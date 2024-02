Czy jesteś Królikiem? Sprawdź, co mówi o tobie chińska astrologia

Czy jesteś Królikiem?

Astrologia Horoskop chiński na 2024 r. Nadchodzi Rok Drewnianego Smoka. Co przyniesie 2024 rok? Chińska astrologia opiera się na dwunastoletnim cyklu zodiakalnym, co oznacza, że o twoim znaku zodiaku nie decyduje miesiąc, ale rok urodzenia. Przy czym należy pamiętać, że Chiński Nowy Rok obchodzony jest według kalendarza księżycowego — to ruchome święto, dlatego dzieci urodzone w styczniu i do 9 lutego 2024 roku będą Królikami, a te od 10 lutego do 28 stycznia 2025 - Smokami.

Jesteś Królikiem jeśli urodziłeś się między:



2 lutego 1927 roku, a 22 stycznia 1928 roku

19 lutego 1939 roku, a 7 lutego 1940 roku

6 lutego 1951 roku, a 26 stycznia 1952 roku,

25 stycznia 1963 roku, a 12 lutego 1964 roku

11 lutego 1975 roku, a 30 stycznia 1976 roku

29 stycznia 1987 roku, a 16 lutego 1988 roku

16 lutego 1999 roku, a 4 lutego 2000 roku

3 lutego 2011 roku, a 22 stycznia 2012 roku

22 stycznia, a 9 lutego 2023 roku.

Zobacz również: Złote żniwa dla jednego znaku zodiaku. W pracy szykuje się niespodziewany awans

Reklama

Co mówi o tobie chiński horoskop?

Królik (tu) w chińskiej astrologii bywa też nazywany Zającem bądź Kotem. Słynie ze spokojnego usposobienia, wrażliwości i nienagannych manier. Króliki kierują się intuicją, która nigdy ich nie zawodzi. To artystyczne dusze z bogatym życiem wewnętrznym, dlatego często wybierają zawody twórcze: architekci, fotografowie, aktorzy. Jednocześnie drzemie w nich żyłka biznesowa.



Zdjęcie Według chińskiej astrologii Króliki są opanowane i wrażliwe / 123RF/PICSEL

Króliki uchodzą za znak, któremu los sprzyja. Ich życiowy spokój wynika w dużej mierze także z tego, że potrafią cieszyć się małymi rzeczami, a zazdrość nie zatruwa ich myśli. Króliki są niebywale sprytne i przebiegłe, co bardzo często wykorzystują by uniknąć konfrontacji, której nie cierpią.

Króliki bywają nadwrażliwe, oderwane od rzeczywistości i egoistyczne.

Króliki są towarzyskie i otwarte na nowe znajomości. Jednak jeśli ktoś je zrani, traci ich zaufanie na zawsze — Króliki nie dają drugiej szansy. Można o nich powiedzieć, że są idealnymi partnerami: wierni, lojalni i oddani. Najlepsze pary dla Królików w chińskiej astronomii to Psy, Świnie i Kozy. Choć oddane w związku Króliki nie śpieszą się do założenia rodziny. Gdy jednak się już na to zdecydują, są w stanie wiele poświęcić dla bliskich.

Zobacz również: Te znaki zodiaku są niezwykle kapryśne. Nikt im nie dogodzi