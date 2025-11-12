Co przyniesie czwartek, 13 listopada? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwy będzie pokój, odnalezienie miejsca w szeregu, poczucie, że jesteś wśród przyjaciół, życzliwych osób. Nie na tobie spadnie ciężar podjęcia najważniejszych decyzji, więc jest to dobra informacja. W finansach nie ma co wyrywać się do głównej roli, trudnych, wykańczających zadań, które nie przyniosą pieniędzy, a jedynie prestiż.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 2 Buław

W życiu prywatnym możliwe będzie intrygujące spotkanie, ktoś się tobą zainteresuje. Jeśli chcesz zmienić czyjeś nastawienie, to będzie to bardzo trudne. Druga strona uważa, że powinno się ją akceptować bez zastrzeżeń. W finansach musisz postawić na lepsze zareklamowanie siebie i swojego biznesu. W grę wchodzi większa niezależność.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 9 Buław

W kwestiach prywatnych zachowuj się teraz ostrożnie, nie podejmuj nieprzemyślanych decyzji. Możesz znajdować się pod wielką presją, atmosfera jest napięta. O prawdziwej sile świadczy zdolność przezwyciężenia strachu i niepoddawanie się naciskom. W finansach zatrzymaj się, kiedy trzeba, nie wchodź w komitywę z ludźmi, którzy uważani są za niebezpiecznych.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta 5 Buław

W kontaktach osobistych może zostać wywarta na Tobie presja, trzeba będzie zaprezentować własne zdanie i - być może - twardo się go trzymać. Nastaw się na dużą liczbę spotkań. Bardzo intensywny towarzysko czas. W finansach szykuje się burza mózgów, dyskusje, które podrażnią ego, ale będą służyły znalezieniu optymalnego rozwiązania.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba będzie powtórzyć pewien proces, przyjąć skromne, ale zacne miejsce, być czyjąś prawą ręką lub posłusznym wykonawcą jego woli. Nie musisz grać pierwszych skrzypiec, by mieć wpływ na wydarzenia. Twoją siłą jest skupienie na sobie, niezależność. W finansach możliwa będzie praca w fabryce lub w manufakturze, powtarzalne czynności.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych możliwa będzie rozmowa, w której racje są sprzeczne i jednakowo ważne. Pewnych kwestii nie da się tak rozwiązać, aby wszystkie strony były zadowolone. Możesz tylko zmienić temat, całkiem porzucić projekt - choćby na pewien czas - lub walczyć o swoją sprawę do upadłego. W finansach przedstaw sytuację obiektywnie, zwróć uwagę na zagrożenia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych możesz trafić na osobę, która umiejętnie skrywa własną dumę, poczucie wyższości. Nonszalancka poza maskuje ogromne napięcie. Przewagą jest zdolność kierowania otoczeniem z tylnego siedzenia. Podsuwaj ludziom swoje pomysły tak, aby wzięli je za sposób na doskonałą rozrywkę. W finansach możesz odnieść sukces, dekorując, projektując wnętrza.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 9 Mieczy

W relacjach prywatnych czas pogrzebać nadzieje, stresy, wyrzuty sumienia. Jeśli ktoś spełnił swoją groźbę, to wynika z tego przynajmniej jedna dobra rzecz: nie jest już w stanie ci zaszkodzić. Uświadom sobie, że niektórzy mają nad tobą wyłącznie iluzoryczną władzę, i że jedynie ty im ją przyznajesz. W finansach możesz wykonać za kogoś niewdzięczne zadanie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta Giermek Buław

W życiu prywatnym ktoś może przekazać ci dobrą nowinę, powiedzieć coś pocieszającego, zwrócić twoją uwagę na inny aspekt problemu. Zachowaj optymizm, bo przecież dopóki słońce świeci nad twoją głową, masz sposobność, by się cieszyć, próbować nowych ścieżek. W finansach uda ci się zapewne zrobić pierwszy krok, zachęcić do siebie kontrahentów.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 6 Mieczy

W życiu prywatnym czas wytyczyć nowy kierunek, rozpatrzyć inne możliwości. Nie musisz tkwić tam, gdzie ci ciasno. Pojawi się możliwość zamiany mieszkania, przeprowadzki, wsparcia przy podjęciu przełomowej decyzji. Trafisz na profesjonalistów, ludzi wiernych danemu słowu. W finansach trzeba odważnie zrobić krok, zaproponować totalnie inny plan.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 3 Buław

W kontaktach prywatnych twoim sprzymierzeńcem będzie absolutna szczerość. To nie czas, by owijać w bawełnę i unikać odpowiedzi. Masz widoki na poznanie nowych osób, zacząć z czystą kartą związek lub choćby przyjacielską znajomość. Jeśli twoje środowisko cię odrzuca, poszukaj sobie innego. W finansach jakiś dialog zainspiruje cię do działania, podsunie ciekawy pomysł.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Słońce

W życiu prywatnym możesz poznać kogoś, kogo świat cię wciągnie. Tamta osoba może już nawet nie żyć, ale jej dziedzictwo i wyobraźnia przebiją się przez lata nieobecności i zasieją w tobie pragnienie stworzenia czegoś nowego, przywrócenia tamtego człowieka do życia przez realizację jego wizji. W finansach wiedza to klucz do potęgi, ale i przyczyna stresu.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL