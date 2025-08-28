"Dobre chęci nie wystarczą". Mocne słowa wróżki Diany na piątek

Wróżka Diana

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą porywczą, która działa bez zastanowienia. Uważaj, z czego się jej zwierzasz, bo może tak niezręcznie wziąć sprawy w swoje ręce, że wyświadczy ci tym niedźwiedzią przysługę. Czasem dobre chęci nie wystarczą. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na piątek.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy w piątek
Co przyniesie piątek, 29 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści:

  1. Horoskop tarotowy na piątek dla Barana
  2. Horoskop tarotowy na piątek dla Byka
  3. Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt
  4. Horoskop tarotowy na piątek dla Raka
  5. Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa
  6. Horoskop tarotowy na piątek dla Panny
  7. Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi
  8. Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona
  9. Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca
  10. Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca
  11. Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika
  12. Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta 9 Denarów

W relacjach prywatnych uważaj, by nie urazić czyjejś dumy. Każdy z nas ma pewien idealny obraz siebie, do którego dąży lub który chce za wszelką cenę utrzymać. Jeśli go zakwestionujesz, głęboko zranisz czyjeś ego i wybudujesz między wami mur nie do pokonania. W finansach nie wydawaj zbyt wiele na prezent, bo możesz nim onieśmielić zamiast zachwycić.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który myśli przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie finansowym oraz o… przedłużeniu rodu. Te dwie kwestie będą dlań najważniejsze i żadna osobista przyjemność nie zdoła im zagrozić. Nie ma mowy o poświęceniu się dla miłości. W finansach możesz trafić na rzutkiego choć i bezwzględnego biznesmena.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który myśli przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie finansowym oraz o… przedłużeniu rodu. Te dwie kwestie będą dlań najważniejsze i żadna osobista przyjemność nie zdoła im zagrozić. Nie ma mowy o poświęceniu się dla miłości. W finansach możesz trafić na rzutkiego choć i bezwzględnego biznesmena.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta 7 Buław

W życiu prywatnym nie marnuj czasu na walkę z wiatrakami i na… nieustanny strach. Ludzie mają prawo do własnego zdania i może się okazać, że za nic nie przekonasz ich do swojej racji. Co z tym fantem zrobić? Możesz udać, że nie ma tematu lub… odejść tam, gdzie otoczenie okaże się łaskawsze. W finansach oceniaj ryzyko racjonalnie, nie poddawaj się lękom.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych możesz zyskać posłuch, mieć decydujące słowo. W trudnych sytuacjach ludzie zwracają się ku liderom. Są wówczas wdzięczni za jasne przesłanie, wyraźnie wytyczony cel. Chętnie też oddają takiej osobie pełnię władzy. Pamiętaj, że wraz z możliwościami przychodzi odpowiedzialność. W finansach możesz postawić na swoim, awansować.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych widać sytość, chęć dzielenia się, radosny czas spędzony w większym gronie. Nie stroń od rodzinnych zebrań. Jeśli nie lubisz "siedzących" przyjęć, zaproponuj spacer, wspólne zwiedzanie, ruch na świeżym powietrzu. Oglądanie atrakcji pobudzi zmysły oraz pamięć. W finansach nikt nie osiąga sukcesu w pojedynkę. Musisz mieć po sobie zgrany zespół.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych warto wykorzystać swoją mądrość i życiowe doświadczenie, aby komuś pomóc, przestrzec go lub wskazać dobry kierunek. Na świecie codziennie rodzą się nowi ludzie, którzy naiwnie pragną wydeptać w nim zupełnie nowe ścieżki. Nie patrz na nich z goryczą tylko z nadzieją. W finansach możesz zyskać stanowisko kierownika, trenera, szkoleniowca.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą porywczą, która działa bez zastanowienia. Uważaj, z czego się jej zwierzasz, bo może tak niezręcznie wziąć sprawy w swoje ręce, że wyświadczy ci tym niedźwiedzią przysługę. Czasem dobre chęci nie wystarczą. W finansach nie rzucaj się z głową do przodu w każde wyzwanie. Przemyśl sytuację, nim zdecydujesz.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych powiedz sobie teraz, że wszystko możesz, a niczego nie musisz. Nic nie przyciąga tak ludzi, jak pełna wdzięku nonszalancja i świadomość własnej wartości. Miłość nie lubi desperacji. Nie docenia tych, co nie widzą świata poza nią. Dlatego zachowaj spokój. W finansach twoje marzenie może się spełnić, ktoś zapewne przychyli się do twojej prośby.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Giermek Mieczy

W relacjach możesz mieć do czynienia z osobą błyskotliwą, dowcipną i pełną wdzięku, ale też niestety lubiącą rozkręcać afery. Niektórych ludzi cieszy, gdy coś się dzieje i nie przyjmują do wiadomości dalekosiężnych skutków swojego plotkowania, czy podjudzania. W takich sytuacjach trzeba być od nich mądrzejszym. W finansach uważaj, by nie zdradzić poufnej informacji.

Horoskop tarotowy dzienny od wróżki Diany
 Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kobietą, która doskonale kontroluje otoczenie… z tylnego siedzenia. Jej wpływy nie są widoczne od razu, niemniej pozostają silne. Lepiej mieć taką osobę po swojej stronie i milcząco akceptować jej ekstrawagancje. W finansach warto pamiętać, że każdy z nas jest trybikiem w maszynie, nawet jeśli mamy szerokie prerogatywy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Księżyc

W życiu prywatnym niektóre pragnienia i tęsknoty są jak wycie wilka do Księżyca. Choćby nie wiadomo jak szczere i przejmujące, nie przybliżą cię do celu. Jeśli potrzebujesz wyrzucić z siebie emocje, to śmiało. W końcu jednak trzeba będzie przywitać brzask i skupić swoją uwagę na czymś osiągalnym, racjonalnym. W finansach możesz zarobić na surrealistycznych projektach.

