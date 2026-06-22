"Dom jest tam, gdzie króluje harmonia". Wróżka Diana ma ważną radę dla jednego znaku
W relacjach prywatnych warto pamiętać, że miłość to nie tylko uczucie. To przede wszystkim wybór. Codziennie decydujesz, jak przywitasz tę drugą osobę, czy zechcesz przejść z nią kawałek drogi, dopóki nie zaśniecie, a czy wtedy będziecie blisko siebie - choćby myślami. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na wtorek.
Co przyniesie wtorek, 23 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.
Spis treści:
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika
- Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb
Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana
Karta 2 Mieczy
W życiu prywatnym możesz trafić na kogoś, kto jest równie silny jak ty i… nieprzejednany. Nie lubimy w innych ludziach własnych wad oraz lęków. Być może dlatego to przeciwieństwa mają się rzekomo przyciągać. Jednak nie na długo. W finansach możesz mieć trudną współpracę z kimś, kto jednak zna się na swoim fachu i można zaufać jego zaangażowaniu.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka
Karta Świat
W relacjach prywatnych dom jest tam, gdzie króluje harmonia, doskonałe dopasowanie do twojego charakteru. Jeśli lubisz chaos, szukaj niepoukładanych ludzi i nie miej do nikogo pretensji, że rano nie da się znaleźć skarpetek, a wieczorem szczoteczki do zębów. W finansach wszystkie najlepsze rzeczy są za darmo, a następne w kolejce kosztują fortunę.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt
Karta 8 Kielichów
W życiu prywatnym niektóre relacje są jak samotna warta w zimową noc. Niby za twoimi plecami śpi kochana osoba, ale jakoś nie ma z tego ciepła ani poczucia przynależności. Nie czekaj zbyt długo, aż serce napełni się miłością. Sama twoja cierpliwość nie zdołałaby na to wpłynąć. W finansach nie pozwól komuś przeciągać struny, zwlekać z odpowiedzią.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka
Karta 9 Denarów
W życiu prywatnym będą liczyły się ambicja i niezależność. Polegaj na sobie, nie opieraj swojego poczucia wartości na nikim. Przyszłość jest twoja i nie ma znaczenia, kto się w niej znajdzie. Im mniej potrzebujesz, tym więcej masz światu do zaoferowania. W finansach zadbaj o niezależność, prowadź własne konto i odkładaj pieniądze. Nie rezygnuj z kariery, którą cenisz.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa
Karta 7 Denarów
W życiu prywatnym przekonasz się, jakie owoce wydała twoja miłość. Uczucia bywają podobne do roślin. Jedne potrzebują więcej troski, by wzrosnąć, a inne rozpleniają się bujnie właściwie bez niczyjej pomocy. Pilnuj, żeby twojego przywiązania nie zagłuszył chwast zniecierpliwienia lub znudzenia. W finansach możesz zarobić na tym, co produkujesz własnoręcznie.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny
Karta Sprawiedliwość
W relacjach prywatnych zostanie przywrócona równowaga i system znowu ruszy. Nie wszyscy będą z tego zadowoleni, ale przynajmniej skończy się czas zawieszenia, marnowania energii. Jeśli potrzebujesz obiektywnej oceny, zwróć się ku ludziom, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wydarzeniach. W finansach możesz otrzymać dobrą radę dotyczącą prawa, administrowania.
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Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi
Karta 5 Kielichów
W życiu prywatnym oddaj cześć przodkom, zmierz się z bolesną historią osobistą lub społeczną. Każdy ma jakieś kości schowane na dnie szafy, które niekiedy ożywają i grzechoczą za drzwiami, wywołując popłoch. W finansach możesz zabiegać o pieniądze ze spadku, z odszkodowania lub z polisy po kimś. Wchodzi też w grę decyzja o pospiesznej wyprowadzce.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona
Karta Rydwan
W życiu prywatnym poruszaj się z intencją i energią. Ludzie mogą nie znać twojego celu, ale powinni być pewni, że go w ogóle posiadasz. Gdy już zdecydujesz, co jest dla ciebie ważne, dąż do tego ze wszystkich sił. W finansach dąż do harmonii, bo to ona aktywuje korzystne procesy. Niektórzy wcale nie odnajdują się w bardzo konkurencyjnym środowisku.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca
Karta 9 Kielichów
W miłości zapowiadają się triumfy i trofea. Ktoś może podać ci własne serce na złotej tacy. Zrób mądry użytek z tego podarunku, nie musisz go nawet przyjmować. Odmowa musi być jednak pełna taktu i współczucia. W finansach zbieraj dowody sukcesów, przygotuj portfolio, zaktualizuj CV lub profil na portalu zawodowym. Chwal się w mediach społecznościowych.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca
Karta Kochankowie
W relacjach prywatnych warto pamiętać, że miłość to nie tylko uczucie. To przede wszystkim wybór. Codziennie decydujesz, jak przywitasz tę drugą osobę, czy zechcesz przejść z nią kawałek drogi, dopóki nie zaśniecie, a czy wtedy będziecie blisko siebie - choćby myślami. W finansach trzeba coś wybrać i poświęcić się temu bez reszty. Praca na pół gwizdka nie popłaci.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika
Karta Siła
W życiu prywatnym trzeba siły i odwagi, żeby walczyć, ale też aby powstrzymać się od ataku. Niekiedy delikatne napomnienie lub serdeczna prośba to wszystko, co można zrobić, a miewają one większą siłę niż groźba albo cios. Pokaż, że kogoś szanujesz, chcesz głównie jego dobra. W finansach konkurencja będzie bezwzględna, szykuj się, by walczyć o swoje.
Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb
Karta As Denarów
W życiu prywatnym opieraj się teraz na tym, co realne i namacalne. Obietnice świetlanej przyszłości mogą brzmieć bardzo piękne, ale powinien poprzedzić je "zadatek" wspólnego szczęścia: więcej randek, przedstawienie się rodzinom, rozmowa o budżecie. W finansach możesz sprawdzić się tam, gdzie trzeba obracać pieniędzmi: w banku, w kantorze, komisie.
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