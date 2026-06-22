Spis treści: Kim jest Aida Kosojan-Przybysz? Aida Kosojan-Przybysz o 22 czerwca: "To dzień, w którym inni patrzą na nas oczami swojego serca"

Kim jest Aida Kosojan-Przybysz?

Aida Kosojan-Przybysz to jedna z najbardziej znanych w Polsce wizjonerek. Duchowymi poradami, motywującymi przesłaniami i przemyśleniami dotyczącymi teraźniejszości i przyszłości, dzieli się głównie w mediach społecznościowych, gdzie z dnia na dzień zyskuje coraz większe grono obserwatorów. Na Instagramie śledzi ją już 110 tys. internautów. Prywatnie jest szczęśliwą żoną, mamą dwóch dorosłych córek oraz babcią. Poza działalnością ezoteryczną zajmuje się także twórczością artystyczną. Jest kompozytorką i wokalistką, autorką wielu piosenek i wierszobajek dla dzieci, które cieszą się ogromną popularnością. Treści, które Kosojan-Przybysz publikuje w sieci są zwykle bardzo pozytywnie odbierane i licznie komentowane. Wizjonerka jest niewątpliwie wsparciem duchowym dla wielu Polek i Polaków. Post, jaki zamieściła w poniedziałkowe przedpołudnie wywołał sporo pozytywnych emocji. Aida podzieliła się w nim ważnym przesłaniem na dzień 22 czerwca.

Aida Kosojan-Przybysz o 22 czerwca: "To dzień, w którym inni patrzą na nas oczami swojego serca"

Wróżka Aida zamieściła na swoim instagramowym profilu krótki filmik, w którym wyjaśniła, dlaczego 22 czerwca to szczególny dzień w roku. Jej zdaniem dla większości osób będzie on bardzo emocjonalny i warto w pełni wykorzystać jego potencjał.

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- 22 czerwca! Wyobraźcie sobie, że dziś jest taki dzień, że swoje odbicie zobaczycie w oczach drugiego człowieka, czyli to jest ten dzień, kiedy warto zadać pytanie, rozmawiać o uczuciach, popatrzeć na ile jesteśmy ważni dla drugiej osoby i jak ona nas widzi. Nie dlatego, żeby zmienić zdanie o drugiej osobie, ale żeby zobaczyć, co ta osoba myśli o Tobie - wyjaśniła Kosojan-Przybysz.

Wizjonerka zaznaczyła, że 22 czerwca to dzień bardzo emocjonalny i idealny moment na szczerą rozmowę o uczuciach, ale także podjęcie ważnych decyzji.

- Dziś jest dzień, kiedy warto powiedzieć "kocham", to jest dzień kiedy warto zadać pytanie, spotkać się nawet po dłuższej nieobecności w czyimś życiu, zapukać do drzwi serca słowem, spojrzeniem, obecnością. I to jest taki moment kiedy odpowiedzi na pytania przychodzą od serca do serca. Jeśli druga osoba jest odwrócona, to trzeba pozwolić jej odejść - dodała wizjonerka.





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