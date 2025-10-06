Imię kobiety utalentowanej i pracowitej. Z pozoru nieśmiała, a naprawdę dusza towarzystwa

Życie stawia przed nią wiele wyzwań, ale zwycięstwo jest wpisane w jej imię. Dąży do osiągnięcia celu, nawet wtedy, gdy wszyscy skazują ją na porażkę. Jest pełna wdzięku i siły, choć czasem sprawia wrażenie nieśmiałej. Wiktoria to krzepka kobieta, która lubi przebywać w towarzystwie zaufanych przyjaciół. Co mówią o niej liczby? Jakie są jej szczęśliwe talizmany?

Utalentowana i pracowita. Z pozoru nieśmiała, a naprawdę dusza towarzystwa
Utalentowana i pracowita. Z pozoru nieśmiała, a naprawdę dusza towarzystwa123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Wiktoria
  2. Popularność imienia Wiktoria w Polsce
  3. Kiedy Wiktoria obchodzi imieniny?
  4. Wiktoria - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Wiktoria
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Wiktoria
  7. Wiktoria - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Wiktoria

Wiktoria to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego. Victoria znaczy zwycięstwo.

Popularność imienia Wiktoria w Polsce

Imię Wiktoria jest w Polsce bardzo popularne od wielu lat. Choć jego zastosowanie nieco spada, to w dalszym ciągu plasuje się wysoko w rankingach najczęściej nadawanych imion w Polsce. W 2023 roku urodziło się 2531 Wiktorii. Najwięcej z nich w województwie mazowieckim (389), a najmniej w województwie lubuskim (57). Z kolei w 2019 roku w Polsce narodziło się 4125 dziewczynek o tym imieniu.

Kiedy Wiktoria obchodzi imieniny?

Wiktoria może obchodzić imieniny w jednym z wybranych dni w roku 20 maja, 12 sierpnia, 21 sierpnia, 8 listopada, 17 listopada, 23 grudnia lub 24 marca.

Wiktoria - zdrobnienia imienia

Do kobiety o imieniu Wiktoria można zwracać się przy użyciu popularnych zdrobnień takich jak:

  • Wiktorka,
  • Wiki,
  • Wikusia,
  • Wikunia,
  • Wiktosia,
  • Wika.

Znane osoby o imieniu Wiktoria

Wiktoria to imię, które w Polsce i na świecie nosi lub nosiło wiele znanych kobiet. Wśród nich znalazły się:

  • Wiktoria Badeńska - królowa Szwecji,
  • Wiktoria Gąsiewska - polska aktorka i prezenterka telewizyjna,
  • Victoria Justice - amerykańska aktorka,
  • Victoria Nestorowicz - kanadyjska aktorka,
  • Wiktoria Pruska - księżniczka Prus,
  • Wiktoria Koburg - księżniczka Wielkiej Brytanii.

Numerologia i cechy osób o imieniu Wiktoria

Nieco zagubiona, ciągle szuka swojej życiowej ścieżki. Niektórzy nie wierzą w jej powodzenie, choć sama stara się pokazać, jak dobrze sobie radzi. Wiktoria bywa nieśmiała i nieco powściągliwa w wyrażaniu uczuć. Każdy krok stara się przemyśleć, aby nie działać pochopnie bez planu. Ma analityczny umysł, choć równie dobrze odnajduje się w zadaniach wymagających kreatywności. Bywa nieco tajemnicza i zamknięta w sobie, ale w rzeczywistości jest duszą towarzystwa, pełną energii, silną kobietą.

To numerologiczna siódemka. Jest romantyczką, głęboko wierzącą w cuda i działanie siły wyższej. Ma dobrze rozwiniętą intuicję, z której pokładów stara się regularnie korzystać.

Wiktoria - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Wiktoria lubi pracować w zgranym, zmobilizowanym zespole. Często radzi sobie lepiej w otoczeniu mężczyzn niż kobiet. Może zajmować stanowiska administratorskie, rzadziej kierownicze. Kobieta o tym imieniu często zajmuje się również sztuką.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Wiktorii tygrysie oko i koral. Sprzyjające jej kolory to fiolet i błękit.

