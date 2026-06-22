Co przyniesie wtorek, 23 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta 2 Mieczy

W życiu prywatnym możesz trafić na kogoś, kto jest równie silny jak ty i… nieprzejednany. Nie lubimy w innych ludziach własnych wad oraz lęków. Być może dlatego to przeciwieństwa mają się rzekomo przyciągać. Jednak nie na długo. W finansach możesz mieć trudną współpracę z kimś, kto jednak zna się na swoim fachu i można zaufać jego zaangażowaniu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta Świat

W relacjach prywatnych dom jest tam, gdzie króluje harmonia, doskonałe dopasowanie do twojego charakteru. Jeśli lubisz chaos, szukaj niepoukładanych ludzi i nie miej do nikogo pretensji, że rano nie da się znaleźć skarpetek, a wieczorem szczoteczki do zębów. W finansach wszystkie najlepsze rzeczy są za darmo, a następne w kolejce kosztują fortunę.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 8 Kielichów

W życiu prywatnym niektóre relacje są jak samotna warta w zimową noc. Niby za twoimi plecami śpi kochana osoba, ale jakoś nie ma z tego ciepła ani poczucia przynależności. Nie czekaj zbyt długo, aż serce napełni się miłością. Sama twoja cierpliwość nie zdołałaby na to wpłynąć. W finansach nie pozwól komuś przeciągać struny, zwlekać z odpowiedzią.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 9 Denarów

W życiu prywatnym będą liczyły się ambicja i niezależność. Polegaj na sobie, nie opieraj swojego poczucia wartości na nikim. Przyszłość jest twoja i nie ma znaczenia, kto się w niej znajdzie. Im mniej potrzebujesz, tym więcej masz światu do zaoferowania. W finansach zadbaj o niezależność, prowadź własne konto i odkładaj pieniądze. Nie rezygnuj z kariery, którą cenisz.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta 7 Denarów

W życiu prywatnym przekonasz się, jakie owoce wydała twoja miłość. Uczucia bywają podobne do roślin. Jedne potrzebują więcej troski, by wzrosnąć, a inne rozpleniają się bujnie właściwie bez niczyjej pomocy. Pilnuj, żeby twojego przywiązania nie zagłuszył chwast zniecierpliwienia lub znudzenia. W finansach możesz zarobić na tym, co produkujesz własnoręcznie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych zostanie przywrócona równowaga i system znowu ruszy. Nie wszyscy będą z tego zadowoleni, ale przynajmniej skończy się czas zawieszenia, marnowania energii. Jeśli potrzebujesz obiektywnej oceny, zwróć się ku ludziom, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wydarzeniach. W finansach możesz otrzymać dobrą radę dotyczącą prawa, administrowania.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 5 Kielichów

W życiu prywatnym oddaj cześć przodkom, zmierz się z bolesną historią osobistą lub społeczną. Każdy ma jakieś kości schowane na dnie szafy, które niekiedy ożywają i grzechoczą za drzwiami, wywołując popłoch. W finansach możesz zabiegać o pieniądze ze spadku, z odszkodowania lub z polisy po kimś. Wchodzi też w grę decyzja o pospiesznej wyprowadzce.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Rydwan

W życiu prywatnym poruszaj się z intencją i energią. Ludzie mogą nie znać twojego celu, ale powinni być pewni, że go w ogóle posiadasz. Gdy już zdecydujesz, co jest dla ciebie ważne, dąż do tego ze wszystkich sił. W finansach dąż do harmonii, bo to ona aktywuje korzystne procesy. Niektórzy wcale nie odnajdują się w bardzo konkurencyjnym środowisku.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 9 Kielichów

W miłości zapowiadają się triumfy i trofea. Ktoś może podać ci własne serce na złotej tacy. Zrób mądry użytek z tego podarunku, nie musisz go nawet przyjmować. Odmowa musi być jednak pełna taktu i współczucia. W finansach zbieraj dowody sukcesów, przygotuj portfolio, zaktualizuj CV lub profil na portalu zawodowym. Chwal się w mediach społecznościowych.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych warto pamiętać, że miłość to nie tylko uczucie. To przede wszystkim wybór. Codziennie decydujesz, jak przywitasz tę drugą osobę, czy zechcesz przejść z nią kawałek drogi, dopóki nie zaśniecie, a czy wtedy będziecie blisko siebie - choćby myślami. W finansach trzeba coś wybrać i poświęcić się temu bez reszty. Praca na pół gwizdka nie popłaci.

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Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta Siła

W życiu prywatnym trzeba siły i odwagi, żeby walczyć, ale też aby powstrzymać się od ataku. Niekiedy delikatne napomnienie lub serdeczna prośba to wszystko, co można zrobić, a miewają one większą siłę niż groźba albo cios. Pokaż, że kogoś szanujesz, chcesz głównie jego dobra. W finansach konkurencja będzie bezwzględna, szykuj się, by walczyć o swoje.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta As Denarów

W życiu prywatnym opieraj się teraz na tym, co realne i namacalne. Obietnice świetlanej przyszłości mogą brzmieć bardzo piękne, ale powinien poprzedzić je "zadatek" wspólnego szczęścia: więcej randek, przedstawienie się rodzinom, rozmowa o budżecie. W finansach możesz sprawdzić się tam, gdzie trzeba obracać pieniędzmi: w banku, w kantorze, komisie.

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