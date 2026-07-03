Co przyniesie sobota, 4 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Król Denarów

W życiu prywatnym możesz spotkać osobę, która wiele osiągnęła, ale i tak cały czas zwraca się ku przyszłości. Ten ktoś nie dba o to, co ma. Interesuje go to, co jest za siedmioma górami. Nie lubi niedostępnych twierdz, za to chętnie zwiedza nowe ogrody. W finansach trzeba zdobyć się na odrobinę cynizmu i umiejętnie "rozgrywać" czyjąś chciwość.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 10 Buław

W życiu prywatnym dąż do celu wolniej, ale za to mniejszym nakładem sił. Bezpretensjonalna domowa impreza sprawdzi się lepiej niż wystawna kolacja w drogim lokalu. Wspólne wakacje pod jabłonią mogą uszczęśliwić bardziej niż te pod palmą. W finansach pomyśl o zatrudnieniu pomocników, wdrożenia kogoś do obowiązku lub nauczeniu go odpowiedzialności.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta Król Mieczy

W życiu prywatnym warto się doskonalić, ale nie można przy tym zapomnieć, że ideał nie istnieje. Skup się na zaletach wszystkiego, co jest tu i teraz, nie odkładaj radości z bliskości na bliżej nieokreślone "kiedyś". W finansach możesz mieć do czynienia ze skrajnymi postawami: jedni będą zimni jak lód, a inni rozhisteryzowani. Te stany mogą się objawić w jednej osobie!

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta 8 Denarów

W życiu prywatnym odważ się spróbować czegoś nowego lub ze wszystkich sił pracuj nad tym, co wymaga naprawy. Pozostawienie spraw własnemu biegowi nie przyniosłoby korzyści. Ktoś chce widzieć, że tobie zależy, a jeśli nie, to ma nadzieję uwolnić czas i energię. W finansach wywiąż się dokładnie ze swojego zadania. Nie trzeba wymyślać koła na nowo.

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Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Głupiec

W relacjach prywatnych możesz odnieść teraz wrażenie, że… czas stanął w miejscu. Ludzie wokół zamilkli albo mówią dziwaczne rzeczy i zachowują się totalnie irracjonalnie. Co z tym zrobić? Możesz próbować zrozumieć albo wyprawić się we własną szaloną podróż i poszukać tych, co przemówią do ciebie po ludzku. W finansach uwaga na nieprzemyślaną decyzję.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Księżyc

W życiu prywatnym nie ma co wchodzić teraz w głębokie dyskusje ani namawiać kogoś, by się zwierzył. Przyparty do muru zacznie mącić i poddawać dziwaczne wymówki. Jeśli ktoś wypowiada się oględnie i nieskładnie, to znaczy, że nie jest gotowy na szczerość. W finansach brak konkretnego planu i mętne tłumaczenia są najlepszym sygnałem, że nie rozmawiasz z fachowcem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Siła

W relacjach prywatnych trzeba stawić czoła strachom i kompleksom. Kieruj się ku ludziom, którzy mają dużo cierpliwości i wyrozumiałości dla ludzkich wad. Jeśli ktoś bardzo cię irytuje, lepiej ograniczyć chwilowo kontakt, niż wymuszać cokolwiek krzykiem i groźbami. W finansach kontrahent będzie próbował umniejszyć wartość twojej oferty, ale to wyłącznie gra.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba zachować się asertywnie i… zrobić pierwszy krok. Nikt nie wyręczy cię w inicjowaniu kontaktów, poznawaniu ludzi. Możesz odnaleźć balans pomiędzy pewnością siebie oraz arogancją. W finansach szykuje się nagła zmiana. Jeśli chcesz wstrząsnąć zasiedziałym towarzystwem, to nadarza się idealna okazja. Niektórzy mogą się obrazić!

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Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta 6 Mieczy

W życiu osobistym masz doskonały moment, by odciąć się od jakiejś beznadziejnej sytuacji. Ktoś może być dobrym, doraźnym wsparciem, ale nie należy mu przypisywać żadnej bardziej doniosłej roli. Niektórzy sprawdzają się tylko w kryzysie, a potem szybko uciekają do ratowania następnego płonącego zamku. W finansach możliwa będzie podróż, która wyjdzie ci na dobre.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta 3 Mieczy

W życiu osobistym negatywne emocje - w tym rozpacz - są czymś naturalnym, czego nie da się generalnie uniknąć. Nie masz wpływu na czyjeś uczucia ani decyzje, ale możesz postanowić, jak zamierzasz na nie zareagować i jak długo zechcesz rozpamiętywać swój ból. Im szybciej wyruszysz ku nowej miłosnej przygodzie, tym lepiej. W finansach istnieje ryzyko okrutnego oszustwa.

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Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta 8 Buław

W relacjach prywatnych masz teraz rzadką okazję, by suchą nogą przejść przez wzburzone morze, zrealizować gładko dosyć skomplikowany plan. Uwierz, że szczęście ci się należy i dąż do niego najkrótszą możliwą drogą. W finansach już wkrótce możesz uzyskać cenne odpowiedzi, zorientować się, jaką strategię obrać. Możesz otrzymać cenną wiadomość lub paczkę.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta As Kielichów

W życiu prywatnym wsłuchaj się w… bicie swojego serca. Łatwo pomylić jego cichy szept z głosem dumy, ekscytacją czy zauroczeniem. Znasz jednak siebie, wiesz, co tak naprawdę przyniosłoby tobie szczęście. Tego zrozumienia nie zamroczy żadna chwilowa przyjemność. W finansach możesz zyskać czyjąś przychylność, współczucie lub podziw i na tym zbić kapitał.

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