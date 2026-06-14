Co przyniesie poniedziałek,15 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta 5 Mieczy

W życiu prywatnym uważaj, komu się zwierzasz i nie rób niczego kontrowersyjnego na oczach innych. W gronie obserwatorów mogą znaleźć się plotkarze i zawistnicy. Dbaj o swoją reputację i szukaj sprzymierzeńców, gdzie i kiedy tylko możesz. W finansach możesz wyjść obronną ręką z problemów urzędowych. Jeśli ktoś cię szkaluje, jest wielka szansa zwyciężenia go.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Umiarkowanie

W życiu prywatnym możesz przejawiać talent do mediacji, tonowania nastrojów. Może to twój dar wymowy? A może uzdolnienia w dziedzinie sztuki? Wszak nie od dzisiaj wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje. Wspólna impreza z tańcami mogłaby rozruszać towarzystwo i "wytrząsnąć" z niego złe emocje. W finansach możesz zwalczyć słabość i niepewność, sięgnąć po sukces.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 2 Buław

W twoim życiu prywatnym może pojawić się osoba, która cię zmotywuje, dobrze na ciebie wpłynie. Możesz podziwiać jej energię i z sukcesem naśladować. Wykorzystaj podsuwane ci patenty na flirt. Powinien on być odważny, choć nadal taktowny. W finansach widać okazję do zrobienia interesu. Możesz zyskać znacznie więcej, niż ktoś ci obecnie proponuje.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta 8 Buław

W relacjach prywatnych możliwa będzie nowa miłość. Jeśli masz aktualnie kłopoty lub nie wiesz, w którą stronę ruszyć, to zdołasz zrobić unik z pomocą tej "świeżej" miłości. Nie ma sensu wracać do starych związków. Obecny czas należy do eksperymentowania. W finansach potrzebna będzie większa świadomość, jaką ścieżką pragniesz podążać. Łatwo tracisz wątek.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym możesz trafić na kogoś, dla kogo ważna jest szlachetność, pragnie się on zapisać na kartach historii jako człowiek odważny, waleczny. Jeśli chcesz mieć go po swojej stronie, daj do zrozumienia, że twoja sprawa to znacznie więcej niż kwestia ambicji. W finansach możesz sprawdzić się, uprawiając wolontariat, zyskując dzięki niemu wartościowe kontakty.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 4 Kielichów

W życiu prywatnym jest szansa na nowy związek, jeśli obecna relacja cię rozczarowuje. Nie wal głową w mur i zwróć oczy ku światu. Nie jest powiedziane, że mamy tylko jedną szansę na miłość. Nie daj sobie tego wmówić. W finansach walcz o swoje marzenia i zajmij się na poważnie problemem, który zdaje się wracać i wracać. Potrzebna będzie nowa metoda.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Król Denarów

W życiu prywatnym na twojej drodze może stanąć osoba o ciemnych włosach i karnacji. Tego kogoś cechuje upór, niezłomność charakteru. Wszelkie decyzje postrzega on w kategorii zysków i strat, ale kiedy już podejmie ryzyko, łatwo nie odpuszcza i jest konsekwentny. W finansach trzeba czasem skoczyć na głęboką wodę, nawet jeśli niektóre pytania są jeszcze bez odpowiedzi.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych możesz budować swoją pozycję w rodzinie. Jeśli jest niska, to czeka cię swoisty awans. Pomóc w tym może człowiek mający silne poczucie sprawiedliwości. Wiele udałoby się osiągnąć dzięki interwencji mężczyzny. Jeśli bliska Ci osoba jest gnębiona, musisz uderzyć pięścią w stół. W finansach twój biznes lub stanowisko to wizytówka twojego charakteru.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz poznać kogoś pomocnego, godnego zaufania. Ten ktoś rozumie ludzkie słabości, wiele przecierpiał i nie rozlicza innych pochopnie z nietrafionych decyzji. Jeśli szczerze poprosisz o przebaczenie, możesz je uzyskać. W finansach szczera ocena może okazać się nieprzyjemna początkowo, ale jej długofalowy efekt przyniesie ci wielką ulgę.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Eremita

W życiu prywatnym trzeba wykazać się troskliwością i cierpliwością. Możesz udzielić rady lub ją przyjąć. Nie przebędziesz za nikogo jego drogi ani też najbardziej kochający druh nie wyręczy cię w trudnej podróży. Okaż wdzięczność za jego starania. W finansach z niektórymi sekretami i poufnymi informacjami trzeba będzie zmierzyć się w pojedynkę. Nikt ci nie doradzi.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 5 Buław

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z ludźmi, dla których liczy się wyłącznie ich satysfakcja. Nie są to osoby z gruntu złe, ale nie potrafią się dzielić ani ustępować. Ustalenie z nimi czegoś może zakończyć się ostrą dyskusją, a może i nawet przewlekłym konfliktem. W finansach możesz otrzymać dobre wieści tam, gdzie pracujesz lub skorzystać na czyichś błędach.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć styczność z kimś, kto potrafi robić prezenty, jest uważnym obserwatorem, niewiele mówi, ale ma swoje dobrze ugruntowane poglądy. Ten ktoś nie ceni plotek, nie lubi też lub nie potrafi kwieciście mówić o uczuciach. W finansach młoda osoba może przekazać tobie wieści o udanej transakcji lub polecić kupno czegoś wartościowego.

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