"Dąż do dialogu". Wróżka Diana ma ważną radę dla jednego znaku
W życiu prywatnym postaw teraz na rozmowy, dąż do dialogu. Nie zostawiaj nikomu pola do domysłów. Inicjatywa jest po twojej stronie, masz w ręku wszelkie niezbędne karty. Ludzie nie zawsze domyślą się rzeczy oczywistych dla ciebie. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na wtorek.
Co przyniesie wtorek, 30 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.
Spis treści:
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb
Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana
Karta Księżyc
W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z osobą o szczerym sercu, ale też mocno zagubioną. Ten ktoś miota się od jednej decyzji do drugiej. Odgrywa rolę ofiary, by uderzyć w najmniej spodziewanym momencie. Nie robi tego złośliwie, ale wpada w paranoję i usiłuje się bronić. W finansach skoncentruj się nad tym, co masz pod samym nosem. Gdy kota nie ma, myszy harcują.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka
Karta Wisielec
W życiu prywatnym trzeba będzie zająć się sprawami, które budzą dyskomfort, są załatwiane z przymusu. Może cię czekać mało przyjemna wymiana zdań, rozmowa z ludźmi, którzy cię nudzą albo męczą. W finansach niewdzięczne zadanie może okazać się źródłem dobrego zarobku. Praca ta jednak nie okaże się prestiżowa ani długoterminowa.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt
Karta Śmierć
W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą, która dokonała ogromnego poświęcenia, mogła przeżyć poważną zmianę. Jeśli twoje związki nie dają już satysfakcji i nie prowadzą w żadne dobre miejsce, to czas je zakończyć. W finansach możesz związać się z całkowicie nowym miejscem, przeprowadzić się do innego miasta, sprzedać mieszkanie lub dom.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka
Karta Kapłanka
W życiu prywatnym spokój i satysfakcję możesz teraz znaleźć w miejscach, w których łatwo się medytuje. To może być świątynia, urocze parkowe ustronie lub klub dla wtajemniczonych, do którego zaproszono niewielkie grono. W finansach możesz dużo zarobić na słuchaniu, rozmowach oceniających czyjś potencjał, na doradzaniu w kwestiach zawodowych, hobby.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa
Karta Koło Fortuny
W relacjach prywatnych nieustannie dochodzi do powtórek. Co z tego, że osoby się zmieniają, jeśli w twojej egzystencji nawraca ten sam problem? Ktoś może dać ci zresztą szansę powrotu, wyjaśnienia sprawy, spróbowania jeszcze raz. W finansach możesz wrócić "na stare śmieci", odnowić współpracę z kontrahentem, wspólnikiem albo nawet większą firmą.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny
Karta 8 Kielichów
W życiu osobistym możliwe będzie spotkanie z kimś, z kim można planować przyszłość, cieszyć się bliskością. Największe wyzwania zostały chwilowo oddalone. Zbierz siły i przemyśl, jaka jest twoja wizja szczęścia. Czy nie warto jej zmienić? W finansach możliwy będzie zwrot długu, powrót sił twórczych. Ktoś może Cię też poprosić o wsparcie w trudnej sytuacji.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi
Karta Wieża Boga
W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto lubi burzyć i zaczynać wszystko od podstaw. Ten ktoś nie waha się rzucać wyzwań miłości, wystawiać jej na próbę, a najlepiej się czuje, podróżując gdzieś po świecie i narażając siebie. W tym czasie jego miłość ma oczekiwać w bezpiecznej przystani niczym Penelopa. W finansach możliwa będzie przeprowadzka.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona
Karta 9 Denarów
W życiu osobistym trzeba doprowadzić sprawy do końca, a zwłaszcza te kwestie, które bezpośrednio przekładają się na twoją reputację. Otaczaj się ludźmi wprawiającymi cię w dumę lub budzącymi w tobie najlepsze instynkty, np. współczucie, chęć niesienia pomocy. W finansach możesz zdobyć pieniądze dzięki dobremu gustowi, wyczuciu stylu, znajomości trendów.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca
Karta Królowa Kielichów
W życiu prywatnym możesz wzbudzić w kimś teraz zachwyt, powiedzieć lub zrobić coś, co będzie tej osobie bardzo potrzebne. Twój seksapil polega też na empatii, umiejętności odczytywania emocji, dostosowaniu się do otoczenia. W finansach ktoś może zechcieć wystawić cię na próbę. Bycie siłą spokoju to najlepsza strategia. Nie daj się sprowokować.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca
Karta 3 Denarów
W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z ludźmi o materialistycznych poglądach i to właśnie o kwestiach materialnych będziecie teraz dyskutowali. Pamiętaj, że praca i związki to różne kwestie. Ktoś, kto jest dobrym partnerem biznesowym, nie musi sprawdzić się jako ukochany. W finansach zrób wszystko, aby skupić się na pracy. Odcinaj osoby nieporadne lub leniwe.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika
Karta 6 Buław
W życiu prywatnym możesz usłyszeć lub przeczytać dobrą wiadomość, ucieszyć się z sukcesu kogoś bliskiego. W kontaktach postaw na lojalność, nie plotkuj, nie dawaj posłuchu pogłoskom. W finansach możesz sprawdzić się w projekcie, który zakłada pomoc innym lub wymaga dobrej opinii. Zbierz lojalną drużynę i spraw, by inni usłyszeli jej głos.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb
Karta 3 Buław
W życiu prywatnym postaw teraz na rozmowy, dąż do dialogu. Nie zostawiaj nikomu pola do domysłów. Inicjatywa jest po twojej stronie, masz w ręku wszelkie niezbędne karty. Ludzie nie zawsze domyślą się rzeczy oczywistych dla ciebie. W finansach możesz odkryć w sobie talent, który pomoże zarobić dobre pieniądze. W grę wchodzi znajomość z wpływowym człowiekiem.
