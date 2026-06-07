Spis treści: Joanna - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie są kobiety o imieniu Joanna? Joanna - idealny zawód dla tej numerologicznej dwójki Joanna - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Joanny? Jak można zdrabniać imię Joanna? Znane kobiety o imieniu Joanna

Joanna - pochodzenie i znaczenie imienia

Joanna to imię o duchowym znaczeniu, które wywodzi się z języka hebrajskiego. Pochodzi od imienia Jo-hanan, co oznacza Jahwe jest łaskawy. Niesie w sobie obietnicę Bożej opieki i błogosławieństwa, a jego właścicielki często kojarzone są z dobrocią, empatią i wrażliwością na potrzeby innych.

Jakie są kobiety o imieniu Joanna?

Joanna to kobieta pełna energii i determinacji - niczym współczesna wojowniczka. Jej charyzma i umiejętności przywódcze inspirują innych do działania. Jest ambitna i niezależna, podąża własną ścieżką, nie oglądając się na innych. Dzięki temu osiąga sukcesy w wielu obszarach życia.

Choć jest pewna siebie, to czasami potrzebuje wsparcia, by uwierzyć w swoje możliwości. Kobieta o tym imieniu jest szczególnie wrażliwa na niesprawiedliwość, angażuje się w sprawy społeczne, gdy tylko może. Jej prawdziwy potencjał rozkwita, gdy działa na rzecz idei, które są dla niej ważne. Wrażliwość na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość sprawia, że chętnie angażuje się w sprawy społeczne, choć nie zawsze ma na to czas i siły.

W miłości Joanna jest lojalna i oddana, ale ceni sobie niezależność. Próby ograniczenia jej swobody mogą prowadzić do nieporozumień. A tych nie będzie znosiła w nieskończoność. Warto też dodać, że kobieta o tym imieniu jest ciekawa świata. Uwielbia poznawać nowe kultury i ludzi. Inteligentna i bystra, szybko się uczy i wyciąga wnioski z popełnionych błędów.

Joanna - idealny zawód dla tej numerologicznej dwójki

Joanna, jako numerologiczna dwójka, ma naturalne predyspozycje do pełnienia ról przywódczych. Osiągnie sukces w wielu dziedzinach. Mogą to być polityka, zarządzanie, edukacja, a także działalność społeczna lub charytatywna.

Dobroć, empatia i wrażliwość - trzy słowa charakteryzujące kobietę o imieniu Joanna 123RF/PICSEL

Joanna - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Joanna nosiło 404 003 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 404 892 (31 stycznia 2023) i 405 877 (24 stycznia 2022).

W 2023 roku imię Joanna otrzymało 414 dziewczynek. Największe zainteresowanie odnotowano w województwach mazowieckiem (83), małopolskim (42) i śląskim (38). Najrzadziej wybierano je w województwie warmińsko-mazurskim (8).

Kiedy są imieniny Joanny?

Imieniny Joanny wypadają kilkanaście razy w roku, np. 30, 31 stycznia, 2, 3, 4 lutego, 1, 28 marca, 12, 24, 30 maja, 23 lipca, 7, 17, 21, 24, 26 sierpnia, 4 listopada, 12, 13 i 15 grudnia.

Jak można zdrabniać imię Joanna?

Do Joanny możesz mówić Asia, Aśka, Joasia, Joanka lub Joaśka.

Znane kobiety o imieniu Joanna

Do popularnych kobiet o tym imieniu należą m.in.:

Joanna Brodzik - aktorka,

Joanna Jabłczyńska - aktorka,

Joanna Kołaczkowska - aktorka kabaretowa,

Joanna Kurowska - aktorka,

Joanna Trzepiecińska - aktorka.

źródła: dane.gov.pl

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