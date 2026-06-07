Dobroć, empatia i wrażliwość - trzy słowa charakteryzujące kobietę o imieniu Joanna
Joanna to imię, które od wieków kojarzone jest z silnymi, niezależnymi kobietami o wielkim sercu i ambitnych planach. Czy jednak wszystkie panie podzielają te same cechy charakteru? Jakie są na co dzień? A kiedy wypadają imieniny Joanny? Poznaj najważniejsze informacje!
Spis treści:
- Joanna - pochodzenie i znaczenie imienia
- Jakie są kobiety o imieniu Joanna?
- Joanna - idealny zawód dla tej numerologicznej dwójki
- Joanna - popularność imienia w Polsce
- Kiedy są imieniny Joanny?
- Jak można zdrabniać imię Joanna?
- Znane kobiety o imieniu Joanna
Joanna - pochodzenie i znaczenie imienia
Joanna to imię o duchowym znaczeniu, które wywodzi się z języka hebrajskiego. Pochodzi od imienia Jo-hanan, co oznacza Jahwe jest łaskawy. Niesie w sobie obietnicę Bożej opieki i błogosławieństwa, a jego właścicielki często kojarzone są z dobrocią, empatią i wrażliwością na potrzeby innych.
Jakie są kobiety o imieniu Joanna?
Joanna to kobieta pełna energii i determinacji - niczym współczesna wojowniczka. Jej charyzma i umiejętności przywódcze inspirują innych do działania. Jest ambitna i niezależna, podąża własną ścieżką, nie oglądając się na innych. Dzięki temu osiąga sukcesy w wielu obszarach życia.
Choć jest pewna siebie, to czasami potrzebuje wsparcia, by uwierzyć w swoje możliwości. Kobieta o tym imieniu jest szczególnie wrażliwa na niesprawiedliwość, angażuje się w sprawy społeczne, gdy tylko może. Jej prawdziwy potencjał rozkwita, gdy działa na rzecz idei, które są dla niej ważne. Wrażliwość na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość sprawia, że chętnie angażuje się w sprawy społeczne, choć nie zawsze ma na to czas i siły.
W miłości Joanna jest lojalna i oddana, ale ceni sobie niezależność. Próby ograniczenia jej swobody mogą prowadzić do nieporozumień. A tych nie będzie znosiła w nieskończoność. Warto też dodać, że kobieta o tym imieniu jest ciekawa świata. Uwielbia poznawać nowe kultury i ludzi. Inteligentna i bystra, szybko się uczy i wyciąga wnioski z popełnionych błędów.
Joanna - idealny zawód dla tej numerologicznej dwójki
Joanna, jako numerologiczna dwójka, ma naturalne predyspozycje do pełnienia ról przywódczych. Osiągnie sukces w wielu dziedzinach. Mogą to być polityka, zarządzanie, edukacja, a także działalność społeczna lub charytatywna.
Joanna - popularność imienia w Polsce
Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Joanna nosiło 404 003 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 404 892 (31 stycznia 2023) i 405 877 (24 stycznia 2022).
W 2023 roku imię Joanna otrzymało 414 dziewczynek. Największe zainteresowanie odnotowano w województwach mazowieckiem (83), małopolskim (42) i śląskim (38). Najrzadziej wybierano je w województwie warmińsko-mazurskim (8).
Kiedy są imieniny Joanny?
Imieniny Joanny wypadają kilkanaście razy w roku, np. 30, 31 stycznia, 2, 3, 4 lutego, 1, 28 marca, 12, 24, 30 maja, 23 lipca, 7, 17, 21, 24, 26 sierpnia, 4 listopada, 12, 13 i 15 grudnia.
Jak można zdrabniać imię Joanna?
Do Joanny możesz mówić Asia, Aśka, Joasia, Joanka lub Joaśka.
Znane kobiety o imieniu Joanna
Do popularnych kobiet o tym imieniu należą m.in.:
- Joanna Brodzik - aktorka,
- Joanna Jabłczyńska - aktorka,
- Joanna Kołaczkowska - aktorka kabaretowa,
- Joanna Kurowska - aktorka,
- Joanna Trzepiecińska - aktorka.
źródła: dane.gov.pl