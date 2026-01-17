Co przyniesie niedziela, 18 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta 2 Buław

W życiu prywatnym miej zaufanie do swojej siły, trenuj pewność siebie. Trafisz na ludzi, którzy będą chcieli z tobą rywalizować lub rzucą wyzwanie, nawet jeśli ciebie lubią. Pamiętaj, że dobry związek to nie tylko wzajemne komplementy. Najlepsi przyjaciele bywają krytyczni, mogą ostro skontrować autodestrukcyjne zapędy. W finansach możliwa spółka.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Głupiec

W życiu prywatnym czas wyruszyć w podróż. Ile można stać na peronie lub w porcie i patrzeć na odjeżdżające pociągi, odpływające statki? Nie jesteś drzewem, by zapuszczać korzenie w jednym miejscu już na zawsze. Pozwól sobie na znaczącą zmianę. W finansach możliwa będzie wyprawa niezbyt długa, która jednak zdoła zmienić absolutnie wszystko.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 3 Buław

W życiu osobistym możesz odkryć ważną prawdę o sobie lub o kimś. Wyzwania nie są złe, nawet jeśli wywołują początkowo dyskomfort. Czujesz, że nie chcą cię w jakimś miejscu? Czas poszukać zieleńszej trawy. W finansach możliwa będzie podróż, szukanie drogi, na której lepiej się spełnisz, będzie ona inspirująca choć jeszcze nie aż tak popłatna.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Kochankowie

W życiu prywatnym pamiętaj, że obranie jednej ścieżki oznacza rezygnację z jakiejś innej, a wyróżnienie przyciąga odrzucenie niczym nieodłączny cień. Takie jest nasze ludzkie życie. Być może jako eter zdołamy być zawsze i wszędzie, ale do tego czasu musimy mądrze wybierać. W finansach ktoś złożył propozycję i czeka na twoją decyzję. Nie postąpi ani kroku do przodu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Królowa Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z osobą, która szykuje się do walki. Nie wchodź jej w drogę. Ma ona mocną pozycję w twoim otoczeniu lub zgromadziła znaczące zasoby. Jej ostry język i decyzje finansowe mogłyby cię odciąć od wszelkiego wsparcia. W finansach pamiętaj, że ludzie mają rodziny i nawet jeśli ktoś ci się nie sprzeciwia, jego krewni mogą to zrobić.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta Giermek Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą obdarzoną głęboką intuicją. Człowiek ten nie zawsze potrafi uzasadnić swoje przypuszczenia, ale warto go wysłuchać. Jeśli wewnętrzny głos ostrzega cię przed pójściem dalej, zaangażowaniem się w coś, absolutnie go nie ignoruj. W finansach sprawdza się zasada "ufaj i sprawdzaj". Nie zostawiaj kogoś bez nadzoru.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Słońce

W życiu prywatnym warto mieć kogoś, komu chce się patrzeć głęboko w oczy, jak również kogoś, kogo chce się wziąć za rękę i razem spojrzeć daleko za horyzont. Nigdy nie jest za późno, by znaleźć uczciwego, życzliwego przyjaciela, który ma energię i optymizm. Szukaj z nim nowych dróg. W finansach możesz zrobić biznes z kimś, kogo dobrze znasz, przywrócić go społeczeństwu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Sprawiedliwość

Mówi się, że młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale nieuchronnie. Co ma wisieć, nie utonie, co ma tonąć, nie zawiśnie. Ktoś może zapłacić za wyrządzoną tobie krzywdę, choć niekoniecznie ty staniesz się adresatem jego przeprosin, świadkiem łez. Nauka dla wszystkich: nie powielać błędów! W finansach możesz skontaktować się z prawnikiem lub z urzędnikiem.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta As Denarów

W życiu prywatnym możesz osiągnąć sukces poprzez pracę i cierpliwość. Szczęście nie spadnie teraz z nieba, a na efekty działania trzeba będzie poczekać. Dobrze jednak wiesz, że najsłodsze owoce nie pojawiają się jako pierwsze. W finansach możesz czerpać zyski z projektu, który został rozpoczęty jakiś czas temu lub dobrze wykorzystać oszczędności.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta As Mieczy

W życiu prywatnym musisz wykazać się teraz silną wolą i odwagą. Niektóre twoje decyzje nie spotkają się z aprobatą. Trudno! Nie muszą cię wszyscy lubić ani ty nie potrzebujesz mieć wielkiego grona "przyjaciół". W finansach pamiętaj, że efekt stoi na pierwszym miejscu i osobiste uczucia należy dla niego poświęcić. Nie pozwól nikomu obarczyć siebie winą.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Siła

W życiu prywatnym zjednocz się z przyrodą, lgnij do ludzi, którzy mają stały kontakt z naturą i potrafią słuchać instynktu. Pomocna będzie w tym opieka nad zwierzętami. Nie musisz ich koniecznie adoptować, ale wolontariat czy choćby obserwacje w terenie wiele ci dadzą. W finansach możesz dużo zarobić i daleko zajść, wykonując prace fizyczne.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Królowa Buław

W życiu prywatnym podejdź do siebie z miłością i bez kompleksów. Początek satysfakcjonującej relacji to poznanie siebie i zaakceptowanie tego, czego na pewno nie da się zmienić. Podpatruj ludzi, co żyją według własnych zasad, ucz się od nich. W finansach możesz trafić na kobietę, która trzęsie otoczeniem, ale stanie obok ciebie, o ile wykażesz się poczuciem humoru.

