Pełnia Księżyca w październiku 2023

Niebawem niebo rozświetli pierwsza jesienna pełnia Księżyca. Zjawisko astronomiczne, nazywane Pełnią Księżyca Myśliwych lub Krwawym Księżycem, pojawi się 28 października, osiągając pełną moc dokładnie o godzinie 22:24. Jasny księżyc rozświetli nocne niebo również z niedzieli, 29 października na poniedziałek, 30 października.

Pełnia Księżyca Myśliwych rozświetli nieco w październiku.

Pełnia w Byku, której zwyczajowa nazwa odnosi się do tradycyjnych, jesiennych polowań, zaprowadzi w naszym życiu szereg zmian, niejednokrotnie wywracając je do góry nogami. Kulminacja zjawiska może mocno odbić się na naszym samopoczuciu.

Pełnia Księżyca ma wpływ na organizm człowieka

Pełnia Księżyca każdorazowo mocno oddziałuje na naszą codzienność. Jednym z najczęściej obserwowanych efektów jej pojawienia się na niebie są problemy ze snem - od jego nieprawidłowego przebiegu, aż po trudności z zasypianiem. Pełnia często wpływa również na podwyższenie ciśnienia, dlatego w tym czasie warto nieco mocniej zadbać o zdrowie i skupić się na regularnej profilaktyce.

W czasie pełni towarzyszyć może nam również pobudzenie psychiczne, a wiele osób zacznie narzekać na obniżenie nastroju, apatię, rozdrażnienie, a nawet przypływ silnej agresji i złości. Nasza głowa może w tym okresie szaleć, a ciało odmawiać posłuszeństwa.

Naturalnymi konsekwencjami pełni Księżyca są wzmożona nerwowość i emocjonalność. W tym okresie warto więc zwolnić nieco codzienne tempo życia i skupić się na swoim wnętrzu.

Księżyc Myśliwych w październiku wpłynie na nasze życie

Kiedy na niebie rozbłyśnie Krwawy Księżyc, w naszym życiu zaczną się zmiany. W początkowej fazie tego zjawiska poczujemy się jednak zagubieni, szybko się irytując i odczuwając nieustanne zniechęcenie i osłabienie. Za podobny stan rzeczy nie obwiniajmy jesiennego przesilenia. To pełnia Księżyca wymusi na nas chwilowy spadek formy, aby niedługo później uderzyć prawdziwą falą sił witalnych, popychając do działania i zmian.

Październikowa pełnia Księżyca wywróci życie do góry nogami.

W tym czasie nieustannie towarzyszyć będzie nam nieodparte poczucie wprowadzenia w swoim życiu zmian. Pełnia w Byku zmobilizuje nas do działania, doprowadzając do zakończenia niektórych spraw. W tym czasie poczujemy wiatr w żaglach, stając się bardziej odważnymi, pewnymi siebie i aktywnie nastawionymi do życia.

To, co jeszcze do niedawna wydawało się przeszkodą nie do pokonania, wraz z nadejściem Krwawego Księżyca nagle stanie się błahostką. Pełnia w Byku sprawi, że poczujemy się w pełni sobą, podejmując wyzwania i dzielnie mierząc się z tym, co przyniesie życie. W tym momencie nic nie będzie nam straszne.

