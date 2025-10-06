Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Wiktoria Popularność imienia Wiktoria w Polsce Kiedy Wiktoria obchodzi imieniny? Wiktoria - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Wiktoria Numerologia i cechy osób o imieniu Wiktoria Wiktoria - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Wiktoria

Wiktoria to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego. Victoria znaczy zwycięstwo.

Popularność imienia Wiktoria w Polsce

Imię Wiktoria jest w Polsce bardzo popularne od wielu lat. Choć jego zastosowanie nieco spada, to w dalszym ciągu plasuje się wysoko w rankingach najczęściej nadawanych imion w Polsce. W 2023 roku urodziło się 2531 Wiktorii. Najwięcej z nich w województwie mazowieckim (389), a najmniej w województwie lubuskim (57). Z kolei w 2019 roku w Polsce narodziło się 4125 dziewczynek o tym imieniu.

Kiedy Wiktoria obchodzi imieniny?

Wiktoria może obchodzić imieniny w jednym z wybranych dni w roku 20 maja, 12 sierpnia, 21 sierpnia, 8 listopada, 17 listopada, 23 grudnia lub 24 marca.

Wiktoria - zdrobnienia imienia

Do kobiety o imieniu Wiktoria można zwracać się przy użyciu popularnych zdrobnień takich jak:

Wiktorka,

Wiki,

Wikusia,

Wikunia,

Wiktosia,

Wika.

Znane osoby o imieniu Wiktoria

Wiktoria to imię, które w Polsce i na świecie nosi lub nosiło wiele znanych kobiet. Wśród nich znalazły się:

Wiktoria Badeńska - królowa Szwecji,

Wiktoria Gąsiewska - polska aktorka i prezenterka telewizyjna,

Victoria Justice - amerykańska aktorka,

Victoria Nestorowicz - kanadyjska aktorka,

Wiktoria Pruska - księżniczka Prus,

Wiktoria Koburg - księżniczka Wielkiej Brytanii.

Numerologia i cechy osób o imieniu Wiktoria

Nieco zagubiona, ciągle szuka swojej życiowej ścieżki. Niektórzy nie wierzą w jej powodzenie, choć sama stara się pokazać, jak dobrze sobie radzi. Wiktoria bywa nieśmiała i nieco powściągliwa w wyrażaniu uczuć. Każdy krok stara się przemyśleć, aby nie działać pochopnie bez planu. Ma analityczny umysł, choć równie dobrze odnajduje się w zadaniach wymagających kreatywności. Bywa nieco tajemnicza i zamknięta w sobie, ale w rzeczywistości jest duszą towarzystwa, pełną energii, silną kobietą.

To numerologiczna siódemka. Jest romantyczką, głęboko wierzącą w cuda i działanie siły wyższej. Ma dobrze rozwiniętą intuicję, z której pokładów stara się regularnie korzystać.

Wiktoria - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Wiktoria lubi pracować w zgranym, zmobilizowanym zespole. Często radzi sobie lepiej w otoczeniu mężczyzn niż kobiet. Może zajmować stanowiska administratorskie, rzadziej kierownicze. Kobieta o tym imieniu często zajmuje się również sztuką.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Wiktorii tygrysie oko i koral. Sprzyjające jej kolory to fiolet i błękit.

