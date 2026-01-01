Spis treści: Wiktoria - los predysponuje ją do zwycięstw Feliks - los nie szczędzi mu szczęścia Beata - kobieta, którą los błogosławi Nataniel, czyli dar od Boga

Wiktoria - los predysponuje ją do zwycięstw

Na początek klasyka, czyli imię Wiktoria, pochodzące z łacińskiego słowa victoria, oznaczającego zwycięstwo. Kobiety o tym imieniu mają szczególne wsparcie losu - są wojowniczkami, które idą po swoje i nigdy się nie poddają. I bynajmniej nie chodzi o to, że zawsze dostają to, czego chcą i sięgają po dyplomy, statuetki i awanse. Wiktorie zwyciężają również wtedy, gdy ponoszą porażkę - ich sukcesem jest to, że podnoszą się i próbują po raz kolejny.

Ponadto Wiktorie są bardzo uczuciowe - nigdy nie idą do celu po trupach i za wszelką cenę. Są empatyczne i wrażliwe - te "słabe" cechy charakteru są wbrew pozorom ich siłą. Dzięki nim nawiązują długotrwałe i silne relacje z ludźmi, a do tego są cenionymi towarzyszkami życia. Wiktoria walczy sama o siebie, ale nigdy nie zostawia drugiej osoby w potrzebie. Gdy trzeba, jak lwica zawalczy o rodzinę, partnera czy przyjaciół.

Feliks - los nie szczędzi mu szczęścia

Imię Feliks pochodzi od łacińskiego słowa felix, oznaczającego szczęście i pomyślność. Los naprawdę sprzyja mężczyznom, którzy je noszą - ale jeśli myślisz, że dostają oni od Wszechświata najlepsze kąski prosto na złotej tacy, jesteś w błędzie. Osoby o tym imieniu biorą życie za rogi - są otwarte, pogodne i pogodzone z losem. Wiedzą, że wszystko jest po coś i wszystko, co je spotyka ma głębszy sens. To dlatego Feliksowie emanują pozytywną energią i tryskają szczęściem, potrafią wytłumaczyć sobie nawet najtrudniejsze momenty, a po życiowych kataklizmach wstać, otrzepać kolana i iść dalej.

Beata - kobieta, którą los błogosławi

Los sprzyja także Beatom. Imię Beata pochodzi od łacińskiego słowa beatus, czyli błogosławiony. Dosłownie oznacza ono osobę, która jest bogata i szczęśliwa, ale życie kobiet o tym imieniu nie zawsze jest poukładane od A do Z. Los jednak nie daje Beatom więcej niż mogą unieść, choć bywają wystawione na ciężkie próby, zawsze ostatecznie wychodzą z tych opresji cało. Nawet jeśli nie są bogate w sensie materialnym, mają wokół siebie wspaniałych ludzi, z którymi budują bliskie relacje i rodzinę, która stanowi wielkie wsparcie. To bogactwo, którego nie zastąpią żadne pieniądze!

Błogosławieństwem od losu jest też charakter, którym Beaty są obdarzone - to bardzo rodzinne, empatyczne i ciepłe osoby, ceniące sobie spokój i doceniające małe rzeczy.

Nataniel, czyli dar od Boga

Za wybranków losu uznaje się także mężczyzn o imieniu Nataniel. Z języka hebrajskiego oznacza ono "wybranka Boga" albo "dar od Boga". Natanielowie mają wyjątkowy charakter: są pewni siebie, odważni, a przy tym empatyczni i wrażliwi. Taka mieszanka sprawia, że są w stanie osiągać sukces, będąc jednocześnie szanowanymi i lubianymi. To osoby ambitne i bardzo pracowite - swoje cele osiągają więc nie dzięki losowi, ale przez swoją zaradność i chęć do pracy.

Czy imię rzeczywiście może wpłynąć na bycie szczęśliwym lub nie? To z pewnością zbyt duże uproszczenie, w końcu człowiek sam jest odpowiedzialny za swój los. Jeśli jednak stoisz przed wyborem imienia dla dziecka, może warto… nieco pomóc Wszechświatowi?

