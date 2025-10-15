Spis treści: Waga - test relacji i nowe szanse Skorpion - energia na najwyższych obrotach Ryby - przebudzenie duchowe i intuicja

Waga - test relacji i nowe szanse

Dla Wagi druga połowa października przynosi niemałe wyzwania, szczególnie po wejściu Słońca do Skorpiona (23.10). Znak znany z dążenia do harmonii będzie musiał zmierzyć się z konfrontacją między tym, co bezpieczne i znane, a tym, co pociąga, ale jednocześnie budzi lęk. Koniunkcja Księżyca z Wenus (19.10) może wyciągnąć na światło dzienne sprawy sercowe, które dotąd były zamiatane pod dywan. To także moment, gdy decyzje podjęte pod wpływem emocji zaważą na dalszej przyszłości związku.

Z drugiej strony, Waga może liczyć na wsparcie, ponieważ trygony Księżyca z Uranem i Plutonem (19.10) otworzą drzwi do nowych pomysłów, inspirujących znajomości czy przełomowych rozwiązań. Dla wielu Wag będzie to czas, gdy trudności obrócą się w siłę, a relacje - zamiast się rozpadać - staną się solidniejsze.

Skorpion - energia na najwyższych obrotach

Skorpion poczuje, że druga połowa października to jego czas. Wejście Słońca do tego znaku (23.10) wzmocni naturalną intensywność, a koniunkcje Księżyca z Marsem i Merkurym tego samego dnia mogą sprawić, że Skorpiony będą działać błyskawicznie, bez wahania. To sprzyja odważnym decyzjom, szczególnie zawodowym - wiele osób spod tego znaku może podjąć ryzyko, które szybko przyniesie rezultaty.

Jednak ta energia ma też drugą stronę. Kwadratura Słońca z Plutonem (24.10) pokazuje, że łatwo będzie przesadzić - nadmierna kontrola czy obsesja mogą zniszczyć to, co budowane było miesiącami. Skorpiony powinny więc pamiętać, że ich siła tkwi w transformacji, a nie w niszczeniu. Jeśli wykorzystają ten czas na budowanie, a nie na konflikty, październik zakończą z poczuciem wielkiego zwycięstwa.

Ryby - przebudzenie duchowe i intuicja

Wejście Neptuna do Ryb (22.10) to jedno z najważniejszych wydarzeń tej jesieni. Ryby, które i tak żyją w świecie emocji i duchowej głębi, poczują przypływ niezwykłej intuicji. To czas, w którym sny, przeczucia i wewnętrzne głosy mogą prowadzić do zaskakujących odkryć. Dla wielu osób spod tego znaku pojawi się okazja, by odkryć nowe pasje, powrócić do dawnych marzeń lub wejść na drogę, która nada ich życiu większy sens.

Jednocześnie ta energia może być trudna do opanowania - łatwo o zagubienie, szczególnie gdy pojawi się chaos informacyjny lub rozczarowanie innymi. Ważne będzie, aby Ryby zaufały sobie i nauczyły się odróżniać intuicję od iluzji. Jeśli im się to uda, druga połowa października stanie się początkiem ważnej przemiany duchowej.

Waga, Skorpion i Ryby w drugiej połowie października poczują, że los nie pozwala im stać w miejscu. Niezależnie od tego, jaki kierunek wybiorą, jedno jest pewne: energia tego okresu zmusi do działania. To moment, który może okazać się początkiem czegoś znacznie większego, niż teraz przypuszczają!

