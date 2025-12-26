Spis treści: Nie prowokuj trudnych dyskusji przy stole Nie szarżuj z wydatkami Nie ignoruj sygnałów zmęczenia organizmu Nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu

Nie prowokuj trudnych dyskusji przy stole

Końcówka roku, a zwłaszcza dzień 30 grudnia, to najgorszy możliwy moment na wyjaśnianie starych urazów czy prowadzenie negocjacji. Merkury wchodzi wtedy w ostrą kwadraturę z Saturnem i tworzy barierę nie do przebicia. Słowa wypowiadane w tym czasie stają się ostre, krytyczne i pesymistyczne. Próba szczerej rozmowy przy świątecznym cieście czy podczas sylwestrowych przygotowań skończy się prawdopodobnie wieloletnią urazą.

Szczególną ostrożność muszą zachować Bliźnięta i Panny. Znaki te, rządzone przez Merkurego, odczują ten aspekt najmocniej. Ich naturalna chęć analizy i gadatliwość mogą zostać odebrane przez otoczenie jako czepialstwo i marudzenie. Warto w tych dniach ugryźć się w język. Lepiej przemilczeć pewne kwestie i wrócić do nich dopiero w styczniu, gdy emocje opadną.

Nie szarżuj z wydatkami

Niekorzystne układy Księżyca z Jowiszem w ostatnich dniach miesiąca sprzyjają utracie kontroli nad finansami. Pojawia się silna tendencja do życia ponad stan, zgodnie z zasadą "zastaw się, a postaw się". Istnieje ogromne ryzyko wydania fortuny na kreację sylwestrową, której się nie założy lub na fajerwerki i alkohol, które okażą się zbędne.

Na baczności powinny się mieć przede wszystkim Strzelce i Lwy. Ich naturalny gest i chęć zaimponowania otoczeniu mogą w tym roku skończyć się bolesnym debetem. Euforia zakupowa minie wraz z nadejściem Nowego Roku, a dziura w budżecie pozostanie. Gwiazdy radzą, by przed wyjściem na zakupy zrobić dokładną listę i zostawić kartę kredytową w domu. Warto pamiętać, że dobra zabawa nie musi kosztować majątku, a przepłacanie za luksus w tym okresie to pułapka Jowisza.

Nie ignoruj sygnałów zmęczenia organizmu

Koniunkcja Księżyca z Saturnem tuż po świętach (27 grudnia) przynosi gwałtowny spadek witalności. Organizm, zmęczony świątecznym maratonem, zaczyna mówić dość. Forsowanie się przy porządkach, gotowaniu na Sylwestra czy intensywnych treningach grozi nagłą infekcją lub bolesną kontuzją. To nie jest czas na bicie rekordów wydajności. Wszechświat wysyła sygnał do regeneracji i zwolnienia tempa, nawet jeśli lista zadań wciąż jest długa.

Zagrożenie dotyczy zwłaszcza Koziorożców i Raków. Silne poczucie obowiązku i chęć zadbania o innych mogą zaprowadzić je prosto do łóżka z wysoką gorączką. Jeśli czują, że opadają z sił, powinny natychmiast odpuścić. Brudne okna czy jedno danie mniej na stole nie spowodują katastrofy, ale wycieńczenie organizmu przed samą imprezą noworoczną może skutecznie zepsuć im humor.

Nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu

Aura nieprzewidywalności, którą wprowadza aktywny Uran w ostatnich dniach grudnia, sprzyja podejmowaniu decyzji szokujących i... błędnych. Może pojawić się nagła chęć zerwania wieloletniej relacji, rzucenia pracy z dnia na dzień czy drastycznej zmiany wizerunku tuż przed wyjściem na bal. To fałszywe sygnały. To, co w tej chwili wydaje się genialnym aktem wyzwolenia, w styczniowym świetle dnia okaże się kosztownym błędem, którego nie da się łatwo naprawić.

Powstrzymać się od gwałtownych ruchów muszą Wodniki i Barany. Ich niecierpliwość i buntownicza natura będą teraz wyjątkowo silne. Mogą czuć, że duszą się w obecnych układach i muszą coś zmienić natychmiast. Gwiazdy ostrzegają jednak, że to tylko chwilowy tranzyt. Zamiast palić za sobą mosty, lepiej wyładować energię w sporcie lub kreatywnej pasji.

