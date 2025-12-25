Co przyniesie piątek, 26 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Słońce

W życiu prywatnym może pojawić się zrozumienie praw rządzących światem, przyczyn czyjegoś postępowania. Czyny i słowa poddaj osądowi rozumu, nie kieruj się emocjami. W kontaktach z ludźmi lepiej teraz lubić niż gorąco kochać. I na tamto przyjdzie czas. W finansach możesz podać komuś pomocną dłoń, wybawić go z opresji, wskazać na coś ważnego, co on ignoruje.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta 2 Buław

W życiu osobistym potrzebujesz wytchnienia. Jeśli to możliwe, udaj się w odosobnione miejsce i odpocznij. Sytuacja skłania cię, by się od kogoś lub od czegoś odciąć - przynajmniej na jakiś czas. W finansach niewiele zależy teraz od ciebie i jest to tak naprawdę dobra wiadomość. Im mniejsza odpowiedzialność, tym spokojniejszy sen i szybsza regeneracja.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Giermek Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z kimś, kto ponad wszystko potrzebuje czuć się bezpiecznie. Taka osoba wyrzeknie się części wolności, żeby tylko wiedzieć, jak będzie wyglądał jej kolejny dzień. Jeśli kimś się opiekujesz, to musisz mu poświęcić obecnie dużo troski. W finansach możliwy będzie rozwój intelektualny, a dzięki niemu zawodowe osiągnięcia.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Koło Fortuny

W życiu prywatnym dobrze być teraz w ruchu. Poznawaj nowych ludzi, na randki wybieraj spacer, grę w kręgle, w bilard lub… karuzelę. Nie mamy wpływu na większość rzeczy, ale możemy wybrać, jak reagować na zmiany i przystosować się do nich. W finansach twoje wysiłki mogą przynieść dobry rezultat, los ci raczej sprzyja i dobrze będzie szukać okazji do pomnożenia zasobów.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta As Mieczy

W życiu uczuciowym opieraj się na żelaznej logice. Paradoks? A jednak ludzkie charaktery da się podzielić na typy, a pewne zachowania - wydedukować. Na co dzień preferujemy schematy, bo tak nam wygodnie. Spróbuj odgadnąć, jakimi uprzedzeniami oraz nadziejami kierują się inni. W finansach niepopularna decyzja bywa konieczna, by interes szedł do przodu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 3 Mieczy

W życiu prywatnym może dojść do spiętrzenia pomyłek, a w rezultacie - do żmudnego odkręcania sytuacji. Takie procesy bywają uciążliwe i bolesne. Nie bez przyczyny fraza "odarcie ze złudzeń" kojarzy się makabrycznie… Ostatecznie jednak przychodzi uwolnienie, zadowolenie, że przeciwstawiło się cudzym lub własnym namiętnościom. W finansach istnieje ryzyko oszustwa.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta Koło Fortuny

W życiu prywatnym chcieć to móc. Daj sobie szansę i zadaj komuś pytanie. Każda odpowiedź skieruje cię na nowe tory. Jeśli nie wyjdziesz z inicjatywą, zamkniesz się w błędnym kole domysłów i niepewności. W finansach możliwe będzie wyjście na prostą, jeśli masz kłopoty. Jeżeli sytuacja materialna cię cieszy, to w grę wchodzi wręcz pomnożenie zysków.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Kochankowie

W życiu prywatnym możesz mieć dylemat: przyjaźń czy kochanie? Są ludzie, bez których nie sposób się obejść, choć nie wywołują przyspieszonego bicia serca. Uczucie rozkwita z czasem. Możesz mieć też niestety z osobą chwiejną, nieumiejącą wybrać pomiędzy tobą i kimś jeszcze. W finansach trzeba będzie zdecydować: rozwój kariery czy związków?

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta Królowa Mieczy

W życiu prywatnym strzeż się osoby mściwej. Może się ona do ciebie promiennie uśmiechać i twierdzić, że wszystko wybaczyła, ale nie przeszkodzi jej to uderzyć, gdzie najbardziej zaboli. W finansach możesz mieć kontakt z kobietą, która kogoś chroni, chce zwalczać jego konkurencję lub ma dziwaczne pojęcie sprawiedliwości, miesza kwestie zawodowe i osobiste.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 4 Kielichów

W życiu prywatnym istnieje ryzyko… trafienia z deszczu pod rynnę. Nowe związki bywają dobrą wymówką, by zakończyć coś, co już od dawna nie funkcjonuje. Jeśli ktoś daje Ci energię, korzystaj z tego, ale nastaw się również na tymczasowość pewnych rozwiązań. W finansach trzeba będzie zmierzyć się z drobnym zawodem. Ktoś nie okaże się tak pomocny, jak zapewniał.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 6 Buław

W życiu prywatnym wystrzegaj się teraz fałszywych przyjaciół i nie bierz udziału w festiwalu plotek. Pamiętaj: jeśli ktoś obgaduje przy tobie innych, to samo będzie robił przy nich na twój temat. Oczywiście, czym innym jest zwierzanie się z problemu! Tutaj trzeba wykazać się taktem, uwagą i udzielić wsparcia. W finansach nie dawaj wiary wybujałym fantazjom.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta 7 Buław

W życiu prywatnym możesz zakończyć spór, uwolnić się od zobowiązań lub od przykrej konieczności spotykania się z kimś. Jeżeli masz sprawę sądową lub negocjacje z byłym partnerem, to już niedługo odczujesz ulgę. W finansach możesz przejąć inicjatywę, oprzeć się przeciwnikom i pokonać konkurencję. Nie dawaj się zastraszyć ani onieśmielić.

