"Czas uruchomić wyobraźnię". Wróżka Diana ma ważną radę dla jednego znaku
W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który wciąż patrzy do przodu i potrzebuje zawsze czegoś nowego. Lubi on luksus i sprawowanie kontroli, ale w końcu zaczyna się tym nudzić. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na piątek.
Co przyniesie piatek, 16 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.
Spis treści:
- Horoskop tarotowy na piątek dla Barana
- Horoskop tarotowy na piątek dla Byka
- Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt
- Horoskop tarotowy na piątek dla Raka
- Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa
- Horoskop tarotowy na piątek dla Panny
- Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi
- Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona
- Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca
- Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca
- Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika
- Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb
Horoskop tarotowy na piątek dla Barana
Karta 8 Buław
W życiu prywatnym możesz przeżyć zauroczenie, miłość od pierwszego wejrzenia, gorący romans. Jeśli o kogoś rywalizujesz, to możesz wygrać zapamiętaniem, przedsiębiorczością. Nie czekaj na decyzje, drepcząc w miejscu. Przejmij inicjatywę. W finansach możesz wyjść obronnie z trudnej sytuacji, wycofać się z projektu, który cię nie cieszy.
Horoskop tarotowy na piątek dla Byka
Karta Cesarz
W życiu prywatnym pamiętaj, że mury odgradzają ludzi, ale dają im też poczucie bezpieczeństwa. Niektóre z nich są zresztą tak szerokie, że można po nich bezpiecznie przejść. Oczywiście, o ile udzielisz takiego pozwolenia! W finansach możesz sprawdzić się w branżach, które za cel stawiają ochronę ludzi oraz mienia, w których wydaje się rozkazy.
Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt
Karta Królowa Kielichów
W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kobietą, która sama nie bierze zbyt aktywnego udziału w relacjach międzyludzkich, ale dobrze czuje się w roli powiernicy. Doceniaj jej delikatność, rozsądne pytania i empatię. Nie jest to wysoka cena za lojalność, której ci wówczas nie poskąpi. W finansach wiele można osiągnąć, powstrzymując się od pokazania wyższości.
Horoskop tarotowy na piątek dla Raka
Karta Król Denarów
W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który wciąż patrzy do przodu i potrzebuje zawsze czegoś nowego. Lubi on luksus i sprawowanie kontroli, ale w końcu zaczyna się tym nudzić. Wówczas warto rzucić mu filuterne wyzwanie, łagodną zachętę. W finansach możesz rozpocząć zupełnie nowy biznes, sprawdzić się w totalnie odmiennej dziedzinie.
Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa
Karta Mag
W życiu prywatnym trzeba będzie zaprezentować coś jako znacznie lepsze i ciekawsze, niż jest. Czas uruchomić wyobraźnię! Tam, gdzie inni widzą problemy, ty dostrzeż potencjał i szanse. Ktoś ci się za to odwdzięczy. W finansach możliwe będzie zaczęcie biznesu od zera, dołączenie do ruchu społecznego, oddolne działanie, które wpłynie na rzeczywistość.
Horoskop tarotowy na piątek dla Panny
Karta 7 Buław
W życiu prywatnym potrzebujesz rozładować napięcie. Potrzebujesz zmian, kompromisy cię drażnią, a otoczenie ogranicza. Najlepsze intencje nie zdadzą się na nic, gdy przekonania i temperamenty wchodzą w bolesny konflikt. W finansach musisz bronić swego, nie udawaj, że nic się nie dzieje. Na wszelkie zarzuty odpowiadaj stanowczo i natychmiast.
Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi
Karta Umiarkowanie
W życiu prywatnym trzeba będzie łączyć przeciwieństwa. Możesz trafić na osobę pełną sprzeczności. Pamiętaj, że ludzie potrafią być zaskakująco dojrzali w jednych kwestiach i uderzająco nieporadni w innych. Nie wnioskuj o całości na podstawie części. W finansach gotówka musi płynąć, a biznes rozwijać się harmonijnie. Nie maksymalizuj i nie minimalizuj.
Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona
Karta Giermek Kielichów
W życiu prywatnym możesz natknąć się na osobę nieśmiałą i bardzo romantyczną. Ten ktoś ma tendencję do wzruszeń, ale sam jeszcze dobrze nie wie, kim jest ani czego chce. Pamiętaj, że metryka i dojrzałość emocjonalna to dwie różne kwestie. W finansach trzeba dużo cierpliwości do kogoś utalentowanego, ale też słabo radzącego sobie z zegarkiem i kalendarzem.
Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca
Karta 9 Buław
W życiu prywatnym staw czoła trudnemu problemowi, nie bój się poważnych rozmów. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi ani podejmować natychmiast decyzji. Musisz jednak wiedzieć, na czym stoisz, rozeznać się w emocjach otoczenia. W finansach możesz otrzymać polecenie, do którego trzeba się będzie zastosować. Rozważ prośbę o urlop.
Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca
Karta 10 Mieczy
W życiu prywatnym zostały wykorzystane wszystkie środki, udało ci się przetestować każdą ścieżkę. Jeśli nic nie doprowadziło cię do sukcesu, to czas zamknąć ponury rozdział i pójść w nowym kierunku. Niekiedy ludzie nie powinni być razem - pomimo głębokich uczuć - i wtedy cały świat "spiskuje" przeciw ich niewczesnemu związkowi. W finansach zakończ coś szybko.
Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika
Karta Kapłan
W życiu prywatnym możesz otrzymać cenną radę. Ktoś skontaktuje się w twoim imieniu "z górą", może zgodzić się na wstawiennictwo. W pojedynkę niewiele zdziałasz, dlatego potrzebujesz silnego protektora. W finansach lepiej stowarzyszyć się z silną organizacją lub zatrudnić w dużej firmie niż próbować zdziałać coś teraz na własną rękę.
Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb
Karta 4 Kielichów
W życiu prywatnym możliwe będzie uczucie, które dostarczy emocji, ale niekoniecznie przyniesie spełnienie. Jeśli właśnie się rozstajesz, zrezygnuj z metody "klin klinem". Relacja na pocieszenie mogłaby przynieść rozczarowanie. W finansach możesz dostać ofertę, która nie spełni wszystkich twoich potrzeb, ale chwilowo trzeba robić dobrą minę do złej gry.
Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl