowych lub zakup czegoś, co z czasem zyska na wartości.
Horoskop tarotowy na środę dla Byka
Królowa Denarów
W życiu osobistym pamiętaj, że aby czerpać radość z bliskości, musisz dbać o swój umysł oraz ciało. Stawiaj na relacje, które pozwalają ci wypocząć, odnowić siły, a także zaciekawić się światem. Namiętna miłość nie musi być ciągłą walką. W finansach doceniaj niewerbalne objawy zażyłości i dobrej woli, np. cenną poradę czy przysługę. Życzliwość to świetna inwestycja w przyszłość.
Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt
As Denarów
W życiu prywatnym czasem z dużej chmury mały deszcz, ale jeszcze częściej skromne początki ewoluują w epicką miłosną opowieść. Pozwól uczuciom rozwijać się powoli, nie musisz się z niczym spieszyć. Uważna obserwacja starczy za wszystkie intrygi. W finansach nie spodziewasz się nawet, jak często przypadek lub drugi wybór stają się bramą do bogactwa. Wszędzie drzemie wspaniały potencjał.
Horoskop tarotowy na środę dla Raka
Cesarz
W relacjach prywatnych możesz bezgłośnie zaznaczyć swoją obecność. Nie musisz nikogo śledzić, wisieć na nim. Sama siła twojego autorytetu wystarczy, by osoby o szczerych sercach rozpoznały bezbłędnie granice, których nie mogą przekroczyć. Zapewne ktoś rzuci tobie wyzwanie, ale masz wszelkie sposobności aby wygrać. W finansach chroń spokój. Pieniądze lubią ciszę i przewidywalność.
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Horoskop tarotowy na środę dla Lwa
7 Kielichów
W życiu prywatnym marzenia mogą próbować cię teraz zaślepić. Mnogość opcji nie zawsze działa na naszą korzyść. Dobrze wiesz, że nie da się długo stać w rozkroku. Im dłużej zwlekasz z decyzją, tym bardziej cierpi twoja wiarygodność. W finansach nie da się długo grać na dwa fronty, czerpać zysków z kilku dziedzin. Twoja produktywność nieuchronnie słabnie. Musisz się na czymś skupić.
Horoskop tarotowy na środę dla Panny
3 Denarów
W życiu osobistym to właśnie współpraca i podział obowiązków zamienia siedzibę w dom, a wioskę w społeczność. Dbaj o to, by każdy dobrze znał swoją rolę, a jednocześnie wiedział, że zawsze może zgłosić się z pomysłem lub z problemem. Szanuj najskromniejszych członków swojej grupy. W finansach system jest tak silny jak jego najsłabsza część. Dopilnuj aby siły rozkłady się po równo.
Horoskop tarotowy na środę dla Wagi
Rycerz Mieczy
W relacjach prywatnych upewnij się, że poświęcasz czas i energię na właściwe konfrontacje. Nie ma sensu brać udziału w cudzych prywatnych wojenkach ani nadstawiać karku za osobę, która sama powinna ponieść wszelkie konsekwencje. W finansach zrobione jest lepsze od wymarzonego. Perfekcjonizm drenuje siły, wzmaga irytację i nieufność do zespołu. Najwyższy czas odrobinę odpuścić.
Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona
Księżyc
Są takie momenty w życiu osobistym, kiedy należy mieć się szczególnie na baczności. Spragnione zmysły podpowiadają bajeczne scenariusze i każą widzieć Wielką Miłość w mrocznych, tajemniczych osobnikach. A przecież nie wszystko złoto, co się świeci, a księżyc świeci odbitym blaskiem! W finansach coś zdaje się zbyt piękne, by było prawdziwe. Lepiej to sprawdź! Ostrożności nigdy za wiele.
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Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca
9 Mieczy
W życiu osobistym każdy z nas ma wspomnienia, które najchętniej by wymazał raz na zawsze, wypalił rozgrzanym żelazem. Tego typu "blizn" nie da się jednak pozbyć dyskretnie. Możesz jedynie je pielęgnować, osuszyć, wygładzić w toku terapii i nauczyć się z nimi funkcjonować. W finansach po nocy wstaje dzień - jak w pozostałych dziedzinach. Stań odważnie w świetle prawdy. Ona ci sprzyja!
Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca
Umiarkowanie
W życiu prywatnym przeciwieństwa się przyciągają, a podobieństwa separują jak najdalej od siebie. Z czasem te pierwsze wymieszają się tak, że trudno je będzie odróżnić, a te drugie oddalą tak bardzo, że aż znów zapragną się połączyć. Niektóre rzeki schodzą się i rozchodzą po wielokroć. W finansach możesz wrócić do dawnej firmy lub otrzymać propozycję od byłego kolegi z pracy.
Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika
3 Kielichów
W relacjach prywatnych zostaw zmartwienia i lęki za drzwiami. Szukaj pocieszenia w swojej społeczności. Na zwierzenia przyjdzie czas. Teraz żartuj, tańcz, opowiadaj wesołe historie i szukaj podpowiedzi, jak kochać, w rubasznych opowieściach ludzi, którym możesz zaufać. W finansach wyciągnij do kogoś rękę, zaproś na przyjęcie, wyślij kartkę z podziękowaniami lub firmowy upominek.
Horoskop tarotowy na środę dla Ryb
2 Denarów
W życiu prywatnym możesz utracić równowagę, ale to tylko wyjdzie ci na dobre. Nagłe emocje wzburzą krew, wybudzą z letargu i przywrócą czujność. Może dojrzysz kogoś w innym świetle? A może nieznana osoba poda ci pomocną dłoń, pomoże wstać i się otrzepać? W finansach możesz wykorzystać do cna zmienne i krótkotrwałe trendy, ale nie będą one jeszcze docelowym biznesem. Wszystko przed tobą!
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