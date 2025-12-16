Co przyniesie środa, 17 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na środę dla Barana Horoskop tarotowy na środę dla Byka Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na środę dla Raka Horoskop tarotowy na środę dla Lwa Horoskop tarotowy na środę dla Panny Horoskop tarotowy na środę dla Wagi Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta As Mieczy

W życiu prywatnym zachowuj się odważnie. Idź po swoje i nie przejmuj się krzywymi spojrzeniami. Niektórzy krytykują, bo zabrakło im odwagi, by chociaż spróbować tego, co ty właśnie osiągasz. W finansach nie możesz przepraszać za sukces, wmawiać sobie, że na niego nie zasługujesz. Skoro ci się przydarzył, to znaczy, że robisz coś bardzo dobrze, masz wyczucie.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta 3 Mieczy

W życiu prywatnym możesz trafić na antypatyczną osobę. Czyjeś nastawienie do Ciebie mogło zmienić się pod wpływem osób trzecich. Istnieje duże ryzyko poróżnienia się z przyjacielem. Pamiętaj, że od miłości do nienawiści tylko jeden krok… W finansach nie powierzaj sekretów, by Twoja konkurencja też ich nie poznała za odpowiednią opłatą…

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 3 Denarów

W życiu osobistym twoje życzenie może się spełnić. Otaczali cię będą ludzie, którzy mają podobny cel i poglądy na sprawy takie jak ty. Możesz odnaleźć swoje "plemię", grupę, która zrozumie cię i zaakceptuje bezwarunkowo. W finansach możliwy będzie awans, powierzenie ważnego projektu lub zrealizowanie ambitnego planu, który od dawna chodzi ci po głowie.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym odcięcie się od kogoś, zakończenie pewnych relacji może pomóc ci rozwinąć skrzydła. Nie jest prawdą, że każdy koniec przynosi smutek. Nie ociągaj się ze zrobieniem czegoś, co już dawno powinno być załatwione. Sukces jest na wyciągnięcie ręki. W finansach twój spokój i opanowanie mogą skłonić do ciebie klienta ceniącego wyrafinowanie.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta 4 Mieczy

W życiu prywatnym możesz udać się do miejsca odosobnienia, by zyskać spokój. Podaj adres, komu trzeba i nie daj wciągnąć się w błahe dyskusje. Samotność bywa potrzebna absolutnie każdemu. Zwróć się ku tym, którzy potrafią milczeć razem z Tobą. W finansach potrzeba będzie ograniczyć wydatki, zebrać pomysły, jak żyć skromnie, ale wciąż jakościowo.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta Król Kielichów

Mężczyzna może stać się przyczyną problemów uczuciowych. Uważaj, by nie ucierpiała twoja reputacja, związki z innymi. Nie odcinaj się od przyjaciół, nie obrażaj, gdy krytykują lub zwracają uwagę na niepokojące zjawiska. W finansach możesz mieć do czynienia z osobą krewką, która nie potrafi prowadzić interesów w eleganckiej atmosferze. Narusza ona granicę osobistą.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 6 Kielichów

W życiu osobistym możesz zetrzeć się z kimś, kto będzie starał się dominować w relacji. Jeśli też lubisz rządzić, posypią się iskry. Jeżeli nie masz nic przeciw uległości, to trzeba będzie uważać, aby druga strona cię niechcący nie "zagłaskała". W finansach nie zapominaj o etycznych aspektach biznesu. Pomysł może być skuteczny, ale też bardzo kontrowersyjny.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwa będzie namiętność, która może namieszać w kontaktach z bliskimi. Niektórzy nie zaaprobują twojego wyboru. Ostateczna decyzja będzie należała do Ciebie, ale jeśli ktoś ma do przekazania konkretne ostrzeżenie, warto wysłuchać. W finansach sprawy osobiste mogą zmieszać się z zawodowymi. Ewentualna pomoc wyniknie z zauroczenia.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Śmierć

W życiu prywatnym dobre relacje będą teraz trwałe oraz silne. To, co już od dawna się chwieje, teraz może nareszcie upaść. Nie ma co ratować spróchniałego dachu ani zmurszałych fundamentów. W finansach byt może się poprawić, ale będzie to też pewnie oznaczało zależność od kogoś, przynajmniej na jakiś czas. Radość nie okaże się jeszcze pełna.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta Koło Fortuny

W życiu prywatnym możliwa będzie totalna zmiana kierunku. Dotychczasowe plany mogą okazać się już nieistotne, a towarzystwo - niebudzące silniejszych emocji. W grę wchodzi spotkanie z kimś, dla kogo zechcesz zmienić cały swój świat, nie bacząc na cenę. W finansach zmiany toczą się bez udziału twojej woli. Możesz odkryć też swoje powołanie.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta Wisielec

W relacjach prywatnych należy jak najszybciej odciąć się od ludzi, z którymi nic cię nie łączy. Nikt nie daje nagrody za wytrwałość, a możliwa jest wręcz komplikacja przez czyjąś nieprzewidywalność. W finansach nie bierz na siebie odpowiedzialności za czyjeś polecenia. Nie podpisuj umowy, która przerzuca na zbyt wiele formalności, nie daje zabezpieczenia.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta 4 Denarów

W życiu osobistym miej dystans do osób rozrzutnych, żyjących na wysokiej stopie. Jeśli nie potrafią pójść na kompromis, lepiej ograniczyć spotkania niż starać się im zaimponować. Jest wiele rozrywek, dla których nie trzeba sięgać głęboko do kieszeni. W finansach możesz mieć przykrą rozmowę z kimś, kto nie chce uznać błędu lub wykręca się od spłaty długu.

