Co przyniesie wtorek, 7 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta Siła

W kontaktach prywatnych obserwuj uważnie, kto robi, co obiecał, a kto tylko dużo i głośno gada. Pięknie jest marzyć, jednak przynajmniej część z tych fantazji powinna zmienić się w plany. Możesz delikatnie zachęcać do działania tego, kto wątpi we własne siły. W finansach potrzebujesz ośmielić siebie lub partnerów. Odważ się sięgnąć po więcej.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta Królowa Kielichów

W kontaktach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która lubi stałość, przewidywalność i obserwowanie wesołego towarzystwa z boku. Bardzo jej pochlebiają prośby o radę i zwierzenia. Najgorsze, co można jej zrobić, to dać do zrozumienia, że została na uboczu. Wówczas potrafi się zemścić! W finansach możliwe będą korzystne układy z urzędniczką.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych najbardziej misterny plan może się nie udać, jeśli otoczenie stoi murem przeciwko innowacjom. To nie jest dobry moment, by wzniecać rewolucję. Przyczaj się, obserwuj środowisko, poczekaj, aż niepewny rozejm zacznie się wreszcie kruszyć. Wytrwałość jest równie potrzebna jak odwaga. W finansach trzeba uniknąć konfliktu z potężną konkurencją.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 5 Kielichów

W relacjach prywatnych trzeba opłakać stratę, pożegnać się z pewną nadzieją, przetrawić rozczarowanie, a potem… iść dalej! Świat się nie skończył, a słońce będzie świeciło dla ciebie dokładnie tak samo jak do tej pory. Otocz się ludźmi, którzy widzą plus w każdej sytuacji. W finansach możliwe będzie zarobkowanie na odzyskiwaniu energii, sprzedaży używanych rzeczy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych uważaj, by w pośpiechu nie popełnić błędu i nie podłożyć kłody pod własne nogi. Nie na darmo powiadają, że gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Utrzymuj kontakt z tymi, na których ci zależy, uspokój ich obawy, ale działaj we własnym tempie. W finansach trzeba pohamować własny lub cudzy entuzjazm. Nie trać głowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta Sprawiedliwość

W kontaktach prywatnych trzeba będzie postawić na bezwzględną uczciwość. Trzymanie się litery prawa, ale też wzgląd na przyjęty zwyczaj może nie tylko oszczędzić ci wrogów, ale też pozyskać przyjaciół w przyszłości. Jeśli masz nierozliczone sprawy z bliskimi, weź się za nie bez zbędnych ceregieli. W finansach możliwe będą udane negocjacje urzędowe lub sądowe.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta Rycerz Buław

W życiu prywatnym kierunek relacji może się gwałtownie zmienić. Druga strona jest kapryśna i niezdecydowana, chociaż sprawia totalnie odwrotne wrażenie. Fakt, że ktoś głośno mówi i używa wielkich słów, jeszcze nie oznacza, że ma coś konkretnego do przekazania. W finansach najlepszy plan spali na panewce, jeśli kontrahent się obrazi. Zalecana jest ostrożność.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych zyskasz jasny ogląd nawet najbardziej skomplikowanej, mętnej sytuacji. Nie słuchaj tłumaczeń ani wyjaśnień, tylko wyciągaj wnioski z obserwacji. Nadszedł czas bezkompromisowego działania. Ktoś uszanuje wyłącznie zdecydowaną reakcję. W finansach możesz obrócić istniejące warunki na własną korzyść. Zrób to bez sentymentów.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta Kapłanka

W życiu osobistym ktoś może poprosić cię o szczerą rozmowę, ale tak naprawdę będzie chciał się po prostu zwierzyć i zyskać potwierdzenie swoich wniosków. Bardzo ostrożnie dobieraj wówczas słowa, bo ludzie rzadko przyjmują otwartość i nawet bardzo życzliwą krytykę. W finansach możesz zdobyć pieniądze, pokazując się jako osoba dyskretna, pracująca w tajemnicy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych przemyśl swój stosunek do przeszłości. Z upływem czasu nasze spojrzenie się wyostrza, a dawne wydarzenia rysujemy coraz grubszą kreską. To, co było dobre, staje się wręcz wspaniałe, a to, co złe - okropne, niedopuszczalne. Skonfrontuj swoje wspomnienia z kimś bliskim. W finansach możliwe będzie zarobkowanie na sprzedaży obrazów, pocztówek.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych nie trać czasu na przeciągające się dyskusje. Pewne decyzje trzeba podjąć szybko, bez żadnego marudzenia ani wymówek. W głębi serca wiesz, czego pragniesz i na jakie kompromisy zdołasz pójść, a na jakie - nie. Równie dobrze możesz powiedzieć to otwarcie. W finansach otoczenie doceni bezpośredniość i szybkość w działaniu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych widać chęci, ale brak dyscypliny. W związku liczy się nie tylko namiętność, ale też wytrwałość. Ogień jest zaprószany przez iskrę, potem jednak trzeba go podtrzymywać, rozniecać, pilnować, aby nie zgasł. Jeśli nie masz do tego cierpliwości, mogą pojawić się komplikacje. W finansach same dobre intencje nie wystarczą. Wyrób sobie nawyk.

