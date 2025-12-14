Spis treści: Wreszcie wszystko idzie zgodnie z planem Zderzenie z krytyką i brak energii Najlepszy moment na spotkania Chłód w relacjach i poczucie odrzucenia Rodzinna sielanka bez kłótni Pomyłki i trudności w dogadaniu się

Wreszcie wszystko idzie zgodnie z planem

Już 15 grudnia wchodzimy w bardzo produktywny czas dzięki wejściu Marsa do znaku Koziorożca. To moment, w którym emocje opadają, a pojawia się trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość i zadania do wykonania. Problemy przestają przerażać, a stają się po prostu kolejnymi punktami do odhaczenia na liście. Panuje atmosfera skupienia i skuteczności, bez zbędnego dramatyzowania.

Najwięcej zyskają na tym Koziorożce oraz Byki. To świetny czas na załatwienie spraw urzędowych lub domknięcie trudnych tematów w pracy. Poczucie, że panuje się nad sytuacją, przyniesie im ogromną ulgę i pozwoli odetchnąć.

Zderzenie z krytyką i brak energii

Zaledwie dwa dni później, 17 grudnia, sytuacja ulega zmianie. Kwadratura Słońca z Saturnem sprawia, że dzień staje się ciężki i wymagający. Wiele osób może odczuć wtedy fizyczne zmęczenie i brak motywacji.

Najgorzej zniosą to Strzelce i Ryby. Ich naturalny entuzjazm zostanie zgaszony przez wymogi rzeczywistości. Mogą poczuć się przytłoczone obowiązkami, którym w tym momencie nie są w stanie sprostać.

Najlepszy moment na spotkania

Wytchnienie przychodzi 19 grudnia, kiedy Księżyc spotyka się z Wenus. To zdecydowanie najprzyjemniejszy wieczór w tym okresie. Napięcia znikają, a ludzie stają się dla siebie po prostu milsi i bardziej otwarci. Wraca chęć do rozmów, żartów i spędzania czasu w towarzystwie.

Beneficjentami tego układu będą Wagi i Wodniki. To dla nich świetny moment na randkę lub spotkanie ze znajomymi.

Chłód w relacjach i poczucie odrzucenia

W dniu przesilenia zimowego, 21 grudnia, Wenus tworzy trudny aspekt z Saturnem. To test dla relacji międzyludzkich. W kontaktach z bliskimi pojawia się dystans i formalizm. Próby nawiązania ciepłej rozmowy mogą skończyć się milczeniem lub zdawkową odpowiedzią. Nawet w tłumie ludzi może pojawić się dotkliwe poczucie izolacji.

Ten trudny czas dotknie zwłaszcza Raki i Koziorożce. Nie jest to dobry dzień na wyjaśnianie spraw sercowych, bo pesymizm zaburza realny obraz sytuacji.

Rodzinna sielanka bez kłótni

Pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, przynosi głęboki spokój. Księżyc w znaku Ryb i jego łagodne aspekty sprawiają, że znikają powody do sporów. Ludzie instynktownie wyczuwają swoje nastroje i potrzeby, a to sprzyja zgodzie.

W tej energii najlepiej odnajdą się Ryby i Skorpiony. Ich wrażliwość znajdzie wreszcie ujście w spokojnych, szczerych rozmowach.

Pomyłki i trudności w dogadaniu się

Tuż przed sylwestrem, 30 grudnia, Merkury wchodzi w konflikt z Saturnem. Umysł pracuje wolniej i podsuwa czarne scenariusze. Łatwo wtedy o błąd w planowaniu podróży lub nieprzyjemną wymianę zdań, która zepsuje humor.

Na baczności muszą się mieć Bliźnięta i Panny. Ryzyko, że zostaną źle odebrane przez bliskich, jest wysokie. Warto w tym dniu powstrzymać się od wygłaszania opinii i sprawdzić dwa razy wszystkie bilety oraz rezerwacje, by uniknąć stresu.

Kiedy nadejdzie trudniejszy dzień, po prostu odpuść i nie próbuj przebijać głową muru, bo szkoda twoich nerwów. Dobre momenty natomiast warto wykorzystać do budowania relacji i odpoczynku.

