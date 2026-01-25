Co przyniesie poniedziałek, 26 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta 5 Buław

W życiu prywatnym możesz postawić na swoim, ale każde zwycięstwo ma pewną cenę. Dopilnuj, by otoczenie wciąż darzyło cię sympatią i zachowało się lojalnie. Pamiętaj, że w razie wpadki wszelkie winy zostają przypisane temu, kto podejmował najważniejsze decyzje. W finansach możesz trafić na ludzi, którzy zamiast pomóc będą próbowali z tobą rywalizować.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych czas wybudzić się z letargu, sięgnąć po nowe, wyruszyć na spotkanie przygodzie. Ludzie wokół mogą się bać, perswadować, odwodzić, ale tylko ty wiesz, co wzburza twoją energię. W finansach możliwe będą przygotowania do wyjazdu, odkrycie, które sprawi, że obecne warunki wydadzą się ciasne, niewystarczające.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 9 Mieczy

W życiu prywatnym wisi nad tobą widmo spraw, które trzeba będzie w końcu załatwić. Trudne momenty mają szczególnie silny potencjał wyzwolenia. Możesz stanąć przed sobą w prawdzie, odrzucić maski, szczerze opowiedzieć o swoim problemie, poprosić o pomoc. W finansach pilnuj porządku w papierach, a twoja działalność niech będzie prawnie przejrzysta.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Wieża Boga

W życiu prywatnym bywamy zabawką w rękach losu i padamy niekiedy ofiarą siły wyższej, na którą kompletnie nie mieliśmy wpływu. Możemy jednak zawczasu zadbać, żeby wówczas ktoś nam pomógł, ewakuował ze złego miejsca lub przynajmniej pocieszył. Buduj popularność na współpracy, a nie na konflikcie. W finansach konieczna może okazać się zmiana branży, modelu biznesowego.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta Rycerz Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto podaje się za sprzymierzeńca, ale potrafi być wierny jedynie sobie. Człowiek ten może oddać ci wiele przysług, ale jego perfekcyjny język zdołałby się obrócić także przeciwko tobie. W finansach trzeba zachować się dyplomatycznie, zaoferować coś na zgodę, dążyć do spotkania w miłej atmosferze.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 6 Mieczy

W życiu prywatnym dobrze będzie na jakiś czas zniknąć komuś z radaru. Zrywając lub ograniczając kontakt, zyskasz trochę spokoju i sposobność, by odbudować swój wizerunek. Przemyśl krótki wyjazd i zawieszenie swojej aktywności w mediach społecznościowych. W finansach pamiętaj, że twoja reputacja i problemy podążają za tobą wszędzie. Zwalczaj je tu i teraz.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta 3 Mieczy

W relacjach osobistych istnieje ryzyko wejścia w trójkąt miłosny. Druga strona ma do ciebie uczucia, ale są one słabe i chwiejne. Niewykluczone, że znajduje się też pod wpływem innej osoby, a jest to wpływ zarówno emocjonalny, jak i finansowy. W kwestiach materialnych nie łącz emocji z zarabianiem pieniędzy, nie rób interesów z ludźmi, na których zależy ci prywatnie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta 7 Denarów

W życiu prywatnym możesz teraz odczuć, że wzrosła twoja atrakcyjność. Masz coś, czego nie posiadają inni, ludzie będą do ciebie lgnęli. Staraj się odróżniać szczerze zainteresowanych od zwykłych oportunistów i cwaniaków. W finansach możesz zarobić na własnym biznesie, realizując autorski pomysł, tworząc coś od zera, np. uprawiając rolę lub parając się rękodziełem.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych pamiętaj, że energia nie zawsze musi przytłaczać i niszczyć. Wykorzystaj pewność siebie, by… dobrze się bawić i stworzyć miłą atmosferę. Otoczenie bardzo potrzebuje rozrywki, jak również poczucia bezpieczeństwa. Pokaż, że wierzysz w siłę wspólnoty. W finansach możesz wiele osiągnąć, budując zgrany zespół, nawiązując kontakty na imprezie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta 4 Mieczy

W kwestiach prywatnych może dojść do czasowej rozłąki. Nie warto zabiegać teraz o kontakt. Przemyśl, czy wciąż kochasz człowieka z krwi i kości, czy jedynie swoje wyobrażenie o nim. Ktoś może być też obrażony i jeszcze nie odpowie na Twoje wezwania. W finansach możliwe będzie zlecenie, które nie da aż tak dużych pieniędzy, ale otworzy przed tobą nowe opcje.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 9 Buław

W życiu prywatnym trzymaj teraz ludzi na dystans, ale nie zachowuj się nieprzyjaźnie. Daj znać, że najbliższe osoby lub sojusznicy zawsze mogą na ciebie liczyć. Całej reszcie nie dawaj się wciągać w żadne prowokacje. W finansach ruch nie należy teraz do ciebie. Trzeba zasugerować, że nie wolno cię lekceważyć, ale możesz podejść do negocjacyjnego stołu w każdej chwili.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 5 Mieczy

W kwestiach prywatnych możesz mieć do czynienia z ludźmi bezwzględnymi, którzy wykorzystają każdą twoją słabość, by osiągnąć cel. Chroń teraz wiadomości prywatne i nie wchodź w konflikty. Ludzie są szczególnie groźni, gdy atakują z czystej nienawiści, a nie tylko po to, by uzyskać materialną przewagę. W finansach czyjś zły język może zakłócić obiecujący biznes.

