Co przyniesie czwartek, 15 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta As Buław

W życiu prywatnym możesz przezwyciężyć teraz trudności. Nie czekaj, aż sytuacja się zmieni, zrób pierwszy krok. Nawet jeśli nie osiągniesz celu, to rozpoczniesz proces, który wyniesie cię na wyższy poziom. W finansach masz dość energii oraz siły przebicia, by zapoczątkować nowy projekt, przebranżowić się, zrobić kolejne podejście do jakiegoś wyzwania.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta Rydwan

W życiu prywatnym wykorzystaj pomyślne wiatry i sprzyjający nurt. Miejsce, z którego wychodzisz, jest dobre, ale możesz w nim zajść tylko tak wysoko, jak ktoś ci pozwoli. Jesteś w środowisku pełnym rywali, które ponad miłość stawia samorealizację. W finansach możesz otrzymać wezwanie do podróży, wyruszyć w delegację, przenieść się, pracować za granicą.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Król Buław

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z osobą wojowniczą, która nie usiedzi w miejscu. Ten ktoś musi zawsze i wszędzie się sprawdzać, bezczynność bardzo go frustruje. Wyznaczaj cele oraz etapy, nie czekaj, aż druga strona "dojrzeje" do poważnej rozmowy. W finansach możesz otrzymać dobrą radę od krewnego płci męskiej lub fachowca w firmie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta 5 Denarów

W życiu prywatnym ktoś może zwrócić się do ciebie po pomoc. W miarę możliwości udziel jej, ale też nie pozwól na sobie "wisieć". W pewnym momencie każdy musi odważyć się na zmiany, rozwinąć skrzydła. W finansach pamiętaj, że z kim przestajesz, takim się stajesz. A przynajmniej tak zaczynają postrzegać ciebie inni. Dbaj o swoją reputację.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 4 Mieczy

W życiu prywatnym nie zabiegaj teraz o towarzystwo. Jeśli ktoś chwilowo urwał kontakt, być może tak będzie dla ciebie lepiej. Wykorzystaj ciszę, by dojść do ładu z emocjami, odpocząć od wiecznej huśtawki nastrojów. W finansach szykuj się do ważnego projektu. Zbieraj dokumenty i wyznania świadków, jeżeli pragniesz odzyskać coś cennego. W zdrowiu uwaga na anemię i osłabienie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta Świat

W życiu prywatnym możesz natknąć się na miejsca tylko dla wybranych. Ba! Możesz otrzymać do nich wstęp. Od czego to zależy? Od tego, czy uważasz, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Twoja miłość do siebie tworzy raj na ziemi. W finansach możesz dostać się na sam szczyt jakiejś hierarchii, znaleźć się w ścisłym gronie finalistów, przejść dalej.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta Diabeł

Tramwaj, zwany pożądaniem, mknie przez arterie twojego prywatnego życia i zostawia w oku czerwony rozbłysk. Niektóre znajomości są jak nocne wycieczki do modnego klubu - ekscytujące, szybkie, ale też męczące i krótkie. W świetle dnia wypadają blado i nie należy przywiązywać do nich szczególnej wagi. W finansach możesz zarobić w biznesie rozrywkowym.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta Koło Fortuny

W życiu osobistym przeznaczenie czeka na ciebie niczym pająk w samym centrum niewidzialnej sieci. Im bardziej zagłębiasz się w jakąś relację, tym mniejsze zostaje ci pole manewru. Miej oczy szeroko otwarte, nie działaj w amoku, a jeśli trzeba, zsiądź z emocjonalnej karuzeli. W finansach możesz sprawdzić się w dużej korporacji, ale unikaj piramid finansowych.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 3 Denarów

W życiu prywatnym możesz trafić teraz na osobę pracowitą i szczerze oddaną wszystkiemu, za co się zabierze. Jeśli jesteś już w związku, to druga strona może oczekiwać od ciebie zaangażowania, pomysłu, jak rozwijać wspólne stadło. Funkcjonowanie z dnia na dzień trudno uznać za ideał. W finansach możliwe będzie zatrudnienie w nowej firmie, powiększenie zespołu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 10 Kielichów

W życiu prywatnym możesz z radością powitać czyjś powrót, dojść do zgody, dowiedzieć się o narodzinach dziecka lub o zaręczynach. Jeśli jesteś w poważnym związku, nadchodzi czas na równie poważne rozmowy o wspólnej przyszłości. W finansach możesz zarobić na obsłudze przyjęć, wesel lub w branży ślubnej, np. planując wesela "skrojone na miarę".

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz trafić na osobę upartą, która rzuca ci wyzwanie, nie wyobraża sobie zejścia z raz obranej drogi. Trzeba zachować asertywność i elastyczność jednocześnie. Nikt nie wygra, jeśli poświęcicie efekt dla udowadniania swoich racji. W finansach zabezpiecz pieniądze, dom. Istnieje spore ryzyko kradzieży, nieuczciwości pod przykrywką stałych zasad.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Cesarzowa

W życiu prywatnym na dobre rzeczy trzeba będzie cierpliwie poczekać. Zależy ci na kimś? Nie wykonuj zbędnych ruchów, ale i nie wyglądaj w oknie z nadzieją. Zajmij się sobą, buduj swój prywatny świat, do którego z radością zaprosisz właściwą osobę. W finansach twoim wielkim atutem będzie urok osobisty, zręczność lub… niewielkie przedsiębiorstwo.

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL