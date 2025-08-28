Co przyniesie piątek, 29 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta 9 Denarów

W relacjach prywatnych uważaj, by nie urazić czyjejś dumy. Każdy z nas ma pewien idealny obraz siebie, do którego dąży lub który chce za wszelką cenę utrzymać. Jeśli go zakwestionujesz, głęboko zranisz czyjeś ego i wybudujesz między wami mur nie do pokonania. W finansach nie wydawaj zbyt wiele na prezent, bo możesz nim onieśmielić zamiast zachwycić.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który myśli przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie finansowym oraz o… przedłużeniu rodu. Te dwie kwestie będą dlań najważniejsze i żadna osobista przyjemność nie zdoła im zagrozić. Nie ma mowy o poświęceniu się dla miłości. W finansach możesz trafić na rzutkiego choć i bezwzględnego biznesmena.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Król Denarów

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta 7 Buław

W życiu prywatnym nie marnuj czasu na walkę z wiatrakami i na… nieustanny strach. Ludzie mają prawo do własnego zdania i może się okazać, że za nic nie przekonasz ich do swojej racji. Co z tym fantem zrobić? Możesz udać, że nie ma tematu lub… odejść tam, gdzie otoczenie okaże się łaskawsze. W finansach oceniaj ryzyko racjonalnie, nie poddawaj się lękom.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych możesz zyskać posłuch, mieć decydujące słowo. W trudnych sytuacjach ludzie zwracają się ku liderom. Są wówczas wdzięczni za jasne przesłanie, wyraźnie wytyczony cel. Chętnie też oddają takiej osobie pełnię władzy. Pamiętaj, że wraz z możliwościami przychodzi odpowiedzialność. W finansach możesz postawić na swoim, awansować.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych widać sytość, chęć dzielenia się, radosny czas spędzony w większym gronie. Nie stroń od rodzinnych zebrań. Jeśli nie lubisz "siedzących" przyjęć, zaproponuj spacer, wspólne zwiedzanie, ruch na świeżym powietrzu. Oglądanie atrakcji pobudzi zmysły oraz pamięć. W finansach nikt nie osiąga sukcesu w pojedynkę. Musisz mieć po sobie zgrany zespół.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych warto wykorzystać swoją mądrość i życiowe doświadczenie, aby komuś pomóc, przestrzec go lub wskazać dobry kierunek. Na świecie codziennie rodzą się nowi ludzie, którzy naiwnie pragną wydeptać w nim zupełnie nowe ścieżki. Nie patrz na nich z goryczą tylko z nadzieją. W finansach możesz zyskać stanowisko kierownika, trenera, szkoleniowca.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą porywczą, która działa bez zastanowienia. Uważaj, z czego się jej zwierzasz, bo może tak niezręcznie wziąć sprawy w swoje ręce, że wyświadczy ci tym niedźwiedzią przysługę. Czasem dobre chęci nie wystarczą. W finansach nie rzucaj się z głową do przodu w każde wyzwanie. Przemyśl sytuację, nim zdecydujesz.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych powiedz sobie teraz, że wszystko możesz, a niczego nie musisz. Nic nie przyciąga tak ludzi, jak pełna wdzięku nonszalancja i świadomość własnej wartości. Miłość nie lubi desperacji. Nie docenia tych, co nie widzą świata poza nią. Dlatego zachowaj spokój. W finansach twoje marzenie może się spełnić, ktoś zapewne przychyli się do twojej prośby.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Giermek Mieczy

W relacjach możesz mieć do czynienia z osobą błyskotliwą, dowcipną i pełną wdzięku, ale też niestety lubiącą rozkręcać afery. Niektórych ludzi cieszy, gdy coś się dzieje i nie przyjmują do wiadomości dalekosiężnych skutków swojego plotkowania, czy podjudzania. W takich sytuacjach trzeba być od nich mądrzejszym. W finansach uważaj, by nie zdradzić poufnej informacji.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kobietą, która doskonale kontroluje otoczenie… z tylnego siedzenia. Jej wpływy nie są widoczne od razu, niemniej pozostają silne. Lepiej mieć taką osobę po swojej stronie i milcząco akceptować jej ekstrawagancje. W finansach warto pamiętać, że każdy z nas jest trybikiem w maszynie, nawet jeśli mamy szerokie prerogatywy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Księżyc

W życiu prywatnym niektóre pragnienia i tęsknoty są jak wycie wilka do Księżyca. Choćby nie wiadomo jak szczere i przejmujące, nie przybliżą cię do celu. Jeśli potrzebujesz wyrzucić z siebie emocje, to śmiało. W końcu jednak trzeba będzie przywitać brzask i skupić swoją uwagę na czymś osiągalnym, racjonalnym. W finansach możesz zarobić na surrealistycznych projektach.

