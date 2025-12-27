Spis treści: Baran. Test cierpliwości i konflikt ambicji z bliskimi Byk. Chwilowe rozczarowanie w miłości Bliźnięta. Pełnia w sektorze finansów Rak. Pełnia w twoim znaku Lew. Wycofanie przed powrotem mocy Panna. Napięcia w relacjach z ludźmi Waga.Rozdarcie między domem a karierą Skorpion. Silna intuicja i ważne rozmowy Strzelec. Finanse i emocje pod lupą Koziorożec. Kulminacja w relacjach Wodnik. Zdrowie i regeneracja na pierwszym planie Ryby. Romantyczny początek roku

Baran. Test cierpliwości i konflikt ambicji z bliskimi

Pierwszy tydzień stycznia będzie testem cierpliwości. Poczujesz, że bliscy wymagają uwagi właśnie wtedy, gdy Ty chcesz skupić się na ambicjach. Zamiast walczyć z wiatrakami, postaraj się przetrwać ten burzliwy czas bez podejmowania radykalnych decyzji. Od 6 stycznia aura stanie się znacznie łagodniejsza.

Byk. Chwilowe rozczarowanie w miłości

W okolicach 3 stycznia, gdy Księżyc ustawi się w opozycji do Wenus, możesz odczuwać niezrozumiały smutek lub rozczarowanie postawą partnera. Nie bierz tego do siebie, to tylko chwilowy układ. Najlepsze czeka cię 6 stycznia, kiedy Słońce połączy się z Wenus w sprzyjającym Koziorożcu. To idealny moment na randkę lub sprawienie sobie prezentu.

Bliźnięta. Pełnia w sektorze finansów

Pełnia w Raku (3 stycznia) podświetli sektor pieniędzy, a to może przynieść nagły wydatek lub konieczność uregulowania zaległości. Zachowaj ostrożność w zakupach i płaceniu rachunków, bo emocje mogą przesłonić ci faktyczny stan konta lub coś pominiesz!

Rak. Pełnia w twoim znaku

Pełnia Księżyca w twoim znaku sprawi, że staniesz się centrum Wszechświata, ale też odbiornikiem napięć z otoczenia. Inni mogą próbować narzucić ci swoją wolę, a to wywoła twój sprzeciw. To czas, by postawić granice. Dopiero po weekendzie, gdy emocje opadną, poczujesz gotowość na nowe wyzwania.

Lew. Wycofanie przed powrotem mocy

Początek stycznia skłoni cię do wycofania się w cień. Nie walcz o uwagę otoczenia, lecz wykorzystaj ten czas na regenerację. Energia wróci ze zdwojoną siłą 4 stycznia, gdy Księżyc wejdzie do twojego znaku. Uważaj jednak na wieczorną opozycję z Plutonem, która może sprowokować niepotrzebną walkę o władzę w związku.

Panna. Napięcia w relacjach z ludźmi

Merkury wchodzący do Koziorożca przywróci ci jasność umysłu. Jednak Pełnia 3 stycznia w sektorze przyjaźni może przynieść małe trzęsienie ziemi. Ktoś może cię zawieść lub emocje w grupie sięgną zenitu. Najlepszy czas na działanie przyjdzie po 6 stycznia.

Waga.Rozdarcie między domem a karierą

Tydzień postawi wyzwanie znalezienia balansu między pracą a domem. Pełnia w Raku uderzy w sektor kariery, co w połączeniu z napięciami Wenus sprawi, że poczujesz się rozdarta. Szef może wymagać dyspozycyjności, podczas gdy rodzina będzie domagać się wsparcia. Ukojenie przyniesie dopiero 6 stycznia i koniunkcja Słońca z Wenus, która zapowiada harmonijny czas w domowym zaciszu.

Skorpion. Silna intuicja i ważne rozmowy

Twoja intuicja będzie pracować na najwyższych obrotach. Pełnia w Raku sprzyja dalekosiężnym planom, choć opozycja do Marsa może sprawić, że będziesz zbyt napastliwa w poglądach. Uważaj na słowa w dyskusjach 3 stycznia. Końcówka tygodnia przyniesie pomyślne wieści, zwłaszcza w sprawach urzędowych, dzięki sprzyjającemu układowi Słońca i Wenus.

Strzelec. Finanse i emocje pod lupą

Układ planet skupi twoją uwagę na finansach i intymności. Koniunkcja Księżyca z Jowiszem w nocy z 3 na 4 stycznia może przynieść tendencję do przesady w wydawaniu pieniędzy. Staraj się zachować umiar. Po weekendzie, gdy Księżyc wejdzie do żywiołu ognia, poczujesz przypływ optymizmu, a mniejsze problemy przestaną mieć znaczenie.

Koziorożec. Kulminacja w relacjach

To twój czas mocy. Wejście Merkurego do twojego znaku oraz obecność Słońca i Wenus sprawiają, że jesteś niezwykle przekonująca. Jednak Pełnia w Raku 3 stycznia odbywa się w sektorze relacji, co zapowiada kulminacyjny moment w związku. Opozycja Księżyca może przynieść konfrontację, która ostatecznie oczyści atmosferę. 6 stycznia czeka cię wyjątkowo szczęśliwy dzień.

Wodnik. Zdrowie i regeneracja na pierwszym planie

Zamiast rzucać się w wir postanowień, możesz poczuć potrzebę zwolnienia. Pełnia w Raku podświetli sektor zdrowia, sugerując, że organizm domaga się uwagi. Kwadratura Księżyca do Saturna 2 stycznia może przynieść chwilowy spadek nastroju. Traktuj ten tydzień jako czas porządkowania zaplecza. Prawdziwe przyspieszenie nastąpi w kolejnych tygodniach.

Ryby. Romantyczny początek roku

Rok zaczynasz od akcentu kreatywnego, choć Neptun może zamazać obraz rzeczywistości. Pełnia w Raku 3 stycznia będzie sprzyjająca, rozbudzając romantyczne nastroje. To doskonały moment na randkę, pod warunkiem, że nie dasz się wciągnąć w cudze dramaty. Od 6 stycznia, gdy aura stanie się konkretna, łatwiej ci będzie przekuć marzenia w plany.

Pamiętaj, że planety jedynie wskazują kierunek. Wykorzystaj energię początku roku, by zbudować fundamenty pod nadchodzące miesiące.

